地球之友｜香港人的飲食能變得可持續嗎？

來稿作者：洪藹誠



好消息，香港不再是人均肉類消費量最高的地區！截至2022年，我們的人均肉類消耗量為 123 公斤，與美國並列，僅次於湯加、蒙古和聖文森特和格林納丁斯。

我們對肉類的喜愛對環境造成了巨大影響。養牛是導致森林被砍伐的其中一大主因，畜牧業產生的糞便徑流會污染水道和飲用水水源，而吃肉對氣候變化也有顯著影響。根據香港大學於2018年發表的一項研究，若以消費為基礎計算香港的碳排放量，其實際排放量將是政府估算的兩倍，而其中很大一部分來自肉類和乳製品的消耗。

那麼，我們可以如何在享受肉類美味的同時，消除內心的罪疚感呢？植物性肉類替代品一直被視為一個解決方案。這些由大豆、豆腐、蘑菇或各種蔬菜為原料製成的產品，被標榜為一種更具可持續性的飲食方式，不僅能夠減低環境足跡，還能減輕動物痛苦。即使對於一些環保意識不高的人來說，它們也提供了一個更健康的選擇，因其飽和脂肪含量較低，纖維含量較高。

就連香港也跟上了這股潮流，本地一些植物性肉類品牌出現在多家連鎖餐廳的菜單上，為大眾提供更環保的選擇。現時，我們還可偶爾在食肆見到「不可能漢堡」（Impossible Burger）的蹤影。

雖然低碳飲食的趨勢持續，但肉類替代品尚未成為主流。在好奇心減退的情況下，價格不幸成為是否選擇肉類替代品的最大考量。它們往往被視為次一級的仿製品，而不是理想中的直接替代品。

如果我們能以更環保、更道德的方式生產肉類，而無需替代蛋白質本身呢？培植肉是另一種選擇。這種方法無需飼養和屠宰牲畜，而是從動物組織樣本中分離細胞，在生物反應器中大規模培植，然後再加工成所需的肉類產品，使整個過程更高效和更具可持續。自去年11月起，香港與新加坡成為少數批准銷售培植肉的地區，當中最為人所知的是一間悉尼初創公司推出的培植鵝肝和鵪鶉凍肉。對於無肉不歡的肉食愛好者來說，無罪疚感的肉類聽起來是個好主意，但其高昂的價格往往令人為之卻步。

或許真正的答案不是試著複製肉類的味道和口感，而是花點心思，讓人欣賞水果和蔬菜的獨特魅力。擅長創新的廚師可以打造以植物為主角的菜餚，凸顯其優點、風味和美感，同時保留少量的肉類和海鮮。

即使你不想完全放棄吃肉，只要將攝取量降低到建議的健康水平（成人每日5-8兩或180-300克），也能顯著減少碳排放，同時降低罹患結腸直腸癌、第二型糖尿病和心血管疾病等相關健康風險的機率。

正如俗語所說：「吃食物，別太多，以蔬食為主。」

作者洪藹誠博士是香港地球之友行政總裁。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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