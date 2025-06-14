來稿｜創造共享價值　締造雙贏

來稿作者：張勐



世界一直在變，營商理念也是一樣。傳統經濟學那一套「做生意唯一的目的就是盈利最大化」的思維方式，已經不合時宜了。現在，企業在追求經濟效益的同時，也重視企業的社會責任和可持續發展，實踐「創造共享價值」理念，拓展新商機的同時也回應社會需要，不但創造經濟價值，也為社會創造價值。

誠然，創造共享價值的重點就是在於這個「共」字。不考慮其他持份者的營商方式已經過時，現在的消費者很精明，環保意識也高。如果他們覺得自己或環境的利益未被顧及，就有可能對那品牌產生負面感覺。而創造共享價值的做法就是顧及別人、顧及環境的利益，客人因此對自己必然會產生好感，最終惠及自己的品牌。

這個源自2011年《哈佛商業評論》的創造共享價值有不少實際例子。例如，有運動用品製造商跟諾貝爾獎得主尤努斯（Muhammad Yunus）旗下小額信貸組織Grameen銀行合作，為發展中國家的貧窮人士生產低成本鞋子。這計劃下的鞋子價格很低，讓貧窮人士都能負擔得到，從而減低他們因長期赤腳而受疾病侵害的機會，是一個創造共享價值的好例子。

筆者深信，把創造共享價值納入成為營運的核心策略，這種經營模式不僅有助企業的長遠發展，也能為社會創造更多價值，是個生生不息的良性循環。筆者服務的雀巢香港在2017年起跟本地大學合作，推出兩屆「雀巢健康兒童計劃」，通過跟進同一批學童小四到小六關鍵成長階段的健康狀況，瞭解本港兒童的健康和生活習慣，繼而提供合適的教育及協助，最終目的是培育更多更健康的兒童。

創造共享價值沒有專利，所以各行各業、不同規模的企業都可以按自己的定位和專業落實，在發展商機的同時又能回饋社會，一舉兩得。期待未來可以見到更多不同類型的企業將創造共享價值的理念融入業務之中，為商、社共同創造更大效益。

作者張勐是雀巢香港有限公司董事總經理。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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