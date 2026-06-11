進言廣達｜為灣區遊艇經濟鋪路——中央開啟「港艇北上」新篇章

進言廣達｜黃進達



國務院近日正式批准對經粵港澳大灣區內地九市指定口岸暫時入出內地、且僅限在九市自由行的港澳遊艇，實行免擔保和臨時船舶國籍登記政策。這是中央支持香港融入國家發展大局、推動大灣區互聯互通的又一重大舉措。筆者首先要向中央及相關部委致以衷心感謝，感謝中央對香港發展高增值遊艇經濟、打造灣區遊艇中心的堅定支持。



中央新政策為香港遊艇經濟注入強心針

長期以來，港澳遊艇北上內地面臨諸多制度障礙。遊艇具有交通工具和商品貨物的雙重屬性，動輒數百萬甚至上千萬元的價值，加上進口遊艇綜合稅率等因素，擔保金數額極高，令不少船主卻步。國務院此次批准的《國函〔2026〕45號》批覆，徹底打破這一瓶頸，同意在粵港澳大灣區內地九市暫時調整實施《中華人民共和國海關事務擔保條例》和《中華人民共和國船舶登記條例》的有關規定，對經指定口岸暫時入出內地且僅限在大灣區內地九市自由行的港澳遊艇，實行免擔保和臨時船舶國籍登記政策。

新政策下，港澳遊艇可獲發內地臨時船舶國籍證書，在大灣區內地九市水域自由航行，有效期最長可達一年，在有效期內可以多次入出內地，可在內地每次連續停留或每年累計停留不超過180天，大幅擴展了港澳遊艇在大灣區的航行自由。這是中央以大灣區建設為抓手、推動規則銜接與機制對接的生動實踐，為香港拓展遊艇經濟市場空間提供了有力支撐。

「十五五」戰略引航指明遊艇經濟方向

國家「十五五」規劃綱要明確提出「推動海洋經濟高質量發展，加快建設海洋強國」。有全國政協委員於「兩會」上建議將海洋旅遊納入「十五五」旅遊業發展規劃，重點推動郵輪遊艇、海上直升機等裝備的國產化，構建「陸海聯動、立體出遊」的旅遊強國新空間。廣東省現正全力推進海洋強省建設，將海洋產業打造為高質量發展的重要增長極，並明確提出到2027年遊艇及關聯產業規模突破1,000億元。

國家自然資源部亦指出，遊艇、海釣等休閒娛樂活動消費潛力大，並明確對加強公共碼頭和泊位等遊艇基礎設施建設需求予以積極回應，支持地方結合國土空間規劃優化遊艇產業基礎設施布局。香港的遊艇經濟發展，正精準對接國家海洋強國與藍色經濟戰略，是香港融入國家發展大局的直接體現。

香港有條件也有需要成為灣區遊艇中心

今日，中央已為香港鋪好了政策跑道，特區政府也在積極行動。去年《施政報告》已明確提出發展遊艇經濟，並推出六項具體措施——包括增加約600個遊艇新泊位、推進「機場城市」遊艇港灣建設額外提供超過500個泊位、容許訪港遊艇毋須預留私人泊位即可在香港水域安全有序地自由航行、提升電子業務系統便利入境手續、授權內地機構為訪港船長提供培訓、與廣東省政府積極商討「港艇北上」和「北艇南下」等。

運輸及物流局亦表示，海事處正積極與廣東海事局協調「北艇南下」的便利措施，並將不斷檢視和優化「港艇北上」和「北艇南下」的便利措施，為本地遊艇經濟發展構建健康、可持續且具競爭力的環境。國務院批覆還要求廣東省、交通運輸部、海關總署等按職責分工推進落實，為政策穩妥實施提供全方位制度保障。

要真正將香港打造成為灣區遊艇中心，我們自身亦需以樂觀的心態面對挑戰。比如對接國家要素保障政策，進一步針對供求差距，大幅加快泊位供應；與廣東省相關部門對接，全面簡化通關手續，引入「定點停靠、就近聯檢」模式；推動粵港澳遊艇牌證及操作人員證書互認，主動對接廣東「兩套牌」管理；與大灣區各市建立遊艇產業協作機制，打造世界級遊艇旅遊目的地等等。這些都是迎向機遇，發揮香港「一程多站」示範作用的前設。

協同灣區城市競逐全球遊艇市場

中央新政策為香港打開了北上對接大灣區市場的大門，也彰顯了中央支持香港發展藍色經濟的決心。措施不僅大幅簡化港澳遊艇北上手續，減輕船主經濟負擔，更有助促進粵港澳遊艇業互聯互通，串聯大灣區沿海文旅資源，打造「一程多站」的精品旅遊路線，帶動遊艇維修、租賃、商務會展、餐飲住宿及休閒消費等整條產業鏈的蓬勃發展。

香港擁有263座島嶼及1,180公里海岸線，近六成有意在亞洲獲取居留權的內地高淨值人士將香港列為首選目的地。新加坡以一個城市可以槓桿馬來西亞、印尼等周邊地區的遊艇旅遊資源，香港同樣可以槓桿整個大灣區——從香港出發，向東前往惠州、汕尾的海島，向西抵達珠海、江門的海岸線，向南連接海南國際旅遊島。

「綠水青山就是金山銀山」，香港豐富的海島資源與海岸線，正是我們發展高增值遊艇經濟、推動文體旅產業高質量發展的最寶貴資產。促請特區政府積極對接國家部委，加快完善泊位與通關配套，全力推動「港艇北上」與「北艇南下」的平行共進，書寫新時代的香港遊艇經濟故事。

作者黃進達是經民聯文化體育及旅遊事務委員會聯席主席，香港菁英會主席，全國青聯常務委員，重慶市政協委員。



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