地球之友｜深海採礦是危還是機？

來稿作者：洪藹誠



全球各國領導人與科學家上周齊聚法國尼斯，出席聯合國海洋大會，旨在說服更多國家批准《公海條約》，以促使條約正式生效。該條約將為各國在國際水域（即公海）設立海洋保護區提供法律框架。

海洋為我們提供多種重要的生態系统服務，例如食物供應、營養循環、碳封存和旅遊資源等。然而，海洋正面臨全球暖化、海洋酸化、過度捕撈和塑膠污染等日益嚴峻的威脅。如今，隨著一些國家對海底資源勘探的興趣日益增加，深海採礦已對海洋生態構成了新的挑戰。美國在新任特朗普政府的領導下，最近也呼籲加速深海採礦的審批程序。什麼是深海採礦？我們為什麼要關注它？

化石燃料燃燒所產生的溫室氣體排放，正在加劇地球暖化，引發更頻繁且嚴重的極端天氣事件。為了應對氣候危機，全球必需迅速實現能源系統的脫碳。然而，建設電池、風力發電機、太陽能板和電網等清潔能源技術，將需要大量礦產資源。據估算，為支持清潔能源轉型，礦產生產量需增加六倍。

目前，這些需求要通過傳統的陸地採礦來滿足。早前的文章，我們曾探討能源轉型所需的礦產開採如何影響當地社區與生態系統，包括大規模森林砍伐、水體污染，以及對礦工的健康風險。此外，經過數十年的開採，陸地礦場的生產效率逐漸下降，需耗費更多能源挖掘更深層的礦藏以維持產量，更遑論滿足不斷增長的需求。

這就是深海採礦派上用場的地方。在海洋深處，海底遍布著馬鈴薯大小的多金屬結核，當中含有鎳、鈷、銅、錳，以及其他對清潔能源轉型至關重要的微量礦物。特別是太平洋的克拉里昂-克利珀頓斷裂帶（Clarion-Clipperton Fracture Zone），礦藏極為豐富，其鎳、錳和鈷的儲量甚至比所有陸地礦藏的總和還要多。一項產業研究還指出，深海採礦的碳排放量比陸地採礦低70%。

2025年6月9日，法國尼斯，圖為馬克龍在聯合國海洋大會上發表講話。（Reuters）

當然，海洋採礦同樣伴隨諸多弊端。海床擁有獨特的生態系統和物種，其中許多尚未被充分了解或發現。採礦作業或會對這些棲息地造成不可逆轉的破壞。舉個例說，採礦車輛在移動和收集結核時會擾亂海底，掀起沉積物羽流，可能導致深海生物窒息。此外，採礦車輛和海上支援船隻還會造成光污染和噪音污染。在移除結核的過程中，也會衍生一連串問題。由於海底缺乏硬質基底，多金屬結核為海葵、藤壺、珊瑚和其他固著動物提供了重要的棲息地。另外，最近發表在《自然地質科學》（Nature Geoscience）上的一項研究指出，這些結核可能在深海中產生氧氣，不過這項研究結果目前仍存在爭議，尚需進一步驗證。

氣候變化的時鐘正在滴答作響。儘管清潔能源的增長屢創新高，但溫室氣體排放量仍在持續攀升。深海採礦雖然為綠色能源轉型以及減少陸地採礦對環境的影響提供了潛力，但同時也對脆弱的海洋生態系統和生物多樣性構成了重大風險。

全球對關鍵礦物的需求毋庸置疑，但我們必須慎重權衡開採海底所帶來的環境成本與長遠影響。透過提升回收率與物料使用效率，減少對原生礦物的依賴，可有效降低採礦壓力。為此，政府和業界應優先從電子廢物和其他來源中回收有價值的金屬。透過促進循環經濟並探索可持續的替代方案，我們可邁進一個既能應對氣候危機，又能保護海洋和生態系統的未來。

作者洪藹誠博士是香港地球之友行政總裁。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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