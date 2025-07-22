仲點論政｜借鑒網格化管理　提升社區活力

來稿作者：劉仲恒



香港得天獨厚，擁有絕佳的地理優勢。它緊鄰廣東省，自然而然成為國家面向國際的重要門戶。香港與國家未來的發展緊密相連，國家主席習近平多次強調，香港要更好和更全面地融入國家的發展大局，必須要抓住國家戰略機遇，不斷深化跟內地的交流合作。

在交流融合的進程中，我們對內地的了解也會日益加深。小時候讀書學到「孜孜不倦」這個成語，的確，想要進步就需始終保持勤勉、不懈怠，看到他人的長處便虛心學習，同時審視自身有無改進之處。香港與浙江同屬「一國兩制」框架下的重要組成部分，浙江不僅是經濟大省，在諸多其他領域也成績斐然，值得香港借鑒。

社區治理是城市發展的基石。香港擅長運用國際化服務標準與法治化管理模式，而浙江則以「網格化管理」聞名遐邇。2023年，浙江以網格化管理形式推進的「未來社區」項目覆蓋約100個社區，居民參與率提升了30%。從剛剛經歷的新冠疫情便可看出，香港在社區治理方面仍有提升空間，尤其是居民參與度有待提高。記得在疫情期間，香港社區的治理與動員能力較為薄弱，一旦需要隔離，物資分派便容易出現問題。

網格化管理借鑒計算機網格管理理念，將社區事務中需管理的事項，按照一定標準劃分為若干網格單元，進行協調管理、資訊交流與資源共享。除浙江外，內地許多一線城市已開始採用這一模式。2004年，網格化管理首次在北京東城區試點推行，2005年，上海市住房和城鄉建設管理委員會在長寧區、盧灣區試點網格化管理系統。2006年，該系統推廣至上海全市，通過全市上千萬個物聯網感知設備，將水務、交通、建築等各方面數據統一匯聚到「一網統管」平台。

在互聯網與AI時代，善用物聯網及其他資訊技術改善社區管理極為合理。在日常運作中，具體從事網格化管理工作的是網格管理員。特區政府也意識到提升社區組織活力的重要性，因此，依據2022年《施政報告》，在十八區成立了簡稱「關愛隊」的「地區服務及關愛隊伍」，旨在凝聚社區資源與力量，支援政府地區工作，加強地區網絡。這與網格化管理目的一致，二者完全有融合實施的可能，比如可考慮讓關愛隊的領袖擔任網格管理員一職。

參考借鑒從來都是雙向的。浙江在快速城市化進程中面臨不少壓力，可參考香港的智慧城市技術及以往處理城市化問題的經驗。總而言之，融入國家發展大局，香港受益的絕不僅限於經貿領域，社區治理亦是如此。

作者劉仲恒是放射科專科醫生、香港大學公共衞生碩士、團結香港基金顧問、香港全球專業青年倡議行動創始召集人。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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