仲點論政｜國家影響力須有海軍實力配合

來稿作者：劉仲恒



由海軍航空母艦山東艦、導彈驅逐艦延安艦、湛江艦和導彈護衛艦運城艦組成的海軍艦艇編隊，在7月3到7日期間訪問香港。這次訪問讓市民登艦參觀，也是山東艦第一次開放參觀。那麼，這次航母編隊訪港有多受歡迎？光是看看「撲飛」的情況已知一二，7月5和6日週末這兩天的參觀名額一開始接受預約，已瞬間被一掃而空，可見有關活動非常受歡迎。

這次訪問讓市民有機會親身感受國家在海軍方面非凡的力量。縱觀地理大發現之後的歷史便可明白，擁有強大的制海權，可以賦予一個國家無與倫比的國際影響力。從葡萄牙和西班牙開始，到後來的荷蘭、英國和美國，強大的海軍讓這些國家建立起廣闊的海外殖民地，無論在戰爭還是和平時期，海軍力量都可以把這些國家的影響力投射到世界不同的地區裡。

有讀者可能會問，打仗靠陸軍和空軍還不夠嗎？海軍有甚麼獨特之處？這麼說吧，地球表面有近四分之三的面積由海洋覆蓋，因此海軍便能利用海洋去完成以陸地為基地部隊無法完成的任務。海軍可以在重要水道巡邏，好像前一陣子幾乎被封閉的霍爾木茲海峽便是個例子。

二次世界大戰後，美國之所以能夠成為海上超級大國，有一大部份原因就是他們全副武裝的軍艦，可以在幾天內航行數千英里，並在不侵犯他國主權的情況下在特定的海面停留，從而發揮巨大的政治影響力。知道東亞歷史的人都應該聽過美國第七艦隊的名字，這只隸屬美國印太司令部屬下的太平洋艦隊，在近代歷史上扮演過重要的角色，讓遠在地球另一方的美國，也可以在東亞發揮其影響力。

因此，正在國際舞台上和平崛起的中國，如果要在世界上發揮強而有力的影響力，就不可能沒有海軍的支持。從本質上來看，海軍是保衛國家的一種軍事力量，但海軍的力量除了基於可使用的武力之外，同時也承擔著重要的外交和警務職能。如果沒有有效的海上控制，就肯定無法履行航運保護、軍事海運、封鎖等職能；這些工作做不好，國家的利益就有可能受損。所以，我們的國家要在國際上發揮影響力，就必須有強大海軍的支持和配合。

筆者看過一套紀錄片，建國之初，國家海軍司令員視察山東省威海市對出僅2.1海里的劉公島時，還要租借漁船出海。現在，國家海軍已經發展成為兵種齊全、核常兼備的一支可以保護國家利益的軍隊，而香港市民也可以親身上船感受國家海軍的力量。

「一帶一路」是主要國策，所涉及的範圍廣泛，遠到歐洲、非洲、南美洲等地都有。這麼偌大的一個海外發展計劃，如果沒有海軍力量的支持，又怎麼可以成事呢？

作者劉仲恒是放射科專科醫生、香港大學公共衞生碩士、團結香港基金顧問、香港全球專業青年倡議行動創始召集人。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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