來稿｜推動香港數字化地區治理　以科技賦能展現高效管治

來稿作者：黎達成



自香港完善地區治理方案落實後，區議會、地區三會、關愛隊，這三頭馬車經過一年多時間磨合後，高度合作，成績顯著，為地區治理帶來新的局面。然而，地區依舊有很多積年沉珂的社會問題有待改善，例如地區獨居長者的家居安全關注，風險安全防範和大廈管理等問題仍存在。在完善地區治理後，普遍市民對政府的工作有高度期望，當局者必須時刻反思如何在新形勢下做好基層工作，科學地推動地區治理走向精準化和數字化，帶動地區治理邁向新的發展。

適逢本人剛走訪浙江考察，留意到內地有不少經驗值得我們借鑑學習，高效的地區治理有助提升市民的獲得感、幸福感和安全感。近年，杭州政府大力推動城市大腦系統，積極運用數位化管理及精準社區治理的策略，配合前線社區人員為依託的黨群服務中心，建立了一套完善的數字化社區管理模式，這種模式展示了一個高效能社區治理的示範區。國家主席習近平在十四大人大常委會的工作會議上強調 「必須抓好基層治理現代化這項基礎性工作」。我相信普羅大眾都會認同，唯有政府做好基層服務工作，才能建設好社區發展，才能回應好市民的期待。

目前，香港正在探索一個新型現代化地區治理的模式，特區政府需要把握好良善治理及目標為本的新形勢，為加強地區治理的效能與精準度，制定短中期的發展戰略，特別在傳統服務模式（三頭馬車）和科技賦能上必須有機結合，通過數位化的地區治理管理系統，提高地區工作的效率，為市民提供精準的工作服務。

適逢新一輪施政報告意見徵集，政府不妨考慮建立地區治理2.0方案，推動數字化地區治理策略，在現行法律基礎上，選取一個公共屋村推動先行先試計劃，引入數位化管理系統，建立地區服務應用程式，一方面讓政府前線人員學習數字化管理地區的經驗，為日後地區治理數字化發展做好準備，另一方面藉此推動地區治理改革，建立新的地區治理模式，善用三頭馬車的優勢，精準地為有需要人士提供更殷切地區服務，提升地區治理的風險安全防範，為香港走入新的地區治理台階作出重要一步。

回想起在杭州小區翠苑走訪期間，本人留意到該小區的物業管理數據出現警告信號，系統顯示有一戶獨居長者的馬桶檢測顯示已經超過24小時沒有使用，因此管理者將會安排前線人員上門了解，確保長者居家安全。民生無小事，那一刻我正感受到這種無微不至的地區服務，正是體現到以人為本的精神，成功展示到科技創新和高效地區治理的結合，為香港提供了一個學習啟示。

黎達成是青年發展委員會委員、東區分區委員會委員、明匯智庫副總監。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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