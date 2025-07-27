劉慧卿｜持續關注監獄酷熱問題

香港天文台於4月15日發出今年首個酷熱天氣警告，創了有紀錄以來年內最早發出該警告的紀錄，其後對5月和6月的天氣回顧也表明是較往常炎熱及少雨，更指出香港的熱夜（日最低氣溫28℃或以上）數目和酷熱（日最高氣溫33℃或以上）日數在多年來一直持續上升。



在這幾年，香港人都一定感受到越來越難受的暑熱高溫，我亦因此每逢炎夏，就以太平紳士的身份去信懲教署署長，關注監獄囚房的酷熱問題和改善進度，也轉達在囚人士和其親屬提出的解暑建議。

我先要感謝懲教署署長曾表示會為改善獄內炎熱羈押環境而施行的各項措施，而最近我亦再次致函署長，查詢該等改善措施在過去一年的進度如何？當中包括：

1、由本地大學團隊研發的製冷塗層，已證實降溫效果理想，可應用於更多合適的懲教設施，在更多院所的建築物頂層、外牆或窗戶和外牆塗上製冷塗層，以降低室內的温度；

2、在部分院所內的日間活動設施和囚室的窗戶上貼上隔熱膜，藉反射陽光日照以減少熱能吸收，從而達至降低室內溫度的效果；

3、陸續取締密封式閘門和更換通風效能較佳的新式閘門及窗戶；

4、恆常更換風扇及抽風系統外，加裝更多風力強勁的牛角扇和滾筒扇；

5、加快維修或更換性能欠佳或損毀的風扇和花灑喉等。

期待署方可向市民交代一下以上的改善措拖進展如何？是否已趕及在炎夏來臨前完成？成效如何？

另外，我過往亦曾向懲教署署長轉達很多（前）在囚人士和關注囚權人士的建議，如在天文台發出酷熱天氣警告的日子，直接安排在囚人士多一次的洗澡機會（不需個別理由申請或作個別考慮）；提供輕薄、透氣的衣物，幫助在囚人士散熱；正視女囚的四季褲問題，容許女囚也能在炎夏選擇穿上短褲；在期數場所、球場和飯堂等增設有凍水提供的飲水機；參考台灣監獄的做法，提供結冰水給在囚人士使用等，以助降溫消暑。

希望署方可繼續考慮上述建議的可行性。再者，請署方定時監測囚室內的溫度和濕度，確保溫度在可接受範圍內，減輕在囚人士因囚房酷熱致病、中暑、熱衰竭而須入院治療，甚或死亡。

作者劉慧卿自1997年起擔任非官守太平紳士，曾任立法會議員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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