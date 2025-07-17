來稿｜增私營醫療收費透明度有望，冀當局果斷立法、執法

來稿作者：吳樂文



筆者是一名第四期非小細胞肺癌的康復者，平日與其他病友的交流中，發現大家每次傾談時最掛心的，都不是病情的進展，而是治療帶來的沉重財政負擔。以我個人為例，我自2022年12月確診以來，為治療花費的金額已超過300萬元，幸好我有不錯的私人醫療保險，有效分擔了醫療開支，確保我有能力獲得高質量醫療服務。但並不是每個病友也擁有能有效覆蓋開支的保險，而且根本問題是私營醫療收費有欠透明，當局必需認真解決。

2021年至2024年間，消委會就接獲191宗有關私人醫院及日間醫療中心的投訴，當中逾四成半與收費相關，常見投訴涉及收費遠超醫生原先提及的預算。私營醫療機構往往不會列出醫生費，也絕少披露醫生定價標準。若未能落實價格透明度，即使是已投保的病人也可能因難以預算開支，擔心過高收費，而不願向私營機構尋求醫療服務，當中有部份會轉而尋求公營醫療服務，令公營醫療負荷百上加斤。

根據醫衛局自願醫保的索賞數據反映，小型醫療程序「十二指腸內窺鏡」平均收費約3萬元，但當中有約10%個案，涉及金額竟達5萬元，約1%更達10萬元以上，即比正常收費高逾兩倍。而且私人醫療機構知道患者有買保險，更往往會「開天殺價」，有不少個案中，醫療機構員工會表明，不用保險支付，會提供7折到8折不等優惠，否則不但沒優惠，反而要多付數千元，非常不合理。

無可否認，從我及病友的切身經歷，私營醫療系統提供了高質量的服務，有效分擔了市民的醫療需要，但倘若未能有效規管收費，只會令私營醫療費用失控，導致索賠額增加及保費飆升，不但威脅到香港醫療系統整體可持續性，甚至令私營醫療服務日漸變成有錢人的專利。

醫衛局已於今年5月向立法會衞生事務委員會提交文件，建議立法提高私營醫療服務收費透明度，值得讚賞的是，當中不少地方回應了本人和廣大私營醫療服務用家的訴求。特別是規定私家醫院要在服務前提供費用預算，包括初步診斷、須接受的治療／程序、預計住院時間和病房級別，並列出預算醫院費、醫生費，藥物費、消耗品費用等。

為確保能有效執法，筆者建議醫衛局聯同執法部門設立專責的抽查小隊，以免有醫療機構陽奉陰違。在此衷心希望盧教授可率領醫衛局繼續一步一腳印，與相關持分者果斷行動，安排好立法、執法流程，根治私營醫療服務價格透明度不足的「頑固惡疾」，保護每個求診病患的醫療費用擔憂。

作者吳樂文是肺癌病人關注組召集人。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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