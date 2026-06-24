議員來稿．卜國明｜公務員加薪2%：影響不止17萬人

來稿作者：卜國明議員



政府早前宣布，行政長官會同行政會議決定，2026/27年度各級公務員薪酬劃一上調2%（低於薪酬趨勢調查等指標），涉及公帑開支約60億元。這個數字看似只是冰冷的財政統計，但直接影響的不止17萬名公務員，而是涉及約一百萬市民的福祉。



作者卜國明工程師是第八屆立法會功能界別（工程界）議員，經民聯執委，土木工程處前處長。（湯致遠攝）

公務員服務的「空氣」本質

公務員對市民的服務，猶如空氣——平日不為人察覺，卻不可或缺。每天清晨，市民如廁梳洗，順利上班上學；街道清掃乾淨；颱風過後，塌樹迅速被移走；申請各種牌照、護照、查詢公共服務，背後都有公務員默默工作。城市規劃與基建發展——從土地規劃、房屋供應到道路、鐵路等大型工程，背後均有發展局、規劃署、土木工程拓展署、路政署、水務署、運輸署等的專業人員，為香港的未來奠下基礎。外遊時在其他國家經歷過排隊數小時才辦完一個簡單手續，便會明白香港公務員（負責CIQ）的效率與服務水平，絕非必然。

然而，服務順暢時鮮有人留意公務員的貢獻；但一旦出現失誤，社會反應卻往往強烈，這當然可以理解。有意見認為，宏福苑大火反映部門監管不足，政府應順應民情，在加薪上從嚴。筆者從來強調是其是、非其非，賞罰要分明；問責應針對失職者，而非由全體公務員承擔——這對絕大多數盡心盡力的公務員並不公道。

薪酬調整的間接影響

公務員薪酬調整的影響，遠遠超出17萬公務員本身。教師、社工等資助機構員工，其薪酬調整均跟隨公務員，這意味着每年公務員的加薪幅度，直接影響約30多萬名在職人士的薪酬待遇。連同他們的家人，受影響的市民超過100萬人，約佔香港總人口的七分之一。

從宏觀經濟角度審視，公務員及相關行業的薪酬變動在社會上會產生連鎖反應。公務員及資助機構員工是本地零售、餐飲及服務業的重要客群。刻意將加薪幅度降低，將削弱這數十萬人的消費能力，打擊內需，最終又影響整體經濟動力。因此，公務員薪酬調整絕非單純的「員工福利問題」，而是關乎香港經濟循環的結構性議題。

薪酬機制應回歸制