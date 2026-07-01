來稿｜資本的綠茵陷阱之四：中國應以新型舉國體制堅定道路自信

來稿作者：汴鋒



新中國成立以來，在「發展體育運動，增強人民體質」的方針指引下，逐步探索形成了「舉國體制」這一具有中國特色的體育發展模式。其核心要義是:在社會主義制度框架下，發揮黨的領導核心作用與政府統籌協調優勢，集中有限資源，科學規劃佈局，系統培養競技人才，在國際體育舞台上維護國家榮譽、提升民族自信。



「資本的綠茵陷阱」系列評論文章之四



舉國體制取得歷史成就

舉國體制的歷史成就毋庸置疑。從1984年洛杉磯奧運會實現金牌「零的突破」，到2008年北京奧運會金牌榜首，中國競技體育在短短四十年間躋身世界第一梯隊，靠的正是舉國體制的制度優勢。在乒乓球、跳水、舉重、體操等優勢項目上，國家隊建制、地方隊輸送、體工隊保障的三級網絡，確保了人才選拔的科學性、訓練體系的系統性、後勤保障的充分性。

然而，隨着市場經濟體制的建立與社會結構的深刻變遷，舉國體制也面臨新的挑戰:職業體育與業餘體育、競技體育與群眾體育、政府主導與社會參與等多重關係需要重新平衡與優化。部分論者因此質疑舉國體制的「時代適應性」，鼓吹「全面市場化」是唯一出路。這種觀點混淆了「完善體制」與「否定體制」的根本區別，必須予以廓清。

舉國體制的本質是社會主義制度優勢的體育領域體現。西方新自由主義體制下，體育資源配置完全交由市場，必然導致「錦上添花」而非「雪中送炭」:資本追逐商業價值高的項目(如足球、籃球)，冷落市場化程度低的項目(如田徑、游泳基礎大項);青訓資源向富裕階層傾斜，底層民眾被排除在外。而舉國體制通過國家統籌，可以實現「有所為有所不為」的戰略佈局，既重點扶持奧運爭光項目，又兼顧群眾體育普及，既培養競技精英，又保障退役運動員安置，體現了社會主義的公平正義價值。

舉國體制具有強大的制度糾錯與自我完善能力。改革開放以來，舉國體制並非一成不變，而是持續進行改革創新:引入市場機制激發活力，吸納社會力量共同參與，加強科技助力與人文關懷，推動「三大球」職業化探索。這種「守正創新」的辯證思維，既堅持了社會主義方向，又吸收了現代體育發展規規律，走出了一條既不同於蘇聯計劃模式、也不同於西方市場模式的中國道路。

新型舉國體制的足球實踐路徑

黨的二十大報告明確提出「加快建設體育強國」的戰略目標。習近平總書記多次就足球改革發展作出重要指示，強調要「從娃娃抓起，從基層抓起，從基礎抓起，從群眾性參與抓起」。這為新時代中國足球發展指明了方向。

堅持黨的全面領導，強化頂層設計與統籌協調。成立由國務院領導牽頭的足球改革發展部際聯席會議制度，統籌教育、體育、財政、自然資源等部門資源，打破條塊分割與部門壁壘。明確足球事業的公益屬性與戰略定位，防止資本無序擴張與過度市場化。建立科學的考核評價體系，糾正「唯成績論」與「唯金牌論」的短視傾向，將青訓質量、足球人口、文化建設等長遠指標納入政績考核。

構建「體教融合」的新型青訓體系。破除體育系統與教育系統的機制藩籬，將足球青訓全面融入國民教育體系。義務教育階段，確保每週不少於一節足球課，建立班級聯賽、校際聯賽、區域聯賽的多層級競賽網絡，擴大足球人口基數。高中階段，支持有條件的學校建立足球特長班，配備專業教練與訓練設施，暢通體育單招、高水平運動隊等升學通道。大學階段，做強CUFA等大學生聯賽，為職業聯賽輸送高素質人才。同時，改革體育系統的「三級訓練網」，將其轉型為校園足球的補充與提升機制，承擔精英球員的集中培養任務。

