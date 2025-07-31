地球之友｜推動建築物節能　助力實現碳中和

來稿作者：洪藹誠



環境事務委員會最近討論《香港氣候行動藍圖 2050》內與建築物節能相關措施的最新進展。香港地球之友支持政府全面實施《建築物能源效益（修訂）條例草案2025》，尤其是針對數據中心及更多類型建築物的能源效益規管，進一步加強本港建築物的能源效益。

然而，香港地球之友認為，目前的節能措施距離《藍圖》中設定的長期目標仍存在不少挑戰。為此，我們促請政府採納以下建議：

1、香港的樓宇老化問題日益嚴重，目前樓齡達50年或以上的私人樓宇數目已超過一萬幢。政府應進一步將能源審核的範圍擴展至更多類型的建築物，特別針對能源效益較低的老舊建築物，並提供足夠的財政支援，鼓勵業主進行節能改造，全面提升舊樓宇的能源效益和可持續性。

2、創新科技在節能中的應用潛力巨大，我們支持政府推動人工智能和輻射冷卻技術以優化能源管理。政府應提供更多試點項目和實際應用案例，供業界快速參考與採用。同時，應建立跨行業協作平台，促進技術交流，推動節能科技在全港建築中的更廣泛應用。

3、本會支持政府研究設立建築物能源效益標籤，讓公眾了解建築物的能源表現。同時，政府應設立公開數據庫，展示各類建築物的能源消耗數據，增加透明度，促進市場間的良性對比，鼓勵業主採用更多節能技術和管理措施，進一步提升全港建築物的能源效益。

4、需求管理是推動節能減碳的重要一環，而公眾的參與至關重要。政府應投放更多資源推廣節能減碳教育，並加強與學校及環保團體的合作，針對不同年齡層及群體制定多元化的教育方案，進一步深化社會對節能減碳的意識。

5、中國在新技術開發方面進展迅速，為節能減碳帶來了更多機遇。政府應積極加強與粵港澳大灣區的合作，透過技術交流與聯合項目，促進大灣區內的資源共享和技術創新，為香港引入更多先進的節能技術。

香港地球之友期望政府能以更前瞻性的視角推動建築物節能政策，並採取具體行動克服現有挑戰。我們相信，通過政策完善、資源支持、技術創新及公眾參與，香港能夠加速實現《香港氣候行動藍圖 2050》的目標。

作者洪藹誠博士是香港地球之友行政總裁。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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