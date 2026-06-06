來稿｜當每一程車，終於不必再數算

來稿作者：童立人



早前，我寫了一篇題為《當每一程車都要數算》的文章。今天，當我得知政府決定不推行「二元優惠計劃」每月240程上限的消息時，我必須先說一聲：謝謝。



謝謝願意重新檢視這項政策的政府官員。在公共行政的世界裏，「改變初衷」往往被視為「跪低」，但今次的決定恰恰證明了相反：真正強大的治理，是有勇氣承認最初的設計未盡完善，並願意以行動回應社會的真實需要。這份從善如流的胸襟，不是退讓，而是擔當，理應被肯定，也理應被記住。我也要謝謝願意與我分享故事的阿明和阿傑媽媽，如果不是他們把日復一日的疲憊與堅持說給我聽，這篇文章不會有溫度。

寫《當每一程車都要數算》的時候，我曾擔心過：這篇文章會不會只是石沉大海？會不會只是又一篇被快速劃過的網絡評論？會不會有人覺得，為了區區一個交通補貼計劃寫這麼長的文章，是不是「小題大做」？但我還是寫了。因為我深信一件事：公共政策的細節裏，住着一個個具體的人。一個看似微小的數字背後，可能是整個家庭的生活節奏；一條看似技術性的條文裏，可能藏着某個人能否如常上學、上班、求醫、見朋友的答案。公共政策的可貴，從來不在於「一錘定音」的果斷，而在於願意聆聽、願意修正的謙遜。

240程上限的最初構想，源於對公帑運用的審慎考量，這份審慎本身並無不妥，甚至是任何負責任政府都應有的態度。然而，審慎與冷峻之間，有時只有一線之隔。240這個數字，對於坐在辦公室裏的決策者而言，可能只是一個技術參數，一個用以平衡支出與覆蓋面的計算結果；但對於那位每日要轉七八次車上下課的傷殘學生、那位每日帶着智障兒子上下班的年長母親而言，240是他們人生半徑的硬性邊界，是他們每日清晨醒來、心裏默默開始計算的那道沉重的數學題。

我相信，今次的經驗顯示了當政府願意聆聽，當民間願意以理性而非敵意去訴說，當雙方都把「真實有需要的人」放在討論的中心，公共政策便有可能變得更好。這不只是一項交通補貼計劃的改善，更是一次公共治理文化的進步。我期盼這份進步，能延伸至更多公共議題，因為每一個議題的背後，都可能有默默承受着不合理重量的人，他們值得被看見，值得被聆聽，值得被同行。

作者筆名童立人，是時事評論員。



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