仲點論政｜投入觀看女排　強化國家意識

來稿作者：劉仲恒



世界女排聯賽香港站於啟德體育園精彩上演，賽事精彩紛呈，令人如癡如醉。其中，中國女排與「東洋魔女」日本隊的關鍵對決，更是掀起搶票熱潮。當日門票開售後，超過9千個座位迅速售罄，透過電視直播，可見現場座無虛席。筆者在家亦全程投入觀看，國家隊與日本隊、意大利隊的兩場比賽，一場不落，客廳氣氛熱烈，宛如置身球場。

體育，既是學校的主要科目之一，亦是許多人終身的興趣所在。與此同時，長期以來，體育也是體現國家認同、各國塑造自身形象的有力途徑。四年一屆的奧運會和足球世界盃，皆是令全球為之瘋狂的賽事。對於參賽運動員而言，這不單是一場體育競技；而對億萬觀眾來說，觀賽也不僅是休閒娛樂，更是各國國民確立自身世界地位、展現文化價值觀以及激發民族自豪感的重要平台。

國家認同與歸屬感至關重要，乃是國民教育的核心組成部分。國家認同涵蓋文化、語言、歷史以及包括體育在內的各項國家成就，總體而言，是對一個國家全方位的整體感知。在這一組成中，體育可謂最具「動感」，能自然而然地促進團結，增強集體自豪感，使全體國民為著比賽勝利這一共同目標，熱情地凝聚在一起。每逢奧運會期間，前往大型商場的大屏幕前觀看比賽的人群，便能深刻體會其中意涵。

即便同為一個國家的國民，也可能來自不同的文化、語言背景以及不同種族。以中國為例，我們擁有56個民族，各民族在衣著與文化上各具特色。即便在廣東省內，潮汕地區和江門等地所講的方言，與廣府話也大相徑庭。在這種情況下，體育運動猶如神奇法術，具備強大力量，能將來自不同背景、種族、地區的國民團結起來。對於人口多元化的國家而言，國家體育隊作為團結象徵的意義尤為重大。許多時候，運動員來自全國各地，當他們代表國家參賽，所代表的便是整個國家，而非僅僅是其所在地區。

一個人對自己所屬國家是否感到自豪，意義非凡。在建立對國家的心理認同與身份認同方面，體育賽事能發揮關鍵作用。在大型體育賽事中取得勝利，足以展現一個國家的力量、耐力與競爭力，同時，也是該國軟實力的有力彰顯。在奧運會上摘得桂冠，便能登上頒獎台，聽國歌響起，看國旗升起。那一刻，是提升國家在國際舞台地位、增強民族自豪感的最佳時刻，許多運動員和觀眾往往熱淚盈眶。

筆者猶記，中國於1984年重返奧運會。自那以後，奧運會成為展示國家實力的重要舞台。國家隊在體操、跳水和乒乓球等項目上的主導地位，不僅體現了運動員的卓越實力，更為國人帶來深深的民族自豪感。

作者劉仲恒是放射科專科醫生、香港大學公共衞生碩士、團結香港基金顧問、香港全球專業青年倡議行動創始召集人。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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