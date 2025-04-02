區議員的表現市民「收貨」嗎？

自這一屆區議會開始，根據《履職監察制度指引》，區議員須每年向區議會主席提交工作報告，並公開供市民查閱，讓公眾了解區議員的工作表現，增強透明度。《香港01》走訪查閱後，卻看見區議員在處理市民個案數量、參與社區活動以及跟進地區議題等方面呈現顯著差異。這不禁令人思考區議會如何在改制後更好地服務市民、回應社區需求，並贏得市民的認同？而區議會主席又該如何發揮更大作用？



工作報告涵蓋了區議員在「接獲市民意見或查詢的次數及跟進情況」、「關注的地區議題及跟進工作」以及「曾協助舉辦的社區參與活動」等多方面的表現。從數據上看，一些區議員展現了令人矚目的工作量。例如，有議員全年處理超過2000宗個案，平均每天完成5宗。然而，有議員全年僅處理數十宗個案，平均每周不足一宗。這種差異在不同類型的議員之間似乎較明顯，例如直選議員的個案量高於委任議員或當然議員，在某些區議會相差四倍以上。究竟是什麼因素導致了這樣的落差？是地區特性、個人能力還是工作態度的不同？

除了個案數量，背後的質素同樣值得深思。這些個案多數被歸類為「一般查詢」，涉及市民日常生活的各種需求。但「一般查詢」的定義並未在報告中明確說明，這使得公眾難以評估這些個案的實質內容與處理難度。雖然有區議員鉅細無遺地列出多次實地視察與調查的成果，但部分人在報告中對地區議題的描述較為籠統，缺乏具體跟進細節。

在「曾協助舉辦的社區參與活動」一欄中，區議員報告的活動類型似乎多元，如中醫義診、足球賽、國安嘉年華、長者義剪、派飯、疫苗接種等。然而，有人將轉發Facebook貼文宣傳民政活動納入工作成績，有的舉辦僅2人參加的協助申請電費補貼活動，還有議員將對象僅為區議員的培訓班列為「社區參與活動」。這些例子是否反映了對「社區參與」概念的理解存在差異？

9月24日，元朗區議會召開大會，由元朗民政事務專員胡天祐主持。（資料圖片／夏家朗攝）

數字以外最重要是為民服務

區議會改制後引入的履職監察制度無疑是一大進步。工作報告的公開讓市民有機會了解區議員的付出，增強了問責性。民政及青年事務局局長麥美娟亦指出，本屆區議會的透明度堪稱「歷屆之最」，並計劃增設流動會客室以進一步拉近與市民的距離。然而，報告中大量個案被歸類為「一般查詢」或「其他」，可能削監察作用。未來是否能更細化分類，讓市民清楚了解區議員在環境衛生、交通、房屋等具體領域的貢獻？再者，市民查閱報告需親身前往區議會秘書處，且不准拍攝，只能手寫記錄或付費影印，這種方式是否真正方便市民監督？在電子化年代，是否可以考慮更方便的形式讓更多人了解區議會工作？

區議會的核心職能是為市民和社區服務，然而部分活動的參與人數極少，甚至僅有個位數，這是否真正達到了服務廣大市民的目的？有些議員將轉發社交媒體貼文或接受傳媒訪問也列入工作成果，雖然這些行為有助宣傳，但是否應與直接服務社區的工作有所區分？區議員的工作量差異或許確如麥美娟所言，受地區人口密度、個案性質等因素影響。然而，這同時也帶出了一個問題——如何確保所有社區居民，無論人口密度高低，都能獲得同等質量的區議會服務？

民政專員責無旁貸

區議會的表現不僅取決於個別議員的努力，更與主席的領導力息息相關。各區民政事務專員作為區議會主席，有責任確保區議會成為一個高效的服務平台，而非僅僅是數字的匯總者。例如，對於個案處理量較少的議員，主席能否通過培訓或經驗分享，幫助他們更有效地回應市民需求？又例如民政專員可否推動更清晰的指標，明確「社區參與活動」的定義等，避免將純粹宣傳行為與實際服務混淆？

區議會改制後的首年工作報告，既是對過去一年表現的總結，也是對未來方向的啟示。數據上的差異不用過分解讀，但也提醒了區議員他們的角色遠不止於完成任務，而是要真正成為市民與政府之間的橋樑。各區民政事務專員作為區議會主席，應以提升整體表現為己任，通過監督與支持，讓每位議員無論是直選、委任還是當然議員，都能以服務社區為目標，用實際行動贏得市民的認同。