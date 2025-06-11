楊莉珊｜中美新一輪貿易談判關鍵在稀土　全球產業鏈屏息以待

新華社報道：「當地時間6月9日，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰與美方在英國倫敦開始舉行中美經貿磋商機制首次會議。」中國和美國在倫敦開始新一輪貿易談判，世界兩大經濟體正尋求鞏固不穩定的休戰狀態。



6月9日中美雙方在倫敦開始貿易談判，這是繼5月日內瓦會談後的第二輪正式磋商。美國代表團由財政部長貝森特、商務部長盧特尼克和貿易代表格裡爾組成，中國代表團則由副總理何立峰帶隊。談判焦點在稀土問題和晶片出口限制上。美國對中國限制稀土出口很不滿，稀土是汽車和半導體製造的關鍵材料。中國則反對美國限制高端晶片出口。

談判背景是緊張的。雖然5月達成了90天休戰協定，相互降低關稅，但雙方都指責對方違反協議。中國5月對美出口暴跌34.6%，美國則因稀土短缺面臨製造業困境。

稀土與晶片是談判桌上的王牌博弈。白宮經濟委員會主任哈塞特明確表示，談判核心目標是確保中國恢復4月初之前的稀土輸美規模。中國5月雖出口5,865噸稀土，較4月增長，但美方認為仍未達協議預期。稀土作為電動汽車電池、半導體和軍工產品的關鍵原料，中國控制全球90%以上的供應鏈，其出口管制已導致多國汽車製造商面臨停產危機。

中國則要求美國放寬對先進晶片及技術的出口限制，包括人工智慧晶片和航空發動機技術。美方商務部長盧特尼克首次加入談判團隊，被視為特朗普政府可能在此領域讓步的信號。

此次談判承載著兩國迫在眉睫的經濟壓力。中國5月外貿資料顯示：對美出口暴跌34.6%，進出口增速均低於預期，國內CPI連續四個月下跌，通縮風險加劇。美國同樣面臨物價上漲與經濟降溫的雙重壓力，一方面，能源、食品及住房成本高企推動通脹頑固難消，持續侵蝕民眾購買力；另一方面，高利率環境抑制消費與投資，製造業景氣度下降，就業市場初顯疲態，經濟增速明顯放緩。這令美聯儲陷入艱難的政策困境：為抑制通脹需維持緊縮貨幣政策，而過猛的加息又可能加劇經濟下行風險，甚至觸發衰退。

稀土短缺已威脅到製造業供應鏈穩定。儘管雙方5月達成90天貿易休戰期（美對華關稅降至30%，中對美關稅降至10%），但相互指責對方違反協定，使休戰協定瀕臨破裂。

中國正以稀土為籌碼展開「貿易統戰」：一方面向歐盟提議建立稀土出口「綠色通道」，換取高技術產品出口解禁；另一方面與日韓加等國協調立場，組建對美關稅統一戰線。美國則急需對華談判成果推動與其他國家的關稅談判，尤其針對7月9日到期的對等關稅寬限期。

特朗普宣稱收到「只有向好信號」，但北京仍是「不簡單的對話夥伴」；何立峰在會前與英國財長協調的姿態，更凸顯這場談判超越雙邊範疇的多極聯動性。當兩大經濟體交換條件，全球產業鏈正屏息以待，這場博弈或將決定2025年世界經濟能否避免滑向全面貿易對抗的深淵。

作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港（地區）商會會長。文章標題由編輯所擬，原題為「中美新一輪貿易談判超越雙邊範疇有多極聯動性」。內容僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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