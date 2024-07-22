團結香港基金｜《中醫藥發展藍圖》需聚焦培育專業中醫人才

團結香港基金專欄｜周嘉俊、楊樂思、任穎賢

香港將於2025年公布《中醫藥發展藍圖》，標誌着本地中醫藥發展踏入了嶄新的階段。隨着人口老齡化加劇、慢性疾病患者數量攀升，政府提出扭轉現時『重治療、輕預防』的醫療體系。這正正與中醫「治未病」的預防性醫學理念相符。

政府早在2022年發布的《基層醫療健康藍圖》中，明確肯定了中醫藥對基層醫療的重要角色，並寄望中醫能與其他醫療專業合作，保障市民健康和福祉。為支持並推動中醫服務的持續發展，相信提升中醫的專業水平及形象會是《中醫藥發展藍圖》的重要一環，而基礎能力和基層醫療的培訓將是關鍵的切入點。

就基礎能力而言，現行中醫執業資格試偏重理論知識的評核，學生只需根據病例作答，而缺乏面對病人進行臨床實踐的考核。有註冊中醫師指出，現時考試制度只有筆試和口試，導致不少畢業生過度聚焦於理論的鑽研和對答，但在實際應用方面，如藥方和針灸的運用上，則相形見絀。

就中醫所擔當的醫療服務角色而言，目前，業界對於基層醫療服務中應涵蓋的中醫服務範圍尚欠清晰的界定。這不僅導致其他醫療專業難以判斷何時應和中醫合作，中醫培訓機構亦難以設計出針對性的培訓課程。現階段雖有中西醫結合醫學會提供中醫基層醫療證書課程，但這單一渠道顯然無法滿足整個行業的培訓需求。缺乏系統性的基層醫療培訓，不僅限制了中醫在基層醫療服務中發揮其「治未病」的角色，也阻礙了中醫更有效融入本港的醫療系統。

改革考核制度 結合理論實踐

為強化中醫在基層醫療服務的角色，政府應於《中醫藥發展藍圖》中鼓勵中醫業界與大學中醫藥學系合作，全面檢討並完善現有中醫執業資格試的考核模式。筆者建議在中醫執業資格試中增設臨床評估，通過模擬真實診療場景，測試學生的臨床決策與解難能力，確保他們不僅有扎實的理論基礎，更具備一定的實踐能力。

目前，內地在中醫師資格考試的模式上已反映對臨床技能的重視，將中醫師資格考試分爲「實踐技能考試」和「醫學綜合筆試」兩大部分。實踐技能考試涵蓋了病案分析、中醫操作、病史採集、臨床答辯等項目，要求考生必須通過該考試，方能參加下一階段的筆試，確保中醫師擁有基本臨床能力。

我們亦可借鏡台灣，其部分院校已開始在本科課程中融入中醫臨床技能課程，並參考西醫客觀結構化臨床考試（OSCE）的模式，以更客觀、標準化的形式評估學員對病史採集、鑑別診斷、醫患溝通等能力。考生會模擬就診時的各種過程，在標準化病人身上練習，病人及考官亦會就學生的表現給予具體的回饋。

展望未來，香港可借鑒内地和台灣的經驗，考慮於大學課程設立OSCE模式，再把實踐技能考試一併納入中醫課程及執業資格考試當中，以優化培訓並培養學生的臨床能力。此舉不但能提升中醫執業者的臨床能力，更有助增強中醫的質素，有助推動中醫在香港的可持續發展。

完善中醫培訓 全面融入香港醫療體系

此外，《中醫藥發展藍圖》亦應該關注中醫在基層醫療領域的專業培訓。要促進中醫更全面融入醫療體系，剛成立的基層醫療署有助發揮積極作用。署方可與各個中醫培訓機構緊密合作，於持續進修機制的基礎上，共同制定並實施專屬中醫的基層醫療培訓課程框架，有助於更多培訓機構提供全面、系統化的基層醫療培訓。

內地基層醫療培訓涵蓋健康教育、全科醫療服務及居民健康管理等多個方面，通過培訓，中醫師能在真實環境中積累經驗，確保能夠全面掌握基層醫療所需的專業知識與實踐能力，讓中醫業界日後在基層醫療領域發揮更大作用，此框架值得香港借鏡。

隨着香港中醫業界的持續發展，加強中醫師的基礎臨床能力及基層醫療專業培訓將會是《中醫藥發展藍圖》的重點。通過改革考核制度、完善培訓體系，香港不僅能培養出更多高素質的中醫人才，為市民提供更加全面、優質的中醫服務，進一步鞏固公眾對中醫的信任與支持。

作者周嘉俊、楊樂思、任穎賢分別是團結香港基金的醫療及社會創新研究主管、助理研究員、研究實習生。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。