郭玲麗｜東江水供港六十載　深情厚意血脈相連

「東江水」——相信每位香港人都耳熟能詳，其蘊含的歷史意義更已廣為人知。它承載著供水使命，跨越超過半個世紀，源源不絕滋養著香港以至整個大灣區發展。



1963年香港面對特大旱災，水荒危機前所未有。當時，市民每四日僅有四小時的供水時間。根據1963年6月《文匯報》報道，織造業和漂染業減產三至五成，農產損失約1000萬港元，民生和經濟均遭受沉重打擊。在這千鈞一髮之際，祖國伸出援手，以驚人速度建成東深供水工程，從此改變香港的命運。

中央政府為興建東深供水工程撥出專款3800萬元，佔當年國家財政收入的千分之一，堪稱一筆「巨款」。這印證供水工程不僅是中央解決香港水資源問題的重要舉措，更是支撐香港繁榮穩定和發展的堅實保障。回顧過去60年，東江水累計供港逾300億立方米，佔全港淡水用量近8成，確保了香港經濟持續發展，市民安居樂業。2024年更引入西江水為香港提供應急備用水源，實現東西江雙水源互備，促使香港供水更穩定，為香港貫徹「一國兩制」提供堅實基礎。

為了讓公眾更深入瞭解東江水供港歷史及使命，香港水務署在中環街市舉辦紀念展覽，分別有「飲水思源」、「碧水長流」、「水澤灣區」三大篇章，透過見證歷史和情感敘事等多媒體形式，全方位展現東深供水工程的使命和發展歷程，展現了廣東對香港供水保障的有力舉措和新時代高質量發展成果。展覽設有多個互動環節，包括「飛躍東深VR體驗」、「海寶AI智能體」和「東深供水快問快答遊戲」等，配合人工智能技術，讓市民更容易掌握東江水的「思源」和「護源」的概念，從而了解國家水利技術發展和成就，凝聚起和諧美麗中國的社會共識。

對香港學生而言，加深對東江水的認識至關重要，更要明白國家提供雙保障，完成西江水的工程。筆者去年帶領一群香港中學生前往廣州南沙供水工程。它位於珠江海口和粵港澳大灣區地理中心，是連接珠江口兩岸城市與港澳地區的重要樞紐。參觀行程包括粵海集團珠三角水資源配置工程高新沙泵站、工程展廳、儲水庫和調壓塔，更觀看水務工程特點短片、調壓塔運作模型和儲水庫設備等，讓一眾學生親身感受了國家偉大的工程建設成就。

珠三角水資源配置工程投入約354億元，預計年供水量為17.08億立方米，惠及人口超過3200萬人，進一步保障了粵港澳大灣區供水安全和生態安全。筆者認為，沉浸式體驗活動促使學生深刻體會到日常生活的每滴食水得來不易，從而學懂珍惜水資源，亦有助培養愛國情懷。

水就是生命之源，水安全就是資源安全，是國家安全的重要組成部分。中央政府持續完善大灣區水安全保障體系，實現對港「穩定供水、安全供水、優質供水」的目標，為香港提供可持續發展的保障。我們應飲水思源，銘記東深供水工程，銘記祖國與香港血脈相連的這一動人篇章。展望未來，隨著推進粵港澳大灣區發展，我們定必能譜寫更燦爛的新篇章。

作者郭玲麗是立法會（選舉委員會）議員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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