楊莉珊｜奧運健兒訪港助「改革」？可助體育「改革」！

巴黎奧運國家隊健兒剛剛結束訪港行程轉往澳門，在港期間時刻成為新聞焦點，甚至有聲音認為體育熱情可轉化為推動香港整體改革的動力。一次體育交流活動能否推動社會改革則是見仁見智，但筆者卻看到這將是有助香港與內地深化體育交流，長遠將有助於全面提升香港競技體育水平的黃金機會。



來稿作者：楊莉珊



內地奧運代表團在賽後訪港澳地區並非首次，甚至已經可稱之為「傳統」，但為何每每萬人空巷，成為社會焦點。首先，奧運金牌體育明星的到來，引發香港市民對體育的關注和參與度。他們的示範效應能夠帶動更多的人參與到全民健身運動中，營造更加濃厚的體育氛圍，這種社會氛圍可促進香港競技體育的發展。

這種促進作用最常見於激發香港青少年對體育運動的熱情。通過親身接觸和了解奧運冠軍們的奮鬥曆程和成功經驗，更多的年輕人可能會受到啟發，積極參與到體育訓練和競技中來。這應該也是為何每次代表團訪港均有安排到訪學校或接觸青年團體，透過互動讓這種正面的激勵發揮作用，對於培養後備人才、提高整體運動水平具有重要意義。

但更重要的是與本地職業運動員以及體育界人士交流，內地體壇菁英可以分享各自的訓練經驗、比賽心得以及運動技術的細節，這對於提高香港運動員的技術水平和競賽能力無疑會有積極的幫助。同時，通過觀摩和學習奧運健兒的訓練方法，香港的教練和運動員也可以不斷更新自己的理念和技能。

需要留意的是，內地奧運健兒訪港畢竟只有短短幾天，若要真正實現提升香港競技體育水平這一目標，還需要政府、社會各界以及廣大市民的共同努力和持續投入,為推動內地與香港體育交流提供穩固的支持與優良的環境。

首先，政府可以提供更多的政策支持和資金投入，加強體育基礎設施建設和人才培養。但體育發展更關鍵的是人，特區政府應支持香港體育學院與內地菁英運動員培訓院校(例如各大體育大學)甚至省籍、國家級代表隊的全面合作計畫。競技運動要有質的提升，不僅僅需要運動員，還需要就運動科研、醫學支援、教育培養等方面進行系統化、深入的合作和交流。這種合作有助於香港發展全方位支援運動員的配套措施，使運動員在訓練、醫務監督、創傷會診治療等方面獲得妥善照顧，可以專心提高競技水平。

其次要借鑑內地體育管理制度並從中學習。內地完善的體育管理制度和成功的運動員培養模式，香港在考慮自身的社會特點與體育發展需求後，從內地的成功模式中逐步完善自己的體育發展階梯，例如，可以學習內地對青少年運動員的培養體系、對精英運動員的保障措施等。

第三在於兩地體育界要建立定期互訪與交流機制，組織香港與內地的教練員、運動員進行定期互訪，通過實地觀摩、技術研討等形式，增進雙方的了解與合作。國際比賽經驗豐富的內地優秀的教練團隊也可為香港運動員提供新的視角和靈感，甚至可以邀請部分教練在香港任教一段時間，讓香港可以快速提升經驗與競技水平。

最後，廣大市民則更應該積極參與到體育活動中來，以實際行動支持競技體育的發展。多方面的共同努力才能推動香港競技體育的不斷進步和提升。

作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港（地區）商會會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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