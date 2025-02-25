馬會做大個餅　司長臨渴掘井

「合法化更多的賭博來增加政府收入，我真的很猶豫，我不認為是正確方向。賭博，例如賭籃球，以我所知，如果合法化會影響我們的年輕人，亦會發放一個信息：政府暫時不夠錢，就不介意市民賭博，政府然後從中拿一筆。對不起，我真的很猶豫。」不到一年前仍然很猶豫的財政司司長陳茂波，現在據說已經不再猶豫。



賽馬會希望開設籃球博彩，路人皆知。據說他們向政府提交了一份顧問研究報告，指出外圍籃球賭博可能高達四五百億元，注碼僅次於賽馬及足球。馬會估計政府若然為賭籃球「開綠燈」，數年後可能吸引到非法投注額中的四五成。立法會議員霍啟剛亦在「01論壇」撰文，表示估計十多萬市民經常非法賭籃球，合法化的話每年可為庫房帶來至少15億元博彩稅收。

空穴來風，未必無因，政圈傳聞尤其如是。星期三（2月26日）發表新一份《財政預算案》的財政司司長陳茂波，據說將會公布研究籃球博彩合法化，並有望下個月交給博彩及獎券事務委員會審議。由葉振都做主席、成員包括立法會議員管浩鳴的博獎會向民政及青年事務局局長提供意見後，行政會議將決定是否在立法會動議修訂《博彩稅條例》，將籃球納入合法賭博之中，成為足球博彩化廿二年後首次新增博彩。

為稅收就要博彩？有外圍就要合法？

歷史總是相似。2003年通過足球博彩化，當時政府同樣正面對財政壓力。雖然當年官員再三表示不是為了財政收入而將賭波合法，但300億元的投注額和15億元的足球博彩稅收始終是政府提出的數字，並在立法會反覆辯論。時任議員陳偉業在二讀草案時直言感到唏噓，為了十多廿億稅收竟要不顧社會對賭波的反對。

無獨有偶，現在說不少人外圍賭籃球，當年同樣有指足球外圍活躍所以要規範化。當時議會兩大政黨民建聯和民主黨罕有地同一陣線，葉國謙反問「很多香港市民都會到澳門參與賭博，很明顯，香港對賭場也有一定需求，我們是否因為有這些需求，而容許開設合法賭場？」涂謹申假設將來賭籃球成風，「政府又可持相同的論據，說我們要擴展到籃球博彩合法化，因為要追他們的興趣，以奪去一些外圍集團的非法收入……根本無法停下來。」

再遲一段時間，可能輪到網球博彩成風。之後又輪到賭游泳比賽，於是便就泳賽進行賭博。 2003年7月9日立法會議員涂謹申發言

超越賽馬投注 足球博彩「生金蛋」

當初賭波合法化，估計每年稅收15億。結果自第三年起，足球博彩稅已經未試過少於20億。六合彩及賽馬的投注額在過去二十年間分別上升了46%和61%，但足球博彩的同期增幅卻是高達898%。足球博彩自2012年起是賽馬會三樣博彩中最高純利的項目，自2021年起超越賽馬成為投注額之冠。這隻「會生金蛋的鵝」最近兩年連續向庫房進貢超過100億，無怪乎前年《財政預算案》也選擇了對其開刀，徵收24億元額外足球博彩稅。

五年期一半都未過，政府現在又面對千愈財赤的棘手難題。賭籃球若然成功爭取合法化，按照昔日足球博彩的軌跡，誰知道籃球博彩不會成為另一隻「會生金蛋的鵝」？博彩活動由兩項翻倍至四項，投注額大升九倍，賽馬會在量和在質方面都完美示範了如何「做大個餅」，值得財政司司長羨慕。

陳茂波曾言「增加政府收入，最有效和實際的做法，離不開把經濟的『蛋糕』做大，透過發展經濟，拉動更多的收入」。從這個角度看，籃球博彩化又是不是「把蛋糕做大」？把從投注者來的錢分派到贏家、賽馬會和庫房之中，基本上只是「塘水滾塘魚」。先不說有人歡喜有人愁，基層賭馬、賭波輸了錢後生活消費可能變得手緊，政府即使多了十億廿億稅收，相比起千億財赤也只是杯水車薪。相比起賽馬會懂得「做大個餅」，發展新的收入增長點，我們歷來的《財政預算案》可謂臨渴掘井，如今連十億廿億的稅收、一百幾十元的津貼都得錙銖必較。