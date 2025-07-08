來稿｜供應鏈出海新規則：ESG成為新訂單門檻？

來稿作者：曾善珩、陳凱婷、劉鋭業



自1970年代起，香港擁有優越地理位置及多聯式交通運輸網絡，作為全球重要的轉口貿易樞紐，長期以來憑藉高效的物流體系和自由港優勢，成為國際供應鏈的關鍵節點。然而，隨著歐盟、美國等市場的ESG（環境、社會、公司治理）法規趨嚴，香港的港口與物流業正面臨新的挑戰與轉型壓力。供應鏈企業需要重新尋求新的合作伙伴，供應鏈企業亦需要在內部制定新的政策及加強員工培訓，以迎接新的貿易挑戰及抓緊市場未來新的契機。否則，供應鏈企業將會面臨淘汰。

國際ESG標準對香港港口和物流的影響

1、碳關稅衝擊

碳邊境調節機制（CBAM）作為歐盟碳排放交易體系（ETS）的重要延伸政策，是促進境內產業低碳轉型的關鍵工具。該制度已於2023年5月17日頒布實施，並設置了從2023年10月至2025年底的過渡適應期。根據CBAM規定，自2026年1月開始，歐盟進口商需逐年申報進口商品的三大關鍵數據：進口總量、產品內含溫室氣體排放量，以及相對應的CBAM憑證資料。目前，該機制主要涵蓋水泥、鋼鐵、鋁材、化肥、電力及氫能等高碳排放產業。為符合CBAM申報要求，出口企業可能需要投入額外成本進行碳足跡核查。待過渡期結束後，出口至歐盟的相關產品可能面臨碳關稅的徵收，而香港作為重要中轉港，需確保申報數據準確，並建立產品碳足跡追溯系統，避免客戶承擔額外成本。

2、歐盟法規

歐盟《企業可持續發展盡職調查指令》（CSDDD）指令強制要求企業全面審查供應鏈中的人權與環境風險，制定具體的氣候轉型計劃，並對不合規行為承擔法律責任。對香港物流業而言，CSDDD的實施將帶來三大關鍵影響：首先，企業必須加強供應鏈人權審查，特別是針對強迫勞動等風險進行嚴格把關；其次，需要全面提升環境合規標準，包括完善廢棄物管理及生物多樣性保護措施；最後，必須建立系統化的盡職調查機制，以確保整個供應鏈運作符合歐盟ESG規範。這些要求不僅將增加企業的合規成本，更可能重塑香港作為國際物流樞紐的競爭格局，促使業者加速轉型以適應新的國際貿易規則。

3、企業範疇三排放披露

在全球供應鏈低碳轉型浪潮下，範疇三排放（Scope 3）披露已成為香港物流業面臨的核心挑戰。作為連接中國內地與國際市場的重要樞紐，香港物流企業的碳排放足跡橫跨整個供應鏈體系，從原材料採購、運輸到產品分銷都需納入計算範疇。根據國際財務報告準則（IFRS）最新要求，企業必須完整披露上下游間接排放，這為香港物流業帶來多重壓力：首先，企業需克服供應鏈多層追溯的困難，掌握二、三級供應商的能源使用和運輸排放數據；其次，數據收集成本顯著攀升，中小企業平均需投入建立碳管理系統。

國際ESG標準的快速發展正在重塑全球供應鏈格局。對香港港口和物流業而言，這既是挑戰也是轉型機遇。企業需要積極應對CBAM、CSDDD等法規要求，加強供應鏈ESG管理，同時把握綠色物流的發展機遇。

供應鏈企業的ESG轉型挑戰

第一個供應鏈企業面對挑戰為貿易戰、複雜多變關稅政策、地緣政治動盪不明朗因素下，迫使供應鏈企業從傳統依賴遠距離全球採購模式轉向近岸外包或區域化，從而降低運輸成本和潛在風險。

