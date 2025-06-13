來稿｜RWA融資模式在低空經濟中的應用與未來展望

來稿作者：孫嘉來、于承忠



近年來，低空經濟作為新能源革命與數字革命的交匯點，正迎來前所未有的發展機遇。與此同時，RWA（真實世界資產）融資模式憑藉其數位化和區塊鏈技術優勢，成為推動低空經濟產業資金流動和價值釋放的重要引擎。

RWA融資，是指將現實世界中的有形或無形資產通過區塊鏈技術數位化，形成可拆分、可交易的數位資產，並在區塊鏈平臺上進行發行和流轉。這種模式突破了傳統融資的地域和時間限制，提高了資產流動性，降低了融資門檻，擴展了投資者群體，增強了交易透明度。通過數位化拆分，重資產得以轉變為小額份額，吸引更多投資者參與，促進資金快速流轉。智慧合約和區塊鏈技術的應用簡化了融資流程，縮短了審核時間，降低了企業融資難度。同時，普通投資者也能參與高價值資產投資，拓寬了資本來源。區塊鏈不可篡改的特性保障了資產真實性和交易公正，進一步增強了投資者的信心。

低空經濟涵蓋無人機、通用航空、空域基礎設施等領域，技術密集且資本需求巨大。無人機機隊組建、基礎設施建設、運營維護均需大量資金投入，且資產多為重資產，傳統融資方式常面臨資產流動性差、融資週期長等瓶頸。此外，低空經濟依託新能源技術，如電動垂直起降（eVTOL）、氫燃料無人機，推動綠色低碳發展，產業升級對資金的高效配置和持續支援提出了更高要求。

RWA融資模式通過數位化上鏈，將低空經濟中的無人機、航空器及相關基礎設施資產形成可拆分的證券化資產，極大提升了資產流動性，幫助企業盤活存量資產，降低資金佔用成本。例如，無人機資料和運營收益權作為RWA資產進行融資，使企業能夠獲得資金支持以擴大機隊和提升服務能力。結合區塊鏈技術，RWA融資為低空經濟企業提供了資產證券化等創新融資工具，拓寬融資管道。相比傳統銀行貸款和融資租賃，RWA融資流程更簡便、透明度更高，融資效率顯著提升，滿足企業快速發展的資金需求。

同時，低空經濟產生大量空域資料，通過區塊鏈技術實現資料確權和資產化，形成「生物資產鏈」和「碳匯資產」等數字資產，為產業鏈上下游提供資料資產支援，促進智慧化管理和綠色發展。RWA融資還支持新能源驅動的低空經濟項目融資，如電動和氫燃料無人機，推動產業綠色動力躍遷，助力實現碳中和目標。

穩定幣為RWA融資提供結算和流通工具

在這背景下，香港作為國際金融中心，憑藉其在數字資產監管領域的創新舉措，正成為推動RWA融資和低空經濟數位化發展的重要樞紐。2025年5月，香港立法會通過了《穩定幣條例》，建立了針對法幣掛鉤穩定幣（FRS）的全面監管框架，預計於2025年8月正式生效。此舉不僅為穩定幣市場提供了明確的法律保障，也為數位資產的健康發展奠定了堅實基礎。

香港穩定幣法例的出臺，意味著數字資產，尤其是與真實世界資產掛鉤的穩定幣，將在香港獲得更廣泛的應用和認可。穩定幣作為連接傳統金融與數字經濟的橋樑，可以為RWA融資提供高效、可信賴的結算和流通工具，進一步提升低空經濟中數字資產的流動性和交易便利性。香港金融管理局通過設立監管沙箱，鼓勵創新企業測試穩定幣相關業務模型，促進金融科技與實體經濟的深度融合。香港政府的《金融科技2025藍圖》也明確支援數字資產和綠色金融的發展，推動香港成為全球數字資產交易和監管的標杆。

此外，香港在粵港澳大灣區的戰略地位使其成為連接內地與國際市場的關鍵節點。穩定幣監管框架的完善，有助於吸引更多全球資本和技術進入低空經濟領域，促進跨境融資和資產證券化。香港的監管透明度和法治環境為投資者提供了信心，推動低空經濟產業鏈上下游企業實現數字化轉型和綠色可持續發展。

以深圳朗新科技將充電樁資產數位化為RWA，實現跨境融資為例，展示了數位資產與實體經濟深度融合的典範。低空經濟領域同樣可以借鑒農業「馬陸葡萄」RWA專案，通過品牌價值和生產資料數位化，實現股權融資和產業升級。香港穩定幣監管的成熟，將為類似項目提供更完善的資金支援和市場環境。

綜上所述，RWA融資模式通過數位資產化和區塊鏈技術，極大提升了低空經濟產業資產的流動性和融資能力，促進了產業資金鏈的健康發展，推動了技術創新和綠色發展。香港作為國際金融中心，憑藉其領先的穩定幣監管框架和數字資產生態建設，正成為支持低空經濟產業融資創新的重要平臺。未來，隨著區塊鏈技術和數位資產市場的不斷成熟，RWA融資將在低空經濟領域發揮更大作用，助力大灣區低空經濟產業駛入發展快車道。

作者孫嘉來博士是澳洲資深註冊會計師，于承忠博士是香港理工大學專業及持續教育學院的客席講師。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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