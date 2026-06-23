來稿｜東南亞國家的生存術——經濟靠中國，安全靠美國

來稿作者：區漢宗



最近網上常有人憤憤不平：「我們在東南亞修了路、建了橋、給了零關稅、做了最大交易夥伴，連菲律賓地震我們都第一時間送援助——可回頭一看，菲律賓請美軍進了九個基地，新加坡買美國反潛機，柬埔寨重啟對美軍演，越南把美越關係升到全面戰略夥伴……中國在東南亞這麼多年經營，咋就換不回一句真心？」這口氣，很多人都有。但國際政治不是人情往來，東南亞這盤棋，從來不是「忘恩負義」四個字能解釋的。這些國家把賬算得太清楚了——吃飯的碗端在中國桌上，安全的大腿抱在美國身上，這是它們刻意維持的「雙軌生存術」。



經濟靠中國，安全靠美國

先看清基本面。2025年中國與東盟貿易總值突破1萬億美元，中國連續16年是東盟第一大交易夥伴，東盟也連續5年是中國第一大交易夥伴。中老鐵路通車後，萬象到昆明朝發夕至，老撾從「陸鎖國」變「陸聯國」，泰國榴槤、越南火龍果大批量零關稅進入中國，這些都是看得見的真金白銀。

但安全賬是另一本。美國在菲律賓有《加強國防合作協議》（EDCA）框架下的九個可使用的軍事基地，部分直面南海和巴士海峽；新加坡長期允許美軍瀕海戰鬥艦、P-8A反潛機及航母輪換使用樟宜等設施的補給維護，2025年又簽約增購P-8A「波塞冬」反潛巡邏機；越南借美越「全面戰略夥伴關係」（2023年升格），接受美方海岸警衛隊巡邏艇與軍事培訓；柬埔寨雖對華經濟依賴最深，洪瑪奈政府也有限度恢復了與美軍的某些交流，美國借「排雷」「反恐」名義慢慢把口子撬開。

東南亞國家的精英心裏明鏡似的：經濟上離不開中國的市場、產業鏈和基建資金，但安全上——至少它們主觀認為——需要美國的存在來「平衡」地區力量，防止被任何一個大國完全吸納，也借美國在南海的攪局增加自己在爭議議題上對華討價還價的籌碼。

這不是「倒向美國」，更準確的說法是對沖（Hedging）——兩邊下注，兩頭通吃。站隊是死路，走鋼絲才是活路。新加坡已故總理李光耀和現任總理黃循財都反覆強調「不選邊」；越南自稱「竹式外交」——隨風擺動但根不折；就連菲律賓，小馬科斯家族也深知不能完全得罪中國，只是它走得更偏美一些。

四國各懷心思的「騎牆術」

菲律賓——最激進的搖擺。2024—2025年，美菲「肩並肩」聯合軍演規模達1.4萬餘人，創歷史之最。馬尼拉新增4個EDCA基地給美軍使用，其中卡加延省基地距臺灣島僅約400公里，巴拉望島基地直指南海爭議海域。但諷刺的是，菲律賓香蕉、鳳梨超四成出口中國，中國遊客和基建投資仍是它的重要收入來源。馬尼拉打的算盤是，用美軍存在增加南海籌碼，同時不放棄對華經貿。

新加坡——最老道的平衡者。樟宜海軍基地可供美國軍艦停靠補給，參與美軍主導的防務訓練與情報共用，採購F-35和P-8A，防務體系深度嵌入西方。但經濟上，中新貿易額超1,200億新元，它是中國重要的外資來源國和金融合作夥伴。新加坡的精明在於，絕不公開在南海問題上當美國打手，但也絕不放棄美國安全傘，用「中立」話術把兩者都留住。它的底線很清楚——金融中心和轉口貿易命脈傷不起，絕不會跟中國撕破臉。

柬埔寨——最微妙的變化。中柬「鐵桿」關係仍在，西哈努克港經濟特區、公路、醫院、學校都有中國援建，柬埔寨對華貿易依賴度在東盟中最高。但洪瑪奈——西點軍校畢業——上任後有限恢復與美軍的某些交流，美國以「排雷」「打擊跨國犯罪」每年撥出專項資金切入，口子雖小但很難再完全關上。金邊的考量在於，不完全拒絕美國，既可向中方多要優惠條件，表示「你看我不只靠你一家」，又不至於被美方全面制裁。這是典型的用小動作換大議價。

越南——最從容的竹子。2023年美越關係升格為「全面戰略夥伴」，是美國在東南亞最高級別外交關係之一；同時2024年越中共建聯合聲明再次確認全面戰略合作夥伴關係。越南電子、紡織七成以上中間品從中國進口，產業鏈深度嵌在中國體系內；靠近美國主要是為拿到高科技市場准入、半導體合作和對華談判籌碼，不是真想當炮灰。河內的底線在於，竹根深紮中國經濟的泥土裏，竹梢可以向華盛頓傾斜吹風——但根不能斷。

