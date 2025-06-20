來稿｜港隊凝聚人心團結　政府應增撥資源撐體育發展

來稿作者：簡永哲



香港足球隊在啟德體育園主場館擊敗印度，破紀錄有逾4萬名歡眾撐場，球迷組織獲足總資助下製作巨型「港隊勁揪」橫幅（Tifo），令現場氣氛大大提升，場館內熱血沸騰，球迷興奮投入，亦再次證明運動帶來的凝聚力無可比擬。政府剛剛展開新一份《施政報告》的公眾諮詢，筆者認為，在拼經濟謀發展同時，應投放更多資源推動足球以至其他體育項目，鼓勵「體育應援」文化，因為這種團結一致的精神面貌，正正是現時社會最需要的，甚至可稱之為新一代獅子山精神。

當日主場館北看台拉起的巨型Tifo，面積達44米乘26米，橫跨三個看台，有份參與的球迷憶述拉起橫幅後非常感動，認為香港都做到這種歐洲式大型Tifo是一個新里程碑。這是足總與球迷組織商討出來的成果，由前者提出製作並支付成本，後者負責籌備協調一眾球迷展示，才造就今次創舉。筆者希望這同時是一個推動「球迷文化」的新開始，因為足總主席霍啟山上任以來，予人開明及實事求事之感，他除了取消年薪200至300萬元的足總CEO職位外，也一直希望引進新穎的足球文化，重視球迷的參與，並認為球迷是令足球產業化的重要部份。

任何體育活動要長遠發展，的確需要很多資金，這是現實。不過，在做到足球產業化、有穩定商業資助及球迷支持之前，政府資助極為重要。以往在推廣體育發展方面，官員及議員多數只著眼成本效益，日前也有議員因為看到對印度的賽事現場氣氛好，便說各界要把握契機發展主場經濟及應援經濟，這種開口埋口也以「推動經濟」角度去搞體育的心態，某程度上窒礙了這方面的健康發展，亦反映很多人忽略了運動可以帶來的凝聚力，可以令人心團結，這種無形效果是用錢也買不到的。

政府現時財赤下不應亂花錢，而這正是重新思考如何審慎分配資源的時候。投放資源推動體育，長遠可以幫助到經濟的話當然好，但當局應以凝聚港人團結、建立正向價值角度出發，成績突出的固然要大力資助，成績未到奪獎程度的也不可無視，要撥出足夠資源，協助提升水平。同時，當局也應積極協助推動「球迷文化」，其實不單止足球，可推而廣之到其他不同運動，最重要是建立到整體的「體育應援」風氣。

就如有歌迷撐Mirror，有影迷撐港產片一樣，要令更多港人主動熱心地撐港隊，或撐劍擊、撐張家朗、撐桌球比賽，當局可以補貼入場門票或其他形式去做，總之鼓勵更多人入場打氣，凝聚群眾的向心力。另外，有學者提議在啟德體育園設立足球歷史博物館，羅列本港傑出足球員，令大家知道本地足球的威水史，讓港人可引以為榮，增加認同感，這也是不錯的建議。

無論如何，政府應打鐵趁熱增撥更多資源在港隊身上，更重要是汲取記十多年前「鳳凰計劃」的失敗經驗，不能再將大部份資源用於足總行政人員薪酬，而忽略建立訓練設施及運動員待遇。筆者相信，只要真正用心去推動體育，這樣一切也會向好的方向發展。運動員搏盡比賽，市民無論贏輸也會落力撐到底，人心團結，這樣香港才能走更遠的路。

作者筆名簡永哲，現為自由工作者及公共政策顧問。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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