來稿｜當每一程車都要數算​​​​​​​

來稿作者：童立人



政府早前宣布，將於明年4月在二元優惠計劃下推行每月240程的限程措施，並強調平均每日八程足以應付日常出行，每月超過240程者僅屬少數。然而，從筆者接觸的個案看來，限程政策確會為部分殘疾人士及其照顧者帶來困難。



阿明是一名肢體傷殘的中學生，成績優異，更是學校奧數隊的主力。他家住將軍澳，學校在九龍城，不在鐵路沿線，一般人乘小巴轉鐵路再轉小巴，一天來回也要六程。由於輪椅無法登上小巴，阿明只能先乘巴士出市區轉鐵路，再轉巴士才能抵達學校，路線迂迴，班次疏落。若趕不上最直接的巴士路線，還須在將軍澳隧道轉車站多轉一程，單是上學放學，一天動輒七、八程。除了上課外，阿明還要補習、補課、參加課外活動、接受康復訓練、出席教會聚會、與朋友見面。為了彌補車程上的時間損失，他往往在巴士上做功課和溫習。對阿明而言，每月240程從來不是寬鬆的上限，而是時刻迫近的紅線。

三十多歲的阿傑是一位中度智障人士，經過多年職前訓練，最近成功獲聘為便利店助理，家人視之為阿傑人生的重要里程碑。然而，喜悅背後卻添了一層憂慮。阿傑住在天水圍，便利店位於荃灣。每天早上，媽媽陪他先乘一程輕鐵到巴士總站，再轉巴士前往荃灣；安頓好阿傑上班後，媽媽獨自乘車折返回家處理家務；臨近下班時間，媽媽又再出門到荃灣接阿傑，陪他乘車回家。單是陪同阿傑上下班，媽媽一天便用去八程車；再加上她自己買餸、覆診、配藥，以及陪阿傑覆診、見社工、參加共融活動，每月240程實在捉襟見肘。對依賴年長照顧者陪同出行的殘疾人士家庭而言，限程政策不僅影響殘疾人士本人，更直接加重照顧者的經濟與心理負擔。

雖然阿明與阿傑面對的困難未必是大多數殘疾人士的共同處境，但也絕非萬中無一的例外情況。二元優惠計劃的初心，本是鼓勵長者和殘疾人士多走出家門、融入社會。既然超出240程者僅屬少數，限程政策實際能節省的公帑相信亦十分有限。期望政府重新審視這項措施，盡可能顧及特別困難的個案，讓每一位殘疾人士都能安心出行，毋須每上一程車，都要小心數算。

作者筆名童立人，是時事評論員。



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