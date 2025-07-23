來稿｜醫管局的藥物採購策略是否走在正確的道路上？

來稿作者：張嘉晉



作為曾經的議員助理，我們經常舉辦地區健康講座，邀請醫生分享健康知識。從中，我們深刻體會到，病人與醫生的交流時間往往只有短短幾分鐘，治療方案和用藥決策幾乎全憑醫生主導。而一般市民既缺乏時間，也未必能負擔尋求第二意見，更遑論有醫護朋友可隨時諮詢。在這樣的情況下，病人對醫療系統的依賴程度極高，藥物的選擇和可及性更是影響治療效果的關鍵因素。然而，近年來醫管局的藥物採購策略是否真正以病人為核心，仍是值得深思的議題。

近年來，醫管局的採購策略和公關訊息似乎圍繞着節省開支，例如參考內地醫保價引入非原廠或副廠藥，並增加市民的醫療開支。然而，這些做法是否真正以病人權益為依歸？還是某些中高層為了追求KPI和升遷而做出的短視決策？更讓人擔憂的是，醫管局在沒有增加開支的情況下，仍然拒絕將更多具實證基礎的創新藥物納入安全網或自費項目，卻繼續容許實證效用不足的藥物被使用和處方。這樣的做法，不僅削弱醫療質素，更為病人帶來諸多不公。

藥物適應症的限制與香港的競爭力隱憂

香港一直以來銳意成為臨床研究及創新中心，但這一目標是否能真正實現，仍需直面一些現實問題。首先，香港公立醫院對藥物適應症的限制顯得過於保守，許多藥物雖然在國際上被廣泛認可並用於多種適應症，但在香港的公立醫療系統中卻被限制在極少的使用範圍內。例如，一些癌症靶向藥物，明明有實證顯示對多種晚期癌症有效，但在香港卻僅限於某一特定癌症的治療用途。這種限制不僅削弱了病人獲得更佳治療的機會，也進一步降低了藥物的使用率，導致藥企對香港市場的吸引力下降。

與此同時，香港的藥物採購價格高於內地，卻非因採購量不足，而是因上述適應症限制及相關政策導致的結果。這讓人不禁質疑，香港若想吸引國際藥廠進一步投資，甚至將臨床研究設於香港，是否能提供足夠的誘因？商家和投資者可能會問：為何我們需投資於香港，而不直接投資於大灣區，或者其他內地省市，以至海外其他市場？ 若香港無法在政策上提供更大的靈活性，吸引力自然無法匹及內地其他地區。

對比新加坡的「共同支付」模式與政策優勢

要解答這些疑問，不妨看看香港的競爭對手新加坡在醫療政策上的成功經驗。新加坡的「共同支付」（co-pay）模式結合政府補貼、個人醫療儲蓄（MediSave）及保險計劃（MediShield Life），不僅減輕病人的經濟負擔，也提升了藥物的使用效率。透過這種模式，新加坡成功平衡了病人、醫療機構和政府之間的責任分擔，讓病人能夠以合理的價格獲取更多創新藥物。

此外，新加坡政府積極吸引跨國藥廠設廠，並推動臨床試驗及研發，讓醫療創新與經濟增長並行。這些政策不僅增加了新加坡在全球醫療市場的競爭力，也為本地病人帶來了更多元的治療選擇。相比之下，香港的政策顯得過於保守，甚至在某些方面自我設限。若香港希望在臨床研究和創新領域與新加坡競爭，必須改變現有策略，提升市場吸引力，並採取更靈活、以病人為本的政策。

醫管局的下一步：改革與創新

醫管局在未來應全面檢視其採購政策，特別是在創新藥物及自費藥物的引入方面。首先，應與政策局攜手，擴大自費藥物及創新藥物的適應症範疇，讓更多病人能夠受惠於全球最新的治療方案。其次，應推動「共同支付」模式，建立更靈活的藥物資助計劃，減輕病人的經濟壓力，同時提升藥物的使用率。

此外，醫管局應積極與局方配合，吸引國際藥廠來港設立生產及研發基地，並優化臨床試驗機制，讓香港成為全球生物科技創新的熱點。這不僅有助於提升香港在醫療市場中的競爭力，也能為本地病人提供更多元化的治療選擇。

短視策略的代價

若醫管局繼續以短期成本控制為優先，忽略醫療創新及病人福祉，不僅會削弱香港的競爭力，也會進一步降低海外和內地投資者對香港的信心。這不僅是病人之損，也是香港長遠發展的重大隱憂。更令人擔心的是，這樣的策略可能會讓香港在全球醫療創新競賽中逐漸失去話語權，最終被其他地區取代。

醫管局的核心使命應是「以人為本」，致力促進社區健康，兌現香港特別行政區政府的承諾：「沒有人會因經濟問題，得不到適當的醫療服務」。在這一使命的指引下，香港需要採取更開放、更創新的政策，才能真正成為一個醫療創新樞紐。

回歸初心，以人為本

只有回歸初心，將病人福祉置於首位，香港才能在全球醫療市場中立於不敗之地。同時，我們也應當記住，政策的根本目的是改善民生，而非單純追求數字上的「節流」。香港未來的醫療發展，取決於政策是否能真正以人為本、順應時代需求，讓每一位市民都能享有更好的醫療服務。

作者張嘉晉是公共事務顧問，曾服務於公營機構。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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