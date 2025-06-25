利哲宏｜夏寶龍的詩彰顯香港基層治理的深意

利哲宏專欄

國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍先生最近對香港進行了為期五天的視察，此次行程展現了一種不同的基調與象徵意義。我個人認為，夏先生在行程最後一天於中環政府總部與18區區議會主席及成員會面時，即席創作並朗誦了一首七言絕句，是最值得注意的亮點之一。

詩的原文如下：

千頭萬緒區議會

胸有大愛善良心

事無巨細皆為大

做好每件只為民

這首詩具有深刻的文學意義和隱含的信息，我將從以下三個角度來分析這首詩。

第一：詩中展現的領導風格應是僕人式領導

這首詩體現了香港區議員應秉持的僕人式領導精神，強調謙遜、同理心和公民責任的價值觀。詩的開頭「千頭萬緒區議會」，點出了區議員需每日應對繁雜的工作，而「胸有大愛善良心」則凸顯了服務應以善良和仁愛為指引。第三句「事無巨細皆為大」反映了看似微不足道的任務（例如解決地方糾紛或參加社區活動）的重要性，這些細微之處是建立信任和合法性的基石。最後一句「做好每件只為民」則進一步強調了僕人式領導的核心理念：將社區的需求置於個人或政治利益之上。真正的領導力不是權威的展現，而是為公眾提供持續且有意義的服務。

第二：詩中蘊含深厚的儒家文化精神

詩的內容體現了中華文化中深厚的儒家價值觀。第一句「千頭萬緒區議會」強調了勤勉和責任感，這是賢德領袖的關鍵特質。「胸有大愛善良心」凸顯了儒家美德中的「仁」，提醒區議員以同理心領導。「事無巨細皆為大」展現了謙遜，表明真正的公僕不會因事小而忽視其重要性。最後，「做好每件只為民」則呼應了儒家理念中的「為政以德」，即治理必須以公眾福祉為優先，進一步強調了領導力作為最高道德權威的意義。

第三：詩句回應香港的「軟對抗」問題，提供及時的指示

在《香港國安法》頒布實施五週年之際，夏寶龍主任提出了香港新篇章的四大戰略重點：用整體國家安全觀支撐高質量發展；利用香港的獨特角色促進開放；堅持法治以保障進步；維持行政主導的制度，通過改革提升管治效率。在這樣的背景下，詩中強調的謙遜、服務和市民責任為區議員提供了一個道德指引。它重申了合法性是通過以人民為中心的持續領導而獲得的。歷史經驗（如「阿拉伯之春」）表明，社會不滿的積累可能引發更廣泛的動盪。因此，關注民生問題和社區需求至關重要。當治理以同理心和回應性為基礎時，「軟對抗」的力量將失去立足點，香港可以以新的團結、積極的能量和重振的獅子山精神向前邁進。

利哲宏認為「做好每件只為民」強調了僕人式領導的核心理念。（作者提供）

最後，我想以詩中的最後一句話送給所有區議會的朋友們：「事無巨細皆為大，做好每件只為民！」

作者利哲宏博士是九龍城區議員、直資學校副校長。



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