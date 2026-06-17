來稿｜太古城母女悲劇之後：我們是否太相信制度，而忽略了陪伴？

來稿作者：曾威慎



近日太古城一對母女在短短十小時內先後墮樓身亡的消息，令整個社會感到震驚和難過。據報道，12歲女童目睹母親墮樓身亡後，曾由家人陪同送院接受評估及支援，其後回家不久亦不幸離世。事件發生後，社會隨即討論危機介入機制是否存在漏洞，以及相關支援是否足夠。



作為一名註冊社工，我明白社會希望找到答案，甚至希望找到責任誰屬。然而，我覺得這宗事件帶給我們最大的反思，未必只是制度是否失靈，而是我們是否過分相信制度能夠解決一切。

近年社會愈來愈重視精神健康，這本來是好事。我們有專業評估、有危機介入、有跨專業合作。從新聞所見，涉事女童事發後曾接觸醫院心理服務、社工以及其他專業人士。

然而，精神創傷從來不是一條問卷、一個評估或者一次會面就能夠完全掌握。

尤其是一名只有12歲的小朋友，親眼目睹至親突然離世——那種震撼、內疚、恐懼和無助，很多時候連成年人都未必能夠即時表達出來，更何況是一個孩子。

我從事青年工作多年，接觸過不少經歷突發事故或喪親的個案。有些人在事發初期表現得十分冷靜，甚至和平日無異，但情緒可能在數小時後、數天後，甚至數星期後才突然崩潰。這也是創傷反應最令人擔心的地方——表面平靜，不代表內心平靜。

因此，我認為社會未來討論的方向，不應只是聚焦於當日做了多少評估、接觸了多少專業人士，而是如何建立一套更具持續性的陪伴機制。

當一個人突然失去至親，尤其是未成年人，其實最需要的未必是更多文件和程序，而是有人真正陪伴在身邊。陪伴，聽起來很簡單，但往往最難。

在現實環境下，不少家庭都是雙職工，社區資源亦十分緊張。很多時候，專業同工完成評估後，個案便返回家庭，由家人自行照顧。然而面對突如其來的重大創傷，家人本身可能同樣處於崩潰狀態，根本沒有能力即時承擔支援角色。

我認為政府及社福界可以研究建立「創傷事件即時陪伴支援機制」。當涉及兒童、青少年或高危家庭遇上突發死亡事件時，除了醫療評估外，是否可以安排更密集、更持續的短期跟進？例如首24小時至72小時內提供主動接觸、定期探訪，甚至安排社區支援網絡介入，而不是單靠一次性的危機評估。

當然，我們不可能完全杜絕所有悲劇發生。社工不是超人，醫生不是超人，制度也不是萬能。若每次不幸事件發生後，都急於尋找一個人、一個部門去問責，未必有助問題真正改善。

但這宗事件提醒我們，精神健康工作除了專業判斷，更需要人與人之間的連結。很多時候，挽救一個人的，不一定是一份評估報告，而是一句真心的關心、一個願意留下來陪伴的人。

願逝者安息。更希望這宗令人心碎的事件，能夠推動社會重新思考：當一個人最脆弱的時候，我們除了提供服務，還能否提供更多陪伴。

作者曾威慎是註冊社工，九龍城民政事務署土瓜灣分區委員會委員，非牟利機構人員協會主席。



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