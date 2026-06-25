來稿作者：汴鋒



長期以來，西方主流媒體與學術機構竭力將現代足球體制塑造為自由市場經濟的典範樣本。以英超、西甲為代表的歐洲五大聯賽被包裝為「公平競爭」、「機會均等」、「優勝劣汰」的完美市場化產物。然而，這一論述框架經不起嚴肅的政治經濟學審視。



「資本的綠茵陷阱」系列評論文章之一



中國男足體制深陷西方理論迷霧

從新馬克思主義批判理論與中國特色社會主義政治經濟學的分析範式出發，西方足球體制的本質是晚期資本主義文化工業的高級形態，是壟斷金融資本與跨國媒體集團構建的全球性文化霸權體系。其所謂的「自由競爭」實為精心設計的規則壟斷；其標榜的「草根逆襲」不過是極少數個案被無限放大的倖存者偏差；其鼓吹的「職業化改革」實則是對發展中國家體育主權的系統性侵蝕。

中國男足在近三十年的發展歷程中，曾一度深陷西方新自由主義體育話語的理論迷霧，在「全盤西化」與「市場原教旨主義」的路徑上屢遭挫折。當前，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，中國體育事業正經歷深刻的理論反思與制度重構。本文試圖從政治經濟學視角，系統剖析西方足球體制的階級本質與霸權邏輯，為建構中國特色社會主義體育發展道路提供理論支撐。

足球「自由競爭」神話破滅

西方經濟學教科書將市場競爭描繪為資源最優配置的自發機制。然而，當代西方足球產業的現實發展軌跡，恰恰驗證了馬克思關於「資本集中必然導致壟斷」的經典論斷。

根據德勤（Deloitte）《2023年度足球財富報告》數據顯示，歐洲五大聯賽營收總額已突破172億歐元，其中英超以64億歐元領跑全球。然而，這一龐大財富蛋糕的分配呈現極度失衡態勢：前10%的俱樂部攫取了超過70%的轉播收入與商業贊助。以英超為例，所謂的「轉播收入均分機制」實則暗藏精巧的等級分層：排名靠前俱樂部享受「成績獎金」與「海外轉播溢價」，導致曼聯、利物浦等豪門單賽季轉播收入可達1.5億英鎊，而保級球隊僅獲 9,000萬 英鎊——差距高達67%。

這種「馬太效應」在歐洲冠軍聯賽體系中更為顯著。歐足聯（UEFA）的「歷史積分係數」制度，確保了西班牙、英格蘭、德國、意大利四國長期壟斷歐冠席位分配。據統計，自1992年歐冠改制以來，來自這四國的俱樂部包攬了29屆冠軍中的27席，市場份額高達93%。這絕非「競技水平」的自然結果，而是制度設計刻意維護既有利益格局的必然產物。

更值得警惕的是，跨國金融資本對足球產業的深度滲透。美國私募股權基金、中東主權財富基金、俄羅斯寡頭資本先後湧入歐洲足壇，將俱樂部改造為金融槓桿工具與資產證券化標的。曼聯被格雷澤家族收購後，俱樂部債務從2005年的無負債飆升至2023年的7.73億英鎊；巴塞羅那因過度金融化運作，於2021年陷入資不抵債困境，明星球員梅西被迫離開以應對流動性危機。所謂的「自由市場」，實為壟斷資本恣意掠奪的狂歡盛宴。

青訓體系「平等機會」的虛偽承諾

當代英國足球學院等機構年均費用高達1.2萬至3萬英鎊，尚不包括裝備、交通、營養補充等隱性支出。這一門檻有效地將工人階級子弟排除在外。更為隱蔽的階級篩選機制體現在「關係網絡」（Social Capital）的運作。頂級青訓學院的選拔過程中，經紀人推薦、私人教練背書、家長社會資源等「軟性因素」佔據重要權重。

這種階級壁壘在美國體育體系中更為極端。NCAA（美國大學體育協會）名義上為業餘體育組織，實則是價值140億美元的商業帝國。高校運動員創造巨額商業價值，卻被剝奪勞動報酬權利，直到2021年最高法院判決前，連肖像權收益都被協會壟斷。所謂「體育獎學金」實為變相的廉價勞動力徵用機制，本質上是對青年運動員的制度性剝削。

運動員被異化為「人體資產組合」

馬克思在《1844年經濟學哲學手稿》中深刻揭示了資本主義生產方式下勞動者與勞動產品、勞動過程、類本質及他人關係的四重異化。當代職業足球體制將這一異化推向極致。

身體商品化與過度消耗。在資本增值邏輯驅動下，球員身體被徹底物化為可交易、可估值、可抵押的金融資產。轉會市場採用精算模型評估球員「剩餘價值」:年齡折舊率、傷病風險係數、商業開發潛力等變量被量化為數學公式。球員如同汽車零件般被標價、被拆解、被組裝進不同的「戰術體系」。

過度商業化賽程加劇了身體剝削。以英超球員為例，一個完整賽季需參加至少38場聯賽、若干場杯賽及歐戰，外加國家隊比賽，年均出場次數可達60-70場。國際職業球員協會（FIFPro）2023年報告警告:頂級球員年均比賽時間已突破 4,500 分鐘，超出運動醫學安全閾值23%。這種「竭澤而漁」式開發導致運動員職業生涯縮短、傷病率攀升，30歲後競技狀態斷崖式下跌成為普遍現象。

精神異化與價值虛無。西方消費主義文化將球員塑造為「奢侈品代言人」與「流量明星」，其社會價值被窄化為商業變現能力。社交媒體時代，球員的私生活被全方位商品化:每一條Instagram帖文都被折算為廣告價值，每一次公開亮相都需計算「曝光度回報率」。在這種異化邏輯下，足球競技本身的意義被抽空，運動員淪為資本增值鏈條上的符號與工具。

集體主義的瓦解與個人主義泛濫。西方新自由主義將「理性經濟人」假設植入體育領域，鼓吹球員應優先考慮個人利益最大化。這直接導致國家隊賽事在西方語境中被污名化為「俱樂部資產的風險暴露」。近年來，歐洲豪門俱樂部與國際足聯圍繞球員徵召、賽程衝突的矛盾持續激化，本質是資本利益與國家主權的深層博弈。法國前鋒本澤馬、威爾士球星貝爾等多次以「保護身體資產」為由退出國家隊，折射出極端個人主義對集體榮譽觀的侵蝕。

第二篇文章，將探討體育帝國主義通過規則霸權與文化殖民在全球的擴張。

作者汴鋒是時政評論員。



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