發揮新型舉國體制優勢，建設國家隊科學訓練體系。整合全國優質科研資源，組建包括運動生理、運動心理、運動營養、大數據分析、傷病防治等領域的多學科複合型保障團隊。建立國家隊選拔的公開透明機制，杜絕人情選拔與利益輸送。加強國家隊文化建設，深化愛國主義教育，培育「祖國至上、團結協作、頑強拼搏、永不放棄」的新時代女排精神在足球領域的體現。

堅持自主創新，建立中國足球技戰術理論體系。組織國內專家學者，系統總結中國足球歷史經驗，深入研究亞洲足球特點，科學分析中國球員身體素質與技術特徵，建構符合中國國情的技戰術打法。既學習借鑑世界足球先進成果，又防止盲目崇洋與數典忘祖，真正做到「洋為中用」、「古為今用」。加強本土教練員培養，打造一支政治過硬、業務精湛、作風優良的教練隊伍，逐步減少對外籍教練的依賴。

完善職業聯賽治理，防範資本無序擴張風險。實施俱樂部財務監管制度，設定工資帽、轉會費帽、虧損額上限等硬性約束，防止金元足球回潮。推行俱樂部「名稱中性化」與「股權多元化」，引導企業、地方政府、球迷組織等多元主體參與，避免「一股獨大」與隨意退出。建立聯賽准入與退出機制，對財務造假、欠薪欠稅、消極比賽等行為實施嚴厲處罰，維護聯賽公平競爭環境與健康發展秩序。

講好中國足球故事

足球作為當際最具全球影響力的體育項目，早已超越單純的競技範疇，成為意識形態較量與文化軟實力競爭的重要陣地。西方國家長期通過足球賽事、媒體傳播、商業運作等途徑，向發展中國家輸出個人主義、消費主義、拜金主義等價值觀，侵蝕社會主義核心價值體系。

堅持馬克思主義在體育領域的指導地位。深入學習習近平總書記關於體育工作的重要論述，準確把握「以人民為中心」的發展思想在足球領域的實踐要求。旗幟鮮明地批判西方新自由主義體育思潮，揭露其階級壓迫本質與文化霸權圖謀。加強對足球從業人員的思想政治教育，確立正確的名利觀、榮譽觀、價值觀，防止西方腐朽文化的侵蝕。

弘揚中華優秀傳統文化與社會主義先進文化。深入挖掘中國古代蹴鞠等傳統體育項目的文化內涵，講好中國足球故事，增強民族文化認同。大力宣傳「團結奮鬥」、「無私奉獻」、「為國爭光」的集體主義精神，樹立新時代足球英雄典型。抵制「流量至上」、「娛樂至死」的庸俗文化，引導球員成為德才兼備、知行合一的新時代青年楷模。

掌握國際足球話語權，維護國家體育主權。積極參與國際足球組織事務，推動建立更加公平合理的國際足球秩序。支持國內企業獲取重大賽事贊助權、轉播權，打破西方媒體壟斷。培育本土足球媒體與評論隊伍，建立中國足球評價標準與話語體系，抵禦西方輿論的污名化與偏見。在「一帶一路」框架下，加強與亞非拉國家的足球交流合作，推動構建人類體育命運共同體。

在複雜環境中堅定道路自信

當今世界正經歷百年未有之大變局，國際力量對比深刻調整，意識形態鬥爭日趨尖銳。西方國家在政治、經濟、軍事等領域遏制打壓中國的同時，也從未放鬆在文化、體育等領域的滲透與圍堵。中國足球的發展，從來不僅僅是競技成績的較量，更是制度優勢的比拼、道路選擇的博弈、文化自信的考驗。

歷史與實踐反覆證明，照搬照抄西方模式是走不通的死胡同。中國足球必須堅定不移走中國特色社會主義體育發展道路，充分發揮新型舉國體制優勢，紮根中國大地，服務人民群眾，傳承中華文明，借鑑國際經驗，勇於改革創新，在建設體育強國的偉大征程中，書寫中國足球的嶄新篇章。

征途漫漫，惟有奮鬥。我們堅信，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，在全國人民的關心支持下，中國足球必將克服前進道路上的一切艱難險阻，最終實現躋身世界強隊行列的宏偉目標，為中華民族偉大復興的中國夢貢獻體育力量。

作者汴鋒是時政評論新銳。



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