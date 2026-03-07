來稿｜餐飲業結構性大洗牌——本地餐廳如何憑「人情味」逆市破局？

來稿作者：徐小龍博士



踏入2026年3月，香港餐飲業的寒意似乎並未隨春風散去。近日，我們接連見證了灣仔檀島咖啡、新蒲崗明星海鮮酒家，以及太古城翰騰閣等老字號與知名食肆相繼拉下鐵閘。這些陪伴港人成長的招牌黯然退場，消息洗版社交媒體，難免令人唏噓。當傳統店舖無奈退出舞台，主打高性價比的內地「過江龍」正加速進駐；然而，部分深耕社區的本地街坊店卻依然晚晚大排長龍。香港餐飲業正經歷一場深刻的結構性重組——這並非單純的「誰消滅誰」，而是一次關於成本結構、消費行為與競爭邏輯的全面大洗牌。



食肆面臨三座大山

內地品牌降維打擊

筆者自問是個不折不扣的「吃貨」，平日愛四出尋覓美食，常被身邊朋友戲稱為「飲食網紅」。正因為經常穿梭於各區大小食肆，我對這波結業潮與市場洗牌的感受尤為深刻。

近年來，本地餐飲業一直面臨着「三座大山」的重壓：首先是高昂且死板的租金，在客流下滑時迅速吞噬微薄的利潤；其次是消費模式的根本轉移，港人北上消費常態化及WFH（在家工作）模式，大幅削減了晚市與周末的社交聚餐需求；最後，則是持續攀升的人工成本與嚴重的人手短缺。

趁着本地市場疲弱，內地餐飲品牌挾着強大的資本與系統能力大舉南下。以主打生鮮手工餃子的「袁記雲餃」為例，其整體擴張步伐極為迅速，目前在港澳地區已火速佈局約48間分店；而以極致低價見稱的「蜜雪冰城」，亦沒有盲目強攻尖沙咀等傳統遊客區，反而選擇在旺角等本地人流密集的節點穩紮穩打，目前在港開設約4間分店。他們利用成熟的中央廚房、強大的供應鏈以及高度數據化的營運，成功將人均消費壓低。這種「工業化」的商業引擎，無疑對傳統依賴「重資產、重人手、重師傅」的本地食肆形成了降維打擊。

盲目擴張出現隱憂

汰弱留強黯然退場

不過，「過江龍」也並非戰無不勝。市場觀察到，部分內地品牌因擴張過急，導致同質化嚴重與市場過度飽和（Over-saturated）。當一條街開滿十間同類型的飲品或小吃店，客源被大幅稀釋，最終只能黯然退場。

這正正說明，香港市場雖然充滿機遇，但容錯率極低。正如叙福樓集團主席黃傑龍先生曾言，香港餐飲業早已習慣競爭，大家都是「來吃草的牛」。內地品牌帶來了新技術與管理思維，本地業界若能虛心借鑒並優化自身，這種良性競爭反而能推動整體行業進步。當資本與科技將餐飲變成精密的計算題時，唯有「人情味」能給出無法被標準化取代的答案。

避開財團價格戰

重塑港式人情味

在嚴峻挑戰下，本地餐廳該如何自處？筆者走訪市場發現，真正能活下來且活得滋潤的本地店，絕不會與財雄勢大的過江龍硬撼「價格戰」，而是靠着無可取代的「港式人情味」與卓越品質建立起堅固的護城河。

以樂富商場的「海鱻城」為例，其業績在領展旗下的商場餐飲中名列前茅。該店以極致新鮮的海鮮及高質素點心打響名堂，而致勝關鍵正是在於「有溫度的團隊服務」。前線員工不僅出菜迅速，更樂於與食客交流，特別是他們會根據當日貨源，向客人推介最優質、最新鮮的海鮮食材。這種專業且誠實的建議，令顧客對出品充滿信心。這種充滿人情味的桌邊互動，是冷冰冰的掃碼點餐永遠無法複製的體驗。此外，他們推出的懷舊蝦多士等創新菜式，亦精準擊中本地家庭客的味蕾。

另一邊廂，土瓜灣的龍寶酒家則完美演繹了「街坊飯堂」的角色。店員熟知街坊口味，服務親切自然。為了抗衡北上的低價誘惑，他們推出各款高性價比的午市孖寶及晚市優惠。當中令筆者印象最深刻的，絕對是他們的招牌「堂剪BB豬」——皮脆肉嫩，火候拿捏得恰到好處，令人一試難忘。配合他們用心熬製的金銀蛋瘦肉粥等傳統手藝，穩穩抓住了社區的忠誠客源。他們賣的不只是一頓飯，更是「今天你來，我依然記得你口味」的珍貴情緒價值。

用腳投下關鍵票

撐起香港煙火氣

縱觀當下的市場洗牌，香港餐飲業的出路已經非常清晰：與其在標準化與價格戰中消耗，不如將「在地體驗」做到極致。用新鮮的食材、精湛的手藝、穩定的團隊，以及那份獨有的香港人情味，來守護顧客的忠誠度。

作為消費者的我們，同樣是這座城市飲食文化的重要推手。這個周末，不妨放下手機裏的比價軟件，暫緩一次北上的行程，走進你家樓下那間熟悉的茶餐廳或街坊酒樓。和相熟的侍應打個招呼，品嚐一口用心烹調的本地小菜。你的每一次光顧，不僅是對優質食物的肯定，更是為這份無可取代的「香港人情味」投下最重要的一票。讓我們共同撐起屬於香港的煙火氣。

（筆者熱愛美食，常穿梭大小食肆品評，被朋友戲稱為「飲食網紅」。惟本文提及之所有餐廳及品牌，均無任何商業贊助或利益衝突，純屬筆者自費光顧後的真實市場觀察與行業分析。）

作者徐小龍博士是註冊專業測量師。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

