來稿｜遊艇經濟有得諗　香港可推大灣區遊艇中心

來稿作者：黃進達



「綠水青山就是金山銀山」，香港擁有豐富的海島資源，絕對有發展生態旅遊、水上經濟的條件，配合世界領軍、高度成熟的金融與服務業體系，以及國際化的營商環境，具備發展全球高端消費與服務業的戰略高地優勢，其中在遊艇產業優勢更是獨特而明顯。



然而，數據所見，香港坐擁亞洲第二的超級遊艇保有量，卻因綜合因素面臨被邊緣化的危機。當香港積極發展文旅、創新的新質增長點之際，當前遊艇經濟發展機遇之窗卻正在收窄，筆者認為香港必須緊抓歷史機遇，在政策與基建兩個方面根治問題。

遊艇經濟的爭奪戰

遊艇經濟具有極大的消費潛力。遊艇作為會客及休閒工具，融合商務與休閒屬性。這小數人群能夠持有遊艇並持續進行旅遊活動，當然身擁豐厚資產，是國際間具有超高資產淨值的高端客群。他們的年均消費逾500萬港元，熱衷於一系列水上運動及跳島探險體驗。亦有部份中產人士會租用遊艇，或與朋友合夥購買，一嚐富裕階層的家庭活動體驗。

如同名車一樣，為了遊艇的健康性能得以維持，良好泊位與適時保養非常重要，而這些都是用家樂於給付的持續開支。換句話說，遊艇所泊之處，短泊可以為當地帶來補給收入及旅遊消費紅利；長泊者更會贏來長期租務收入，與及船主日常生活中的消費，外加其處理經濟金融事務所需配套的需求機遇。

會生金蛋的雞誰不愛？新加坡為此減免船舶註冊費，並實行「定點停靠，就近聯檢」通關模式，搶佔區域樞紐地位。船長提前預約抵達時間，新加坡移民局人員在遊艇抵離時前往指定遊艇會，為旅客辦理出入境通關手續，為旅客提供了東南亞經新加坡沿途前往馬來西亞和印尼等地的便利。深圳、廣州亦有類同做法，通過國際遊艇展年均吸引數萬高端客群，亦實行「定點停靠，就近聯檢」便利旅客。

作為亞洲第二大、擁有92艘以上的超級遊艇（30米以上）的香港，在遊艇經濟爭奪戰場的壓力甚大，稍有不慎，每年45億港元的潛在經濟收益（30億元服務業+15億元貿易額）將會流失，而且在粵港澳大灣區「休閒經濟圈」的核心話語權亦會拱手讓人——杜拜的船主陸續轉移至印尼、泰國得新興遊艇發展地區，可謂前車之鑒。

香港的優勢與需克服的難點

香港坐擁263座島嶼及1,180公里海岸線，得天獨厚的自然條件為發展遊艇旅遊奠定堅實基礎。同時，香港作為自由港實行簡單稅制，遊艇進出口享受免關稅待遇，對國際買家極具吸引力。疊加其全球金融、航運與貿易中心的地位，資本與人才高度集聚——除稅制優惠和資金流通便利等經濟因素外，優質的生活環境及完善的子女教育配套，更使其成為高淨值人士的首選目的地。資料顯示，近六成有意在亞洲獲取居留權的內地高淨值人士將香港列為首選，印證了其雄厚的經濟與產業基礎對遊艇產業形成的強大需求支撐。

然而，目前香港要放手發展遊艇經濟，需要克服的挑戰實有不少。比如全港遊艇泊位僅約4,300個，連香港12,325艘持牌遊樂船的需求都未能滿足到，而且適合大型遊艇的泊位尤其稀缺。加上現行政策與法規限制，遊艇出入境程序繁瑣，需提前24小時申請許可，且船隻停留超過182天需額外申領牌照，非常不利於國際遊艇停靠。

協同灣區競逐全球市場

筆者認為，特區政府應將遊艇產業納入長遠規劃，與業界攜手推動這一高端經濟板塊的騰飛。既然新加坡一個城市可以槓桿到馬來西亞、印尼等沿岸地區，香港何嘗不能與深圳、廣泛等地探討「就近聯檢」的通關方案，又在業務上聯動，利用大灣區的優勢產生更大的區域協同效應。

就如現在港車北上維修一樣，香港以高端遊艇服務為招徠，其他灣區城市提供遊艇製造與維修的技術支持。如此一來，香港能否以自身先天優勢，槓桿整個大灣區發展區位遊艇中心，吸引國際遊艇旅客，還能帶動相關產業鏈發展，為經濟注入新動力。遊艇經濟，真喺有得諗。

作者黃進達是經民聯文化體育及旅遊事務委員會聯席主席、香港菁英會主席、全國青聯常務委員、重慶市政協委員。內容僅屬作者個人意見，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不通知。