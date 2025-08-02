綠惜地球｜強大的人工智慧能幫香港碳中和嗎？

來稿作者：黃子勁



自從ChatGPT在2022年11月30日橫空出世後，全世界對人工智慧（AI）的熱情就像打開了潘朵拉的盒子，一發不可收拾。如今，數以億計的人每天都在用聊天機器人做功課、查資料、寫程式，甚至創作圖像和影片。根據2025年的統計，全球每天活躍的AI用家已突破1.8億人，AI已經成為現代生活的「靈魂伴侶」。

為了滿足這股AI熱潮，蘋果、Google、微軟等科技巨頭紛紛投下數千億美元建設數據中心。Meta和微軟甚至打算興建核電廠來支持AI的龐大電力需求。但問題來了：我們是不是一邊高呼著「碳中和」，一邊讓AI進入耗電的無底深淵，然後又無可奈何地把碳排放推到「天花板」？

根據麻省理工學院的一項研究，美國約有3,000個數據中心，全年無休地吸電，2024年共吸掉了2億兆瓦時的電力，相等於整個泰國一年的用電量。預計到2028年，AI專用的電力會暴增到3.26億兆瓦時，飆升了60%。無奈的是，當你問AI：「我該怎麼減少碳排放？」這個問題本身就製造了碳排放。問得越多，碳排得越多。

那我們到底做了什麼來應對AI為氣候變化所帶來的新挑戰？香港政府在2021年的《氣候行動藍圖2050》中表示：「我們會積極研究是否要把《建築物能源效益條例》擴展到高耗能建築，例如數據中心。」希望「研究」能趕得上「變化」。

目前香港的數據中心用電量和效率都屬於「機密」，據思滙的行政總監姚俊業表示，香港沒有數據中心的官方數字，但估計總面積約97萬平方米，2022年佔商業能源消耗的5%。綠惜地球估計按照美國的趨勢，2028年這方面的能耗可能會飆升到10%。我們呼籲政府公開數據中心的用電量，讓大家知道AI到底對我們的氣候行動產生什麼程度的影響，從而制訂相關的減碳和對市民的教育工作。

AI系統不只耗用大量能源，還耗不少水資源作冷卻系統、更要挖礦製造GPU和無可避免地產生電子廢棄物。所以每次你輸入一個「指示」時，我們都要有心理準備：你個人的碳排放又增加了。

政府應該推動使用AI的教育，教大家怎麼聰明又環保地使用AI，畢竟每個「指示」都可能是壓在脆弱的生態上的最後一根稻草。因此，數字辦公室或機電工程處應該聯繫各部門推展相關的教育工作和制定標準來控制AI的電力和水資源使用等。未來政府也可能需要考慮以碳稅或能源使用上限來平衡AI的發展需求和減碳的目標工作。

內地的目標是今年底前把數據中心的PUE（電源使用效率）降到1.5，並每年提升10%的再生能源使用率。新加坡則打算在2034年前把所有資料中心的PUE壓到1.3以下。香港如果還在原地踏步，也不願公開相關的能源使用資訊，那人工智能不但不能協助我們更快達至碳中和，相反，這更可能成為我們追求可持續發展的絆腳石。

AI是全球不可擋的潮流，帶來無限便利和機遇，但它的環境影響也大得驚人。我們不能讓得來不易的減碳努力被沒有規劃的AI發展而付之一炬。其實也不用問AI該怎麼做——看看內地和新加坡就知道答案了！

作者黃子勁是綠惜地球助理環境事務經理。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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