筆下心澄｜腦電盪療法

筆下心澄｜劉育成醫生

還記得第一次見到小晴時，她像一尊失去了靈魂的雕塑。二十三歲的青春年華，卻被重度憂鬱症囚禁在無邊的黑暗裡。她無法起床、無法進食，甚至無法與人對視，眼神空洞。三種抗憂鬱藥物、家人的全心陪伴，全都像石沉大海，激不起她的一點回應。「醫生，讓我走吧。」那是她幾週來說的唯一一句話。



精神醫學發展至今已經有太多工具可以幫助我們，勇敢地和醫生討論所有可能的選擇，因為每一個病人，也可以透過不同的醫療選擇而康復。（資料圖片）

對於這頑治的抑鬱症，醫生在與家屬深談後，決定了使用腦電盪療法（ECT)。三週後，小晴第一次主動向護士要了一杯水。再一週，她開始與同病房的阿姨聊天。一個月後，她微笑著對醫生說：「我想回家」。

腦電盪療法是一種在全身麻醉下進行的醫療程序。治療會在在嚴密的現代醫療監控下進行，患者完全在麻醉狀態中進行，過程不會感到抽搐的痛楚。醫生會透過放置在頭皮上的電極，給予短暫而控制的電刺激，引發大腦約20-30秒的輕微癲癇發作。治療後約5-10分鐘就會清醒。

這個治療透過誘發可控的癲癇活動，促進神經細胞重新建立連結，調整失衡的神經傳導物質，特別是血清素、多巴胺等與情緒調節相關的物質。研究顯示，對於藥物治療無效的重度憂鬱症患者，腦電盪療法的療效可達60-80%，這個數字在精神醫學領域堪可說是最有效的治療之一。更值得注意的是，它往往在幾次治療後就開始見效，比起需要數週才能發揮作用的抗憂鬱藥物，腦電盪療法為許多危急患者打開了一扇希望之窗。而其他精神疾病例如精神分裂症和雙極情緒病也適用於腦電盪療法。

當然，ECT仍有其挑戰。除了麻醉的風險外，最常見的副作用是頭痛和肌肉疼痛，也會影響短期記憶，例如可能忘記治療前後發生的事情。但這些記憶問題大多是暫時的，且現代技術已能將影響降到最低。

精神醫學發展至今，已經有太多工具可以幫助我們。勇敢地和你的醫生討論所有可能的選擇，因為每一個病人，也可以透過不同的醫療選擇而康復。

作者劉育成是青山醫院精神健康學院副顧問醫生。



「筆下心澄」欄目由青山醫院醫護人員撰寫，安撫讀者情緒波瀾。故事細節經修改以保障病人私隱。



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