容永祺｜建議施政報告經濟惠民　減稅引企業進駐北都

香港專業及資深行政人員協會（專資會）早前向行政長官提交《施政報告》建議書，就經濟、房屋及土地供應、社福政策等範疇提出意見。隨著香港面對新的經濟挑戰與發展機遇，本港需要抓緊機會，將香港打造為盛事之都，促進旅遊業復蘇，加強支援弱勢社群，改善醫療人手不足問題，期望這些措施將共同推動香港邁向更具競爭力和吸引力的未來。



設國際盛事辦公室

盛事經濟是政府重點推動的一環，專資會建議設立國際盛事辦公室，協助海外活動主辦單位應對香港的複雜法規，簡化跨部門批核流程，在推廣、牌照等提供支援，並提供誘因吸引海外單位來港，提供優惠政策和資助，吸引更多高水平的演唱會及運動賽事等來港舉行，同時與酒店、餐飲等業界協商，推出套票優惠。

此外，專資會建議港府主動競標國際MICE（會議、獎勵旅遊、大型會議及展覽）活動，爭取更多國際大型會議落戶香港，期望帶來高消費的過夜高端商務旅客，增強香港的國際形象。

拓展多元化的旅遊模式

要促進旅遊業蓬勃發展，本會建議放寬一簽多行和一周一行，發展多元化的旅遊模式，例如海島旅遊、山徑遊、文化電影旅遊等，加速擴建碼頭及基礎設施等，推廣綜合水上運動及酒店；為了配合「四山宣傳」，建議推出綠色工作發展基金，為從業者提供旅遊培訓，與非政府組織合作推廣生態旅遊，改善山徑配套設施和交通等。

開拓文化電影旅遊方面，建議多發掘以香港獨特文化為主題的旅遊活動，例如搶包山、舞火龍等節慶活動，讓遊客體驗具香港色彩的本土文化，亦建議提供後勤支援及財務激勵，吸引海外製作公司選擇香港作為拍攝地點。

提高交通便利

香港國際機場作為國際航空樞紐，需要提升航運載力，建議調整飛機停泊費用，吸引更多航班來港，並優化使用第三跑道，降低長途航班的營運成本。為了減輕旅遊業的經濟壓力，本會建議政府向本地商戶提供財政支援或補貼，例如暫時豁免3%的酒店住宿稅，降低住宿成本，亦能吸引過夜旅客。

優化「互聯互通」機制

香港國際金融中心的地位全靠穩健的金融體系，專資會建議優化境內企業赴港IPO上市備案與核准機制，減少企業在上市過程中的成本和不確定性，吸引更多內地企業在香港上市。其次，建議政府善用互聯互通機制，提升港股IPO市場和一級市場的流動性，優化港股二級市場的互聯互通機制，提升市場流動性，吸引國際資本，逐步覆蓋境外和境內人民幣參與港股IPO，大力促進更多境內外企業來港上市。

創新科技求突破 建智慧城市

創新科技的突破能提升競爭力，本港可借鑒新加坡的經驗，制訂三維城市模型，建設智慧城市，整合本地的3D地理資訊系統（GIS）、三維空間數據系統（CSDI）等，預測人口增長與土地需求。另外，為了提升「新型工業化資助計劃」的成效，建議政府鼓勵獲資助企業與本地大學、研發中心及初創企業加強合作，推動高端技術的商品化。

放寬高才通「閉環式」在港置業

在房屋及土地供應方面，建議特區政府遊說中央支持鬆綁，放寬高才通「閉環式」在本港置業，吸引他們留港發展，既能推動香港房地產市場回升，也能避免資金外流；亦建議加快審批流程「人才公寓」，吸引發展商興建更多人才公寓，降低在港居住門檻，增加外來人才來港的意願。

新遷入北都企業減免首五年利得稅

北部都會區是香港發展的新引擎，專資會建議精簡行政程序，例如向新註冊或遷入北部都會區的企業，提供首五年利得稅減免，重點鼓勵高新科技、綠色金融和高端製造業進駐，提供稅收優惠或基金補助，吸引企業在北部都會區設立總部或研發中心，促進區內產業升級。

審視課程強度 減學業壓力

在社會福利政策方面，本港人口老化問題嚴重，目前院舍輪候時間長，需加快興建護老院舍，增加院舍宿位，縮短輪候時間；學童自殺個案近年有上升趨勢，建議審視課程及學習強度，調整課業安排，減少學業壓力，同時需加強學校社工服務。

加強公私營協作 解決醫療人手不足

公營醫療人手不足，本會建議把部分病人由公立醫院分流至私家醫生，由政府資助貧困病人（例如領取綜援人士等），到指定私家醫生診所就診，或者以「病人共付」的原則，由病人支付部分費用；又建議政府邀請私家醫生，免費或收取車馬費的方式到公立醫院協助診症，並且引進境外醫生舒緩人手問題。

設計大灣區醫療通脹掛鈎保險

因為近年醫療通脹嚴重及成本不斷增加，醫療保險費用無法不跟隨通脹提升，大部分經營醫療保險的保險公司錄得虧損，過去十年醫療通脹超過一倍，令保險公司不得不每年調整保費，對購買醫療保險的客人增加負擔。為了讓醫療保險持續發展，幫助市民解決私家就醫的財政問題，建議政府及保監局鼓勵香港的保險公司，設計以內地大灣區或內地整體醫療成本及通脹掛鈎的醫療保險，這樣保費將會大幅減低，讓願意到內地就醫的市民多一個選擇，藉此疏導醫療通脹；同時擴大長者醫療券在大灣區所有三甲醫院使用，便利香港長者在內地大灣區求診。

設計針對長者的金融產品

人口老化問題日益嚴峻，長者對金融產品的需求有增無減。政府應鼓勵金融機構提供更多專門為長者設計的產品，例如退休儲蓄保險計劃、年金保險和遺產規劃等服務，同時可以考慮將強積金可扣稅自願性供款及合資格延期年金保費的扣稅總額上限提升，並增大自願醫保計劃每份保單最高稅務扣減金額。

專資會期望這些意見有助帶領香港融入發展大局，共享繁榮，為香港市民謀幸福、謀福祉。

作者容永祺是香港專業及資深行政人員協會創會會長、政治及公共行政委員會主席。文章標題由編輯所擬，原題為「專資會提多項經濟惠民施政報告建議 共建香港繁榮」。內容僅屬作者個人意見，不代表香港01立場。



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