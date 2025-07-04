地球之友｜全球航運的綠色轉型之路

來稿作者：洪藹誠



航運承載著全球超過八成的貿易量，佔全球溫室氣體排放量約2%至3%。過去十年來，相較於其他已在減碳方面取得顯著進展的行業，航運業面臨著獨特的挑戰，原因在於其對化石燃料的高度依賴、國際法規的複雜性，以及過渡至更清潔技術所需的高昂成本。

2025年4月，國際海事組織（IMO）制定了一項具有法律約束力的航運業溫室氣體減排框架，以實現淨零排放為最終目標。該協議涵蓋全球主要的商業航運業務，並將於2028年正式生效。根據該協議，船東必須逐步採用更清潔的燃料，否則將面臨經濟處罰。

綜觀全球，挪威及荷蘭等國家正採用多元化的創新綠色技術與策略，在航運業減碳進程中處於領先地位。這些國家大力投資於電動及混合動力船舶，並配合廣泛的充電基礎設施，以支持可持續營運。此外，轉子風帆與空氣潤滑系統等技術正在試驗中，分別通過利用風能和減少阻力來提高燃油效率。

中國在創新技術應用方面同樣取得了顯著進展。全國主要港口現已配備岸電服務設施，船舶在停泊期間可直接連接電網供電，大幅降低對船上發電機的依賴，有效減少港口區域的碳排放量。此外，在同步推進的《氫能產業發展中長期規劃（2021—2035年）》中，製氫系統將用作遠洋船舶的備用電源，從而顯著降低傳統燃料的消耗與碳排放強度。同時，中國還制定了明確目標，計劃在2025年前建造全球一半以上採用甲醇及液化天然氣（LNG）等低碳燃料技術的清潔燃料船舶。

作為全球最繁忙的貨櫃港之一，香港在在國際航運中心的地位得天獨厚。行政長官在「2024年施政報告」中概述了發展綠色船用燃料供應鏈的承諾，以及應對燃料供求問題的長遠策略。關鍵舉措包括建設清潔燃料儲存及加油設施、設立科技基金、為環保合規項目提供稅務優惠，以及支持基礎設施升級。

本地業界持份者正積極響應新政策。香港船東會表示，其會員企業正積極投資於節能技術與替代燃料領域。多家主要船東正陸續推動船隊轉型，部分船舶已轉用液化天然氣（LNG）或清潔能源（如甲醇）。

未來十年，香港航運業將迎來重大轉型。政府對發展綠色智慧港口的承諾與國際要求高度契合，有望鞏固香港作為國際航運樞紐的領導地位。通過著力研發可持續航運技術、加強清潔燃料基礎設施，以及促進業界持份者協作，香港將可彌合現存差距，並在不斷演變的全球航運格局中保持競爭優勢。

作者洪藹誠博士是香港地球之友行政總裁。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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