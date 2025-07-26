來稿｜從內地藥品集採新規汲取啟示　以病人利益與產業創新為核心

來稿作者：陸雋



作為一名曾經在美國製藥企業工作超過二十年的人員，過去一直與本地醫衞局、醫管局和眾多友好議員一起合作，成功推動過不少創新用藥在港獲得應用，也讓病人受惠。我和團隊經常討論，也深刻體會到各地藥品政策對醫療系統及創新藥物發展的長遠影響。

最近我和業界人士都留意到醫管局雷厲風行，並提出以「參考內地醫保價格」為策略，表示近期成功壓低藥品價格，讓七成藥物降價兩成。作為業界資深從業員，不得不說，這個策略表面上，似乎是一項成功的政策，但仔細剖析背後，卻隱藏著對患者利益、臨床需求及製藥產業的不良影響。我大膽建議，不論是管理層還是委員會成員，以至醫管局的董事們，需要認真審視這個應對財赤和成本控制的短期策略是否真的有益於廣大市民。

雖然長期在跨國企業工作，但我和團隊成員也經常走訪內地，想特別引用這個月內地近日推出集採新規，確實為香港提供了一個可資借鑒的案例。該政策強調「穩臨床、保質量、防圍標、反內卷」的原則，並通過優化集採規則實現藥品價格與質量的平衡，同時避免過度壓價對行業創新帶來的負面影響。這個重要的政策轉向，其實對香港的藥物採購策略具有重要啟示。

央視新聞特別提到，不會將創新藥物納入集採，同時提到廣大人民最關注的是「反內捲」。這代表的意義深遠而且值得參考，代表集採制度不是只追求低價，這樣的認知已經不合時宜。藥物最重要的是療效，同時患者也應該有選擇的權利，既有集採藥，醫院也有可供其他可供選擇的藥。主持人說了一句頗中肯的話，我們應該讓醫藥企業有合理的利潤空間和更好的發展空間，並期待從新一輪的集採開始，更能把握好價格、療效、發展與未來的分寸，讓我們每個人在現在和未來都是受益者。

事實上，在兩會期間，一些政協委員聯名提交提案，曾經列出一些擔心和憂慮，擔心集採藥物價格降得如此之低，會不會影響藥品的療效，同時也反映民眾擔心買不到原研藥。重中之重的，還是擔心醫藥產業發展難以為繼。提案還提及到，臨床實踐中發現某些集採藥的藥效不穩定，在臨床使用中經常有反映藥效不佳的情況，有些往往加大藥量也不起效。面對如此情況醫生很無奈，因為沒有選擇權，向上反映也沒渠道，病人在會經常由於更換藥物，而發生療效不佳的情況，有時甚至危及生命。

有著這樣的政策背景和發展，我們回頭看看醫管局的策略，其實有不少可以討論和深思的地方：

一、以內地價格為壓價標準的邏輯存在問題

內地市場因規模龐大，用藥需求高，製藥企業可透過批量效應進一步降低成本。然而，香港作為一個僅有數百萬人口的城市，其市場規模遠小於內地，無法複製這類大規模定價的效益。如果香港繼續以內地價格作為壓價參考，藥廠可能減少供貨，甚至延遲引入新藥，最終削弱患者的用藥選擇權。此外，香港的經濟水平、人均收入及對醫療的期望明顯高於內地。高質素的醫療服務及創新藥物不僅能提升患者的生存率，還能減少長期社會醫療負擔，並促進經濟競爭力。若以內地標準壓低藥價，實為短視之舉，無法符合香港作為發達經濟體的定位。

二、藥價下降未必提升患者可及性

壓低藥品價格的政策，表面上減輕了患者負擔，但國際經驗顯示，若壓價過度，藥廠可能選擇不引入甚至延遲創新藥物的上市。對於許多罕見病患者或需要標準治療的病人而言，這會造成嚴重影響。香港目前的政策導致許多全球標準治療藥物無法及時納入名冊，患者只能自費或跨境求醫，令最弱勢的病人群體承受最大風險。

三、應強化藥品質量與患者信任

中國的集採新規對藥品質量有明確要求，包括參與競標的製藥企業必須符合嚴格的生產線GMP（藥品生產質量管理規範）標準，並對中選藥品進行全面質量檢查。相比之下，香港在藥品選擇及監管上的透明度仍有待提升。醫管局應引入國際最佳實踐，例如健康技術評估（HTA），確保藥物選擇過程公開透明，並提升患者對藥物的信任感。

四、香港「藥物門戶」地位的弱化

醫管局官員曾表示，香港是亞洲具「藥物指標性」的地區，有助吸引創新藥物上市。但事實上，隨著內地、新加坡及韓國等地市場規模與監管制度的迅速提升，香港在國際製藥市場中的角色已逐漸弱化。若香港繼續以壓價為主導，缺乏靈活性，將無法吸引製藥企業將創新藥物優先引入本地市場，長遠將削弱其在區內的競爭力。

五、病人及臨床需求應成政策核心

過去，前線醫生及病人團體多次反映，現行的藥物政策過於重視價格，忽略了臨床需求，導致醫生難以為患者選擇最合適的治療方案。香港需要更靈活的用藥機制，例如探討允許患者選擇共同支付（co-pay）模式，減輕患者負擔的同時，鼓勵製藥企業引入更多創新療法。只有將病人需求置於政策核心，才能真正提升治療效果與患者生活質量。

以病人及產業創新為本，避免短視壓價

香港的藥物政策必須從長遠角度考慮，不能僅以壓低價格為唯一目標。參考內地集採新規的經驗，香港應建立透明的藥物評估與定價機制，促進創新藥物的引入，並為患者提供多元化的治療選擇。同時，應重視政策對本地醫療生技產業的長遠影響，避免因短視壓價而導致醫療生態與產業雙輸的局面。只有回歸以病人及創新為核心的政策導向，香港才能繼續在國際醫療市場中保持競爭力，並為市民提供更優質的醫療服務。

作者陸雋畢業於本地大學藥劑學系，曾任美資跨國企業高級行政人員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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