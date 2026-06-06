來稿｜「M記」化身長者俱樂部——社區需要「老友記」聚腳點

來稿作者：賴泳恩



近日，有內地旅客訪港後於社交平台「小紅書」發文，對香港多間「M記」長時間坐滿銀髮族的現象大感詫異，隨即引發兩地網民熱烈討論。在傳統印象中，「M記」向來是年輕人與小朋友的專屬天地，為何如今卻搖身一變，成為長者情有獨鍾的「社交聖地」？



「M記」給長者提供聚會點

在香港這座寸金尺土、講求效率的城市裏，餐飲業的「翻枱率」往往是生存關鍵。早前有傳媒報導，將軍澳某連鎖茶飲店便因長者在未消費的情況下久坐而被下達「逐客令」。傳統茶餐廳更是將「速戰速決」的文化發揮到極致：食客往往在放下餐具的一刻，便會感受到侍應收碟的壓力，而門外候座人龍那「凌厲」的眼神，更是無形的催促。

相比之下，「M記」的氛圍顯得格外包容。無論是點了一杯咖啡、一份套餐，抑或只是短暫歇息，店員鮮會上前驅趕。這種「任坐無妨」的零壓力環境，為銀髮族提供了一個無拘無束的聚腳點。他們可以安心地與老友高談闊論，或靜靜地花上兩三小時閱讀免費報紙和瀏覽手機，無需承受被白眼的心理負擔。

「時間充裕、預算有限」下的選擇

面對百物騰貴的社會現況，外出用膳對不少長者而言是一筆不小的開支。傳統酒樓或茶餐廳的消費門檻日漸提高，而「M記」卻能提供極致的性價比。配合長者咭優惠，老友記只需花費十多二十元，便能享用漢堡包與熱飲。對於精打細算的銀髮族來說，買一杯熱飲慢慢品嚐，便足以消磨一個下午。這種低消費、高享受的模式，完美契合了他們「時間充裕、預算有限」的生活狀態。

此外，香港茶餐廳的「搭枱」文化縱然地道，卻非人人樂意接受。對於渴望擁有舒適社交空間的長者而言，這種擁擠感並不討好。「M記」的空間設計則靈活得多，店內設有卡位、長枱、圓枱等多種選擇，食客能自由入座，保持適當的社交距離。再者，店內提供免費添水服務，洗手間亦近在咫尺。這些看似微不足道的硬件配套，對年邁、行動未必自如的長者來說，卻是極為貼心且便利的考量。圖書館雖寧靜，卻嚴禁飲食與喧嘩；公園雖空曠，炎炎夏日下卻令人難以忍受。「M記」冷氣開放且有吃有喝，自然順理成章地成為了最佳的「銀髮社區中心」。

社區缺乏社交公共空間

「M記」化身「長者俱樂部」，表面上是一則有趣的網絡熱話，背後卻折射出香港人口老化及長者友善空間匱乏的深層社會問題。當我們對「M記」內滿座的銀髮族感到驚訝時，或許更應深思：我們的社區，是否欠缺了讓長者能有尊嚴、無壓力地進行社交的公共空間？

「M記」在無意間承擔了部分「社區中心」的功能，展現了良心企業包容的一面。作為社會的一分子，我們在繁忙時間或許會因一位難求而感無奈。但若能「將心比己」，多付出一份理解與包容，讓老友記在這座繁忙的都市中找到一個安心落腳的角落，這正是香港這座城市應有的溫度。

作者賴泳恩是一名香港執業律師，華人永遠墳場管理委員會委員及上訴委員會（房屋）成員。



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