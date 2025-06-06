地球之友｜氣候變化導致稻米毒性增加

來稿作者：洪藹誠



你能一整天不吃米飯嗎？稻米是全球超過一半人口的重要主食，更是不可或缺的糧食支柱。香港也不例外，每年消耗約30萬噸稻米。然而，稻米如今正成為氣候變化下一個令人擔憂的議題。

近期一項研究發現，二氧化碳濃度與氣溫上升，不僅令稻米的營養價值下降，還使其變得更具毒性。研究團隊的發現與其他相關實驗的結論一致，隨著二氧化碳濃度和氣溫上升，稻米中的砷含量也會隨之增加。這個問題究竟有多嚴重？長期暴露於無機砷，與心血管疾病、皮膚病、癌症以及兒童認知障礙密切相關。

稻米含砷量過高的問題早已為人所知。由於稻米在水淹的稻田中生長，特別容易吸收砷。無氧環境為土壤細菌提供了絕佳的條件，將土壤中天然存在的砷轉化成亞砷酸鹽，一種流動性更強、毒性更高且易溶於水的無機砷。由於亞砷酸鹽與矽的化學性質相似，而矽是稻米生長及抵抗害蟲所需的重要養分，因此稻米植物會不經意地透過根部吸收亞砷酸鹽。在農民使用已被砷污染的地下水進行灌溉的地區，這一問題更為嚴重。

這項歷時十年的新研究探討了氣候變化如何進一步加劇稻米含砷問題。研究團隊在中國內地模擬了2050年的環境條件，種植了28種水稻。在模擬環境中，二氧化碳濃度增加了200 ppm，氣溫上升了2°C。研究結果顯示，二氧化碳濃度和氣溫的共同作用增加了水稻中的砷濃度。研究團隊認為，二氧化碳濃度和氣溫的上升，創造了一個有利於嗜砷土壤細菌滋生的環境，使砷更容易轉化為亞砷酸鹽。此外，高溫還加速了水稻的蒸騰作用，令其釋放更多水分，從而需要吸收更多水分，最终吸入更多砷。

這對以稻米為主食的亞洲國家而言是個壞消息，但科學家已積極研究防止砷進入稻米的對策。其中一種方法是對稻田進行交替淹水及排水，不過這或會令稻米中的金屬污染物，鎘的含量增加。此外，研究團隊還發現，以矽膠或稻殼的形式加入矽，有助於抑制砷的吸收。除了嘗試不同的栽培方法，研究人員也在開發對砷更具抗性的新稻米品種。

對於我們這些並非從事稻米研究的人來說，可以通過增加飲食多樣性來減少砷的攝入，例如進食麵包、意粉和燕麥片。就烹煮米飯本身而言，我們可將米放入預先煮沸的水中略煮，倒掉煮過的水後，再用新鮮的水重新烹煮。這種方法與僅使用冷水中浸泡和沖洗米飯相比，能去除更多的砷。

氣候變化不僅使食物變得更昂貴、營養價值降低，還讓許多重要主食變得更具毒性。這項新研究進一步證明，氣候變化對人類的影響比想像中更為直接，也凸顯了應對這場全球危機的迫切性。

作者洪藹誠博士是香港地球之友行政總裁。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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