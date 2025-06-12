方國珊｜首間中醫醫院年底運作　可利用「檢測中心」打造香港品牌

籌備近十年的香港首間中醫醫院將於今年12月正式投入服務。這所位於將軍澳百勝角的醫院由政府全資興建，並由香港浸會大學承辦，設有400張病床。營運初期將先提供門診及日間治療服務，住院服務則預計於明年逐步開放。醫院將集中治療中醫具優勢的病症，包括中風後復康、癌症調理及長期痛症等，並採用「中醫為主、西醫為輔」的協作模式。



中醫醫院首階段將設立六大專科服務。中醫內科範疇包括腫瘤康復、心血管疾病、季節性流感和情志病等。同時設有「治未病」健康管理服務，為亞健康人士提供調理方案。針對西醫治療效果有限的病症如中風康復、長期痛症、失眠等，醫院將結合中醫針灸與西醫物理治療進行綜合治理。此外，骨傷科將專門處理椎間盤突出和關節病等問題，並設有針對兒童和婦女的中醫兒科及婦科服務。

六大專科涵蓋多種慢性疾病

手機程式預約便利就診流程

醫院將採用中醫主導、西醫配合的協作模式。以中風患者為例，可同時接受中醫針灸與西醫物理治療。為確保治療質素，醫院配備超聲波、化驗室等現代醫療設備。市民可透過手機應用程式預約普通門診、轉介門診及住院服務，運作模式與現時公立醫院相若。惟具體收費標準仍有待當局最終確定。

除臨床服務外，醫院將承擔中醫人才培訓及科研重任。院內設有臨床試驗及研究中心，未來會將研究成果應用於實際醫療服務。筆者認為，以立康研發個性化腫瘤mRNA疫苗為例，需要基於大量的臨床研究，中醫院可根據臨床數據開發新藥。浸會大學協理副校長兼中醫院行政總監卞兆祥表示，將為本地中醫學生提供臨床實習機會，並計劃與內地知名中醫院建立合作交流機制。

臨床科研並重培育專業人才

配合檢測中心建立國際品牌形象

長遠目標是透過臨床數據驗證中西醫協作療效，強化粵港澳大灣區的中醫藥優勢，建立可推廣至國際的「香港模式」。醫院將參考廣東省中醫院的營運經驗，發揮內聯外通作用。相信中醫院的建立將有助促進中醫藥在香港、粵港澳大灣區以至國際的發展，為建設大灣區中醫藥高地和推動國家中醫藥發展作出貢獻。

筆者作為西貢區議員，認為中醫院的興建是香港推動中醫業發展的重要一步，配合計劃今年建成的位於將軍澳的政府中藥檢測中心，將可透過科技力量研究中藥的國際化標準，進行對中醫產品的品質監控，建立香港在中藥領域的國際品牌形象，推動經濟持續發展。

作者方國珊是西貢區議員、香港新界中小企總會會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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