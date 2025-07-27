陳沛良｜全面關注男士健康服務　從篩查到治療的連結與革新

推動全民健康與疾病預防，向來是公共衞生政策的核心目標。然而，要真正落實這一目標，必須細緻考量不同性別在健康需求與風險上的差異，並提供具針對性的醫療服務。以男士健康為例，前列腺癌已成為本港男性常見癌症之一，平均每八位男士便有一人確診。惟由於其病徵與良性前列腺增生相似，不少患者未能及早察覺，導致確診時已屬晚期（第四期），癌細胞往往已擴散至骨骼或其他器官，對醫療系統造成沉重負擔。



傳統社會對男性角色的刻板印象——如「一家之主」、「男兒有淚不輕彈」——往往令男士對求醫有所抗拒，尤其在泌尿科相關疾病方面更為明顯。前列腺癌正是其中一例。要打破這種文化障礙，政府應積極推動男士健康篩查，透過政策誘因與宣傳教育，減輕男士對求診的心理負擔，及早識別潛在患者，配合早期治療，不僅可減少重症個案，更能有效紓緩公營醫療體系的壓力。

此外，具規模的社區篩查不僅有助提升個人健康意識，更能為政府與醫療機構提供寶貴數據，建立本地男士健康的大數據庫。透過系統性分析，可評估是否有需要設立專門針對男士癌症（包括前列腺癌）的健康政策或基金，以持續提升整體男士健康水平。

然而，篩查只是第一步，真正關鍵在於如何銜接至適切而有效的治療。筆者在近期參與的交流活動中，得悉目前醫學界在末期前列腺癌治療方面已有突破性進展。特別是新型口服標靶藥雄性激素受體抑制劑（ARPI）與雄激素剝奪療法（ADT）聯合使用，對高瘤與低瘤負荷的轉移性荷爾蒙敏感性前列腺癌（mHSPC）患者均展現卓越療效，不僅延長壽命，更提升治療期間的生活品質，較傳統單一ADT療法更具成本效益，亦可降低病床使用率。

既然新藥療效顯著，政府理應加快擴展藥物名冊，並放寬資助申請門檻，讓更多患者受惠於先進醫藥，真正做到「以人為本」，守護市民健康。

展望未來，面對人口老化與醫藥科技日新月異的挑戰，香港必須正視醫療融資的可持續性。優化自願醫保風險池、設立重大疾病醫療保險，均是值得深入探討的方向。同時，加強與內地衛健委等健康單位的溝通協作，亦是不可或缺的一環。透過更緊密的交流與策略性採購，有望為兩地患者提供更多元化的治療方案，真正落實「健康中國，一個都不能少」的宏願。

前列腺癌只是男士健康議題的起點。正如行政長官在房屋政策上倡言「加快、加深、做廣」，關注男士健康亦應秉持同樣精神，讓幸福與希望落實在市民生活的每一天。

作者陳沛良是立法會（選舉委員會）議員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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