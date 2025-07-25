新思維｜領展換帥難改其壟斷基因　公共資源私有化惡果不斷延續

來稿作者：黃俊瑯



領展行政總裁王國龍宣布明年六月退任，結束16年任期。然而，行政總裁的離開並不代表企業管治問題的解決，更無法掩蓋一個基本事實：領展是通過公共資源發家的機構，其壟斷地位和豐厚回報建基於政府當年賦予的特殊優勢，無論領導層如何更替，這個本質都不會改變。

公共資源私有化的原罪

2005年政府將房委會轄下180個商場、街市及停車場打包上市，這些資產原本是用公帑興建、服務基層市民的公共設施。政府以「釋放資產價值」為名進行私有化，實際上是將公共資源轉化為私人投資工具。

王國龍任內將資產規模從330億元擴張至2200億元，表面上是商業成就，但這種增長很大程度上依賴其壟斷地位。領展在公共屋邨的獨家經營權並非通過市場競爭獲得，而是制度安排的結果。當一個機構享有如此特殊地位時，理應承擔相應的社會責任，而非純粹以股東利益為唯一考量。

根據2016年《香港01》調查，當時83個領展街市中，近半數外判予六大承包商管理，其中建華（街市）管理有限公司和宏集策劃有限公司各管理十個街市，形成明顯的市場集中。

這些承包商往往既是街市管理者，又是攤檔經營者，形成「管理兼落場」的垂直壟斷。天水圍天瑞街市是典型例子，建華接手後大幅調升租金，令不少小商戶難以承受而被迫結業。新翠街市當時的情況更令人關注，領展拒絕向大批商戶續租，同時讓場內大量舖位長期空置，配合鄰近建華管理的隆亨街市形成區域壟斷。

過去多年來被傳媒和市民質疑的問題依然存在 ─ 少數承包商壟斷街市管理，小商戶在高昂租金壓力下叫苦連天。問題是，這些高昂收益是否真的建基於效率提升，還是純粹來自對小商戶議價能力的剝削？

最近領展的裁員決定再次突顯其價值觀問題，在錄得142億元收入、106億元淨物業收入的強勁業績下，領展決定裁減50至60名前線員工，聲稱是為了「提升營運效率」。這些員工的薪酬成本年約3000萬至5000萬元，僅佔領展年收入的0.3%至0.4%。與此同時，王國龍一人的年度薪酬達7000萬元。

董事會的薪酬委員會憑什麼批准如此高額的行政總裁薪酬和獎勵？作為一間上市公司，領展需要面對公眾監督，更何況其背景是源自公共資源，有什麼理由不向公眾解釋為何一個行政總裁的薪酬和獎勵會高達如此水平？

薪酬委員會的決策過程完全缺乏透明度，公眾亦有權知道這個7000萬元薪酬是基於什麼績效指標制定。領展享有壟斷性公共資源帶來的穩定收益，其高層薪酬理應受到比一般商業機構更嚴格的監督和約束。

回購不可行，還有其他方法嗎？

面對領展問題，社會上經常有聲音提出政府回購領展資產。然而，這個建議在現實中並不可行。以領展市值超過1000億元計算，政府根本沒有足夠財政資源進行全面回購。即使回購個別資產，長遠只會轉由其他投資者接手，未能解決根本問題。

既然回購不可行，我們必須探索其他解決方案。首先，政府應該建立針對「公共背景機構」的特別監管框架，包括薪酬上限規定、強制社會責任指標、租金調整透明機制等。特別是薪酬監管方面，政府應該要求所有源自公共資源的機構公開薪酬委員會的決策理據，建立薪酬上限機制。其次，應該設立「公共利益保障機制」，要求這類機構將一定比例的收益用於社區服務和小商戶支援。同時，必須禁止街市承包商「管理兼落場」的利益衝突行為，確保市場運作的公平性。

王國龍的離任為領展提供了重新定位的機會，但真正需要改變的不是人事，而是其制度。公共資源的最終目的應該是服務社會整體福祉，而非單純為少數股東和高層管理人員創造最大回報。無論誰來接替王國龍，政府都不能迴避領展的問題。

作者黃俊瑯是新思維副主席。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。 來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。