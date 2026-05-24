醫善同行｜中醫多管齊下　應對白髮頻生

醫善同行｜彭子芯中醫師



長出白髮是自然老去的歲月痕跡，但如果突然「早生華髮」，頭上突然長出一縷縷白髮難免令人困擾，甚至心生焦慮。白髮問題與腎虛、脾胃不佳及情緒壓力息息相關。中醫可透過內服中藥、頭皮針灸及按摩穴位等方法，多管齊下為病人進行針對性調理，改善白髮情況。



長出白髮本是正常生理現象，中醫角度認為「腎，其華在髮」，當人們踏入約40歲後，「腎氣」普遍會開始衰退，「腎氣」不足容易引致腎虛，因而出現白髮或脫髮現象。不過現今都市人生活節奏急促，經常習慣捱夜，身體損耗下容易未老先衰，令腎氣提前減弱。不少患者可能剛剛「三十而立」就出現腎虛，冒出白髮，憂心不已。

除了腎虛，脾胃狀態（消化系統）亦與白髮突增有關。中醫認為「髮為血之餘」，頭髮的營養主要來自血液。而「脾胃為後天之本」，意指生活所需的氣血及營養有賴脾胃功能如常運作，妥善消化及吸收食物帶來的養分。當不少人以節食為減肥手段，導致營養缺失，影響氣血生成；又或者患上腸胃疾病損害脾胃功能，導致氣血停滯不暢，影響血液向頭皮及頭髮輸送養分。

情緒壓力亦是白髮頻生的原因之一。情緒波動及壓力巨大容易影響睡眠，睡眠質素變差會形成「心火」及「肝火」旺盛，患者容易煩躁難安，因而更難入睡，形成惡性循環。同時導致心肝虛弱，阻礙毛囊獲取養分及黑色素，早生白髮。

治療及改善白髮，須從調理臟腑及氣血狀態入手。內服中藥是治療的重點，中醫會透過臨床問診，根據病人不同狀況及需要而對症下藥。舉例曾有一位年約40歲的女士每次身體不適，頭髮就會最快出現反應。她頭上集中一處會突然長出多束白髮，並伴隨斑禿的情況；同時導致焦慮加劇，難以休息，出現脫髮問題。所幸經過診斷後，除了施藥改善對方腎虛及氣血不足的情況，亦配合穴位按摩，以達「安神」之效，讓她更易入睡，在充足睡眠下回復元氣，漸漸長出健康秀髮。

治療方面亦可配合頭皮針灸，加強成效。中醫透過於頭皮淺層毛囊附近位置施針，引導氣血上達頭部穴位例如「百會」及「四神聰」等等；又可在頭髮稀疏的位置淺層局部施針，有助促進頭髮生長。

我們平時亦可透過食療養髮，當中紅杞子乾、黑杞子乾及桑椹乾，有助滋養肝腎及血氣。以上三種食物性質溫和不燥，適合大多數人的體質服用。可考慮直接當果乾食用，或者加入熱水泡成茶飲。

坊間有說法指服食黑色食材例如黑芝麻、黑豆及黑米等等，以形補形，有助育髮。在中醫角度，以上黑色食材確有補腎功效。不過果實類的黑色食材例如黑芝麻及黑豆，大多經過炒焗方法處理，容易上火人士食用後可能引致喉嚨痛。當中黑芝麻更有潤腸之效，對於本身容易肚瀉及大便濕黏人士就需小心注意，建議配搭健脾食材一同食用，取得平衡。

值得注意的是，對於改善頭髮問題，食療始終屬於輔助，在問題初發時能起一定效用。但當情況持續未見好轉，甚至惡化，宜及早求醫，積極治療。

作者彭子芯中醫師是「醫善同行」醫學顧問。



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