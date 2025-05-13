孫太一｜美中貿易談判：破冰之舉，仍需後續發力

美中兩國近日在瑞士達成協議，大幅互相削減關稅，從最高時各減了約115%。這一成果可謂重大突破，遠超華盛頓與北京精英們的普遍預期。然而，事後看來，這或許本就是唯一現實的出路。若只進行小幅削減，比如恢復到特朗普曾在社交媒體上提出的80%關稅水平，從中國的角度來看毫無現實意義，也不足以達成共識。因為80%以上的關稅形同貿易禁運，幾乎沒有實質變化。而若降幅過大，又可能引發美國盟友的不滿，也難以安撫美國國內的對華強硬派。畢竟，美國既然自稱與中國處於「戰略競爭」關係，若對華關稅比某些親密盟友的還低，恐在外交上陷入尷尬，甚至適得其反。



市場反應一片利好，主要股指在協議公布當天上漲了約3%。尤其值得注意的是，美國財政部長貝森特明確表示，雙方都不願意「脫鉤」——而在此協議達成之前，脫鉤的可能性確實存在。此次會談不僅建立起了雙邊磋商機制，也明確指定了雙方代表，接下來將繼續就貿易與經濟問題開展磋商，為後續進展奠定了基礎。

中美經貿高層會談2025年5月10日至11日在瑞士日內瓦舉行。中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立峰出席新聞發布會時表示，此次中美經貿高層會談坦誠、深入、具有建設性，達成重要共識，並取得實質性進展。（新華社）

不過，儘管此舉令人鼓舞，仍遠遠稱不上「解決問題」。早在特朗普第二任期前，美中之間的貿易壁壘就已經位於較高水平。拜登政府執政後，基本維持了特朗普第一任期的關稅政策未變，主要是擔心削減關稅會帶來政治風險。換句話說，當下的局面，等同於特朗普政府再對中國加徵30%的額外關稅，且90天後若無進一步進展，可能還會再加24%。如果其中的20%是針對芬太尼相關問題，那麼中國所面臨的待遇，幾乎和其他尚未與美達成貿易協議的國家無異，甚至更糟。若這樣的方案是在4月2日公布，恐怕市場早已一片譁然——只是因為有了更糟的預期，現在的協議才顯得「還算可以接受」。

更複雜的問題還在於芬太尼議題的解決。美方迄今未承認中方在打擊芬太尼方面已採取的措施，仍一味將責任推給北京；而在中國，不少人認為美國自身毒品氾濫是美國內政問題，是其管理不當所致，並不願在此問題上繼續投入資源。此外，美方近期提出的訴求清單，也被普遍認為「不切實際、難以操作」。因此，儘管打擊毒品本應是合作的契機，現實中的雙邊協作仍障礙重重，前路漫漫。

中美公布經貿會談聯合聲明，同意互降關稅。圖為美國財長貝森特會後召開記者會。(Reuters)

回顧特朗普政府當初挑起關稅戰，主要有三大目標：一是提升談判籌碼，爭取更有利的談判地位；二是推動製造業回流美國；三是彌補聯邦財政赤字。然而，當關稅高到一定程度，幾乎沒有進口的物品，自然也談不上「收稅」。相反，當關稅大幅下降，但仍保持在較高水平時，才有可能實現一定的財政收入。從這個角度看，此次調整未必意味着戰略方向改變，或許只是政策重心的再平衡：多收點稅罷了。儘管與龐大的美國財政相比，這點關稅收入不過是杯水車薪。

此外，特朗普政府似乎只願在危機時刻釋放善意——當通貨膨脹高企、超市貨架見底、金融市場三大板塊（股市、債市、匯市）劇烈震盪之時，美國的投資吸引力迅速下滑，美元的國際地位也受到衝擊，債務成本水漲船高，尤其是在大量國債即將到期之際。這時的善意舉動，更像是一種「權宜之計」，而非長遠之策。

2025年5月12日，美國馬里蘭州，圖為特朗普在空軍基地登機前往中東。（Reuters）

正因如此，當前的進展必須在未來進一步深化，才不會淪為曇花一現。目前美中之間的名義關稅依然居高不下，雙方的核心關切也尚未得到回應。90天的窗口期，對於如此複雜的雙邊經濟關係而言，恐怕並不寬裕。回顧七年前的首輪貿易談判，特朗普政府的表現也並不令人放心——早上簽下的協議，往往一個電話就可以被推翻，只因總統覺得「還能再壓一壓」。

儘管如此，此時此刻仍值得珍惜。全球或許剛剛避過一場經濟衰退，美中關係有望回到一個更具建設性的軌道，而貿易摩擦也暫未蔓延至更加敏感、危險的領域。

接下來何去何從，我們拭目以待。

本文作者孫太一是美國克里斯多夫紐波特大學政治科學系副教授。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。