「給好處」換不來「靠過來」

這是最扎心也最需要想通的一點：經濟互利≠政治忠誠≠安全依賴。

第一，安全焦慮是另一套邏輯。中小國有「鄰近巨人的天然不安」——哪怕中國再三承諾不稱霸、不脅迫，它們仍本能擔心未來萬一有變呢？美國遠在太平洋彼岸，歷史上對東南亞殖民或直接佔領的記憶反而不如北方強鄰那麼切膚，加上英文教育、西方留學生精英網絡，讓它們覺得「美國遠、中國近」，拉美國進來剛好對沖近鄰壓力。這種心理不對稱，不是修幾條鐵路能消除的。

第二，美國打的是安全+制度綁定。美軍提供的不只是武器，還有軍官培訓、英語教材、聯合指揮體系、情報共用——一代代東南亞軍官在美國受訓，思維方式、人脈網、術語全是美式的。這種「隱形綁定」比貿易數字更難被替代。中國在這方面起步晚，軍事外交、防務培訓、青年精英交流雖有進展（如新加坡航展上中國軍工受關注），但積累尚需時間。

第三，國內政治需要「中國威脅」當靶子。部分東南亞政客為撈選票，一面享受中國經濟紅利，一面默許或縱容媒體炒作「債務陷阱」、「中國軍事擴張」，把中國當外部威脅來凝聚民族認同——這是可鄙但普遍的小國政治操作。

第四，美國拼命把經濟問題安全化。華盛頓把南海航道、晶片供應鏈、稀土全包裝成「民主vs威權」安全議題，渲染中國擴張，目的就是讓東南亞國家主動求美軍入駐。「只有緊張，才有理由請美國」——這是美國的底層打法。

中國應以清醒與底線應對

不要幻想忠誠，要讓他們離不開你。憤怒歸憤怒，大國要有大國的清醒。與其抱怨「忘恩負義」，不如正視三個現實：

第一，援助和合作不能無底線「送禮化」。基建、自貿區、農產品准入要繼續給——這是加深相互依賴的正道，但要讓對方明白：善意不是軟弱，合作不是縱容。誰在南海挑事、誰配合美軍針對中國核心利益，要有區別對待——熱絡的給更多便利，搗亂的付出代價。胡蘿蔔要大，大棒要亮。

第二，把經濟綁定做到「切不斷」。中老鐵路繼續延伸設想中泰鐵路，RCEP紅利落地通關便利化，數字經濟、綠色能源、電動車產業鏈讓東南亞國家嵌入中國主導的分工網。當它們的工廠靠中國零件、港口靠中國航線、農民靠中國訂單、年輕人靠中國平臺就業——這才是真正的戰略資產：讓離開中國比得罪美國更痛。

第三，安全領域漸進補位+底線劃死。推進中國—東盟防長非正式會晤、聯合演習（反海盜、人道主義救援）、海上合作與《南海各方行為宣言》（DOC）框架下的「南海行為準則」（COC）磋商。讓東南亞看到：中國也能提供區域安全公共產品——不是威脅的安全，是合作的安全。同時明確：引入美軍針對中國核心利益（如面向臺灣海峽基地化部署、聯合巡航挑釁島礁主權），必遭反制。模糊空間可以容忍，踩紅線的代價要讓他們算得清。

大國要有耐心

國際關係鐵律——沒有永恆的朋友，只有永恆的利益。東南亞這些國家沒有道德包袱，它們只是在用最小成本換取最大生存空間。這不可恨，甚至不可笑，換了任何中小國處在那個位置，大概率也會這麼做。

中國在東南亞的經營絕非「沒用」。正是因為有這些鐵路、港口、貿易、園區，東盟整體才「緩慢但清晰地向東亞—中國方向傾斜」，否則它們會整體滑入美式陣營。經濟基本盤守住了，下一步是把安全互信慢慢養起來，把規則制定權爭過來。

真正的大國本事，不是讓小國感恩戴德跪謝皇恩——而是讓他們經濟上離不開你、安全上不敢輕易惹你、戰略上最終發現跟你合作才是最划算的選項。這需要時間，需要工具箱豐富（外交、經濟、軍事、文化、輿論多維配合），更需要一顆不被情緒裹挾的冷靜心臟。

東南亞「牆頭草」的特性是地緣決定的，想讓它一夜「一邊倒」向中國既不現實也沒必要。我們要做的，是讓那根草——不管怎麼在風中晃——根須越來越深地紮進與中國共同繁榮的土壤裏。風大時它歪一歪，但拔不走，也不會甘心被連根鏟去向別人。這就夠了。

作者區漢宗是香港媒體人。



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