第二個供應鏈企業面對挑戰為各國政府不斷推出更嚴格的社會責任和環境法規，如果供應鏈企業未能達到這些ESG要求，供應鏈企業最終將面臨聲譽受損及承受罰款等風險。

第三個供應鏈企業面對挑戰為客戶需求不斷提升，近年，企業客戶不斷吸收ESG知識及資訊，企業客戶除了要求產品品質，而且開始關注供應鏈的社會責任、碳足跡、透明度，企業客戶在選擇供應商的時候，ESG標準亦是他們優先選擇的條件。

第四個供應鏈企業面對挑戰為內部ESG文化、行動、意識和知識的提升，ESG成功轉型主要因素為供應鏈企業內部的全面參與和支持。員工若對ESG輕視和缺乏相關的ESG認識，供應鏈企業進行ESG轉型很難取得進展及持續發展。

如何助力企業ESG轉型

香港特區政府近年積極推出多項政策舉措，為企業ESG轉型提供全方位支持。在財政支援方面，香港貿發局於2020年4月推出「T-box升級轉型計劃」（T-box），該計劃為中小企業提供為期三個月的免費服務，包括ESG工作坊、商務諮詢及政府資助資訊，內容涵蓋碳管理、綠色供應鏈和社會責任等範疇。截至計劃推行後，已有超過3,000家企業參與，並舉辦850場專業諮詢，成效顯著。此外，貿發局更與商界環保協會（BEC）、鄧白氏（Dun & Bradstreet）等機構合作，協助企業獲取ESG標章，提升數據透明度及市場競爭力。同時政府於2020年設立低碳技術基金，資助有助香港減碳和保護環境的科研項目，例如包括電動貨車及智能能源管理系統等綠色技術。

在技術支援層面，政府聯同生產力促進局推出「ESG一站式平台」，提供碳審計工具、在線培訓課程及最佳實踐案例庫。另外，金融機構可以透過推出具吸引力的「綠色融資產品」，將 ESG 表現與資金成本有效連結。例如，中小型物流企業如果能夠展示穩健的 ESG 數據披露紀錄，將有機會獲得銀行在貿易融資、設備融資及車隊升級貸款等方面提供更低利率或更長還款期的綠色融資產品，進一步促進業界的參與。

在航運政策方面，運輸及物流局亦於2023年發布的《海運及港口發展策略行動綱領》，明確提出要配合國際海事組織的目標，於2050年前實現國際航運溫室氣體淨零排放。為此，香港推出了全球首個以碳強度指標（CII）為基礎的綠色優惠計劃，支持碳排放評級達到A或B的香港註冊船舶，並在2024至2026年間提供每艘船每年港幣2萬元的補貼。這項政策不僅獲得國際海事組織的讚揚，也鞏固了香港作為全球航運樞紐的地位。

此外，政府亦積極推動綠色船用燃料的應用，已於2024年通過《2024年船舶法例（燃料使用及雜項修訂）條例草案》，並於2025年1月生效，讓船隻在香港水域內可加注液化天然氣（LNG）、甲醇、氨氣和氫氣等低碳甚至零碳燃料。同時，政府正進行相關基建及供應鏈的可行性研究，為香港成為區內首選的綠色船用燃料加注中心奠定基礎。這些政策措施不僅推動了ESG的落實，也進一步提升了香港港口的競爭力，實現經濟發展與環境保護的雙贏。

ESG驅動下的新商業機會與海外市場拓展 – 綠色物流

隨著全球對可持續發展的要求日益提高，ESG正成為供應鏈管理的新規則，同時也為香港企業帶來前所未有的商業機遇。香港作為亞太區的物流樞紐，依托其區位優勢和政策支持，可以推動跨境綠色物流解決方案，吸引海外企業選擇香港作為供應鏈管理中心。此外，ESG驅動下的供應鏈管理和國際合作不可避免地會帶來利益衝突，為仲裁（arbitration）市場帶來新機遇。香港作為國際仲裁中心，擁有完善的法律框架和專業的仲裁服務，能為企業在環保合規、合作協議和商務糾紛中提供高效的解決方案。這不僅強化了香港在全球供應鏈體系中的核心角色，也幫助企業化解風險，拓展海外市場，以實現可持續發展。

作者曾善珩和陳凱婷是ValuESG平台創辨人，劉鋭業博士是香港理工大學專業及持續教育學院學生事務總監及高級講師。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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