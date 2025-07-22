領展被喻三座大山　什麼橫亙在香港前

領展突然宣布行政總裁王國龍將於明年退任，有長情股東直斥其任內投資失利，形容海外項目如同「黑洞」，也有股東質疑其團隊缺乏地產市場觸覺，投標策略失誤。但須知道領展行政總裁的報酬隨股價而變動，其帶領的團隊自然傾向在資本市場上追逐利潤，以回報最大化為己任。比單純地管理好商場、服務好小商戶，物業買賣、收購合併、高價投地等風險投資是領展舵手的正常操作。



王國龍十幾年前首任領展行政總裁，年度報酬千多萬元。後來領展股價水漲船高，舵手每年進帳至少七千萬元。領展的誕生源於曾蔭權年代迷信「大市場、小政府」教條，草率地將屋邨商場完全私有化；茁壯於多年來翻新商場、對商戶加租以及引入連鎖店，不惜扼殺小店生存空間，推高基層生活成本。早在2016年，時任政務司司長林鄭月娥已將領展列為「三座大山」之一，時任特首梁振英亦批評其漠視社會責任，沒有滿足公共屋邨居民的基本需要。

土地問題衍生經濟社會民生困局

即使時至今日，當梁振英在電台節目指出香港的土地問題直接推高樓價、推高租金，令經營成本高昂、百業承受壓力、年輕人上流難，這同樣側面折射出領展——或者說屋邨商場——的病根。由於土地供應有限，商舖本身就是稀缺資源，政府將公共屋邨的零售商場私有化，儼如將一個沒有競爭的商業王國交給了領展。加上市場預期香港地價只升不跌，比起租金回報，資產增值的潛力更加吸引。這是為什麼回望過去十六年，領展自詡的是公司資產由330億元大幅增長至2200億元。反過來說，如果屋邨零售用地供應充足，小商戶和居民有大量其他租金便宜的選擇，領展還會有今時今日的規模和議價能力嗎？

以屋邨商舖為例，當房委會能夠提供大量由公營機構管理的、以服務民生為導向的舖位時，就自然能制衡領展的市場力量。而房委會的實踐的確證明，公營機構完全可以主動規劃行業組合，引入診所、復康用品店，甚至以免租形式支持青年創業，從而滿足社區需要，維持商業生態的多樣性。這不僅能降低百業的經營成本，更能為市民帶來可負擔的生活成本。

解決香港結構問題的「皇道」

解決香港結構問題的「皇道」，梁振英認為不是壓抑需求的「辣招」，而是增加土地供應。他又引用政府數據指出，今年全港將有逾2萬個私人住宅單位和超過300萬平方呎的寫字樓落成，商業樓宇的供應也將大幅增加。我們可以合理預期，只要政府加快發展北部都會區，釋放元朗、北區等數以千公頃計棕地和農地的潛力，長久以來制約香港發展的瓶頸將得到突破。現在我們若要再說「三座大山」，它必然是土地問題、土地問題而衍生的房屋問題，以及土地問題而衍生的產業問題。

當租金蠶食了市民的可支配收入，必然會降低其消費能力，從而拉低生活質素；當高昂的租金推高了各行各業的經營成本，商業樓宇的空置率自然高達11.8%，即每九個舖位一個丟空。唯有解決土地問題，年輕人才能看到置業的希望，中年人才能減輕養家的負擔，老年人才能獲得更好的照顧服務。當整個社會的經濟民生狀況得到根本改善，市民對政府的認同感和對未來的信心自然會提升。那些所謂的「軟對抗」聲音自然會失去共鳴，甚至隨風消散。

政府爭取市民支持的方法，從來都只得一個——有為施政，改善生活。社會的深層次矛盾，特別是民生疾苦長期得不到解決，怨氣才會累積，為各種不滿、質疑甚至對抗聲音提供土壤。正如劉兆佳認為應對「軟對抗」是一項「爭取人心」的政治工程，律政司司長林定國亦指出「軟對抗」不能單靠法律手段解決。香港現時的政治環境比起歷屆政府都要好，行政和立法高效協調，還有什麼理由不積極根治社會、經濟和民生的問題嗎？