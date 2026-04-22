議員來稿．葛珮帆｜十五五低空經濟機遇　香港應爭當出海門戶

來稿作者：葛珮帆議員



2026年4月，國家發改委低空經濟發展司司長鄭劍在國新辦發布會上，為「十五五」期間低空經濟的發展定下了「安全有序」的總基調，並提出五大實施路徑。這五個「以」——以安全為前提、以產業為支撐、以場景為牽引、以創新為動力、以合作為路徑——構成了未來五年低空經濟的頂層設計框架。



作者葛珮帆是第八屆立法會選舉委員會界別議員，民建聯副主席。（夏家朗攝）

「三先三後」確保政策落地

首先，安全是底線。鄭劍強調「沒有安全就沒有低空經濟」，提出全周期航空器管理、創新監管機制、嚴格落實安全措施。這意味着低空經濟的推進不會以「冒進」為代價，而是以穩健為前提。其次，產業是支撐。大載重固定翼無人機、長航時垂直起降航空器等新型裝備的研製，將形成完整的低空關鍵裝備譜系，帶動上下游產業鏈，打造綜合性集群。

第三，場景是牽引。鄭劍提出「三先三後」原則——先載貨後載人、先隔離後融合、先遠郊後城區。這九個字既是安全閥，也是務實路徑，確保低空經濟逐步落地。第四，創新是動力。突破智慧飛行、混合動力等關鍵技術，支援民企牽頭攻關，推動產業創新與科技創新深度融合。最後，合作是路徑。積極參與全球治理，吸引外資落地，輸出「中國方案」。這不僅是國內規範，更是國際話語權的爭取。

簡化審批流程為應用提速

鄭劍的講話直面「審批難」痛點，提出研究推廣「掃碼飛」等地方經驗，簡化飛行計劃審批流程。這對行業從業者而言是重大利好消息，意味着制度創新將與技術創新並行。「三先三後」原則是場景落地的安全閥。短期內，無人機外賣、醫療急救、交通取證等場景將先行落地，而城市核心區的載人飛行則需經過嚴格驗證。深圳AED無人機救援（4分鐘送達）、上海空中交管（2分鐘取證）等案例，展示了低空經濟在城市治理中可創造的高效率。

香港近年正全速推動低空經濟發展，作為國際航空樞紐和大灣區核心城市，香港在低空經濟發展中具有獨特定位。低空經濟上中下游產業鏈發展空間龐大，其中建築、測量、物管、物流等領域尤甚，特區政府正積極推動該方面的發展及應用。以樓宇外牆勘察及建築物檢測為例，特區政府已應用無人機協助相關工作，亦有企業提出應用無人機清洗外牆、巡檢大廈、電纜、大橋等多個場景，這些項目經過沙盒驗證已經落地進入商業營運。

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打造跨境航線為物流提速

低空經濟在跨境物流的經濟效益巨大。目前，全球尚未有「跨境常態化低空航線」的成熟案例。民建聯建議由國家相關部門指導支持，大灣區內地城市，例如廣州、深圳等城市，率先與香港合作，探索建設全球首個跨境低空航線，首期開通大灣區內地核心物流節點至香港的低空物流航線，並採取「先貨後客」模式逐步推進。此舉不僅是技術創新，更是制度創新，對提升大灣區國際競爭力、完善低空經濟產業鏈、推動兩地經濟深度融合具有重大戰略意義，可為全球低空經濟發展提供「中國方案」。

通過打造「跨境常態化低空航線」，預期可實現以下效益：經濟效益方面，將跨境貨物運輸時間從數小時縮短至30分鐘以內，極大提升物流效率；形成「研發—製造—運營—金融」完整產業鏈，帶動上下游企業發展；打造全球標桿項目，提升大灣區國際影響力。社會效益方面，推動綠色低碳交通發展，減少碳排放；創造大量高技術就業崗位；為香港低空應用場景提供示範，促進兩地深度融合。

香港的地理位置優越，距離深圳僅一河之隔，與廣州、珠海的直線飛行距離亦很短，這為建立高效的低空物流網絡提供了得天獨厚的條件。跨境低空物流一旦全面開通，高時效、高附加值的貨物如跨境電商快件、高端電子零部件、生物醫藥製品及急凍食材等，均可透過無人機實現「當日下單、當日送達」，配送時間從以小時計算縮短至以分鐘計算，極大壓縮物流時間成本，帶來的經濟效益將極為可觀。例如日本築地市場的海鮮長年透過香港機場轉口到內地，倘能配合低空物流，可望讓新鮮食材即日送達整個大灣區的餐桌，令冷鏈物流的經濟效益大增。

首批「監管沙盒X」名單出爐

近日，香港低空經濟發展再傳來喜訊。發展低空經濟工作組公布首批進階版低空經濟「監管沙盒 X」的試點及演示項目名單，涵蓋落實推展4個非傳統航空器（eVTOL）試點項目及15個無人機交通管理系統（UTM）演示項目 。

UTM 是低空經濟發展中最為重要及核心的基礎建設，是確保未來大規模及高密度低空飛行有序進行、真正做到「管得住、飛得安全」的關鍵。另外值得關注的是，是次入選機構除本地企業外，更吸引內地及海外頂尖企業參與，包括大型電訊商、運輸企業、科技公司及高等院校，這充分展現跨地域、跨界別的協同效應。這些都標誌着香港在低空旅遊及發展低空跨境運輸上踏出重要一步，反映業界正以實際行動推動產業落地，特區政府亦加快步伐，為構建具國際競爭力的低空生態圈注入強心針。

低空經濟進入「規範發展」階段

另外，香港近日舉辦的香港國際創科展期間的「低空經濟發展會議2026」上，財政司副司長黃偉綸提出從沙盒試點、立法監管、大灣區合作、平台優勢四方面全速推進，並強調香港要打造亞太區樞紐上展現了政策決心。同時，在香港國際創科展上，由筆者出任創會會長的大灣區低空經濟聯盟與遼寧省航空產業促進會簽署合作協議，開啟遼港合作新篇章。

低空經濟是一場將交通網絡由「二維」拓展至「三維」的革命，是國家的新興支柱產業。鄭劍的講話標誌着低空經濟從「概念火熱」進入「規範發展」階段。安全是底線，產業是核心，場景是突破口。香港既是「超級聯繫人」，連結政策與市場；也是「超級增值人」，推動技術與應用的融合。香港將在跨境協同、國際標準認證、資本融通等上發揮優勢，爭取成為我國低空經濟的示範城市及出海基地。

作者葛珮帆是第八屆立法會選舉委員會界別議員，民建聯副主席。



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