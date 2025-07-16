來稿｜「南京紅姐」事件：數位時代的受害者困境與社會反思

來稿作者：馮廣榮



近日，中國網路世界掀起一場名為「南京紅姐」的事件，引起軒然大波。一名自稱「紅姐」的偽娘網紅，透過長期女裝打扮、濃妝豔抹、佩戴假髮，並巧妙運用濾鏡與變聲軟體在社交平台塑造女性形象，成功吸引大量男性網友關注。這位「紅姐」實際上是38歲的焦姓男子，稱只需帶水果、食物或飲品便可以免費提供性服務，誘餌邀請網友見面後，將整個過程偷拍下來並暗中販賣，警方確認受害者為237人（網傳受害多達約1700人）。這起案件不僅揭露了網路時代身份欺詐的手法，更引發社會對個人隱私保護、受害者污名化的深刻反思。

偷拍背後，是活生生的無情傷害

焦某的作案手法展現了心理操控的精妙把握，他拒絕直接索取金錢或貴重物品，而是以「免費服務」為最大誘餌，巧妙地瓦解受害者的戒心。有心理學專家分析，焦某實際上運用了多種社會心理學技巧，逐步突破受害者心理防線，展現出對人性弱點的深刻理解與利用。這些受害者或許因一時衝動而失去理性思考也好，又或者是潛藏的雙性戀者也好；細心一想：他們確實都是無辜的受害者。他們極其量只是「知情同意」地接受「紅姐」的服務，但從沒有同意被偷拍。

更可悲的是，這些男性受害者在事後往往得不到應有的同情，反而先遭到社會大眾的取笑，「來都來了男」、「四季哥」和「皮褸男」更成為「起底」對象，事到如今，他們或許還能透過健康檢查來確認身體狀況，但隨之而來的「社會性死亡」 — 名譽掃地、人際關係破裂、職業生涯受創 — 卻是難以挽回的永久傷害。

受害者困境與社會反思

案件曝光後，男性受害者面臨獨特的困境與挑戰。這些男性受害者在網路評論中不斷遭受「活該」、「好色」等指責，承受著巨大的社會壓力與污名化。社會大眾對男性受害者的刻板印象，使得他們更難獲得同情與支持。儘管他們在法律上是受害人，但在網絡輿論卻被戲謔，因為其在影片中的特定表現或言行，成為二創的對象，他們不僅要面對隱私被侵犯的痛苦，還要承受來自親友、同事的異樣眼光，甚至有人因此失去工作、家庭破裂。

這種「二次傷害」往往比最初的侵害更具破壞性，也反映出社會在性別平等觀念上的嚴重缺失。值得注意的是，這類案件的受害者往往陷入「求助無門」的困境，使得男性受害者的康復之路更加艱難。

自我保護與社會責任

在這個虛擬與現實界線日益模糊的時代，個人應當提升數位素養，時刻保持警惕，牢記「免費的最貴」這一道理。在網路交友時，要特別注意以下幾點：第一，對過於完美的網路形象保持懷疑態度；第二，避免在未充分了解對方真實身份的情況下進行私密互動；第三，在現實見面時先選擇公共場所；第四，注意檢查環境中可能存在的偷拍設備。同時，也要加強對性健康知識的了解，保護自己免受性病威脅。

南京紅姐事件猶如一面照妖鏡，映照出數位時代的多重危機與挑戰。美顏、變聲等原本用於娛樂的技術，卻被犯罪分子利用成為作案工具，顯示出技術濫用的潛在風險。每一段被偷拍的影片都在提醒我們，在數位時代，隱私的侵害往往發生在不知不覺間，而受害者承受的痛苦卻真實而深刻。當我們在嘲笑那些「被騙」的男性受害者時，或許更應該反思：在同樣情況下，我們是否就能保證自己不會成為下一個受害者？

作者馮廣榮是香港中文大學社工系講師、美國死亡教育及輔導學會認可死亡學院士。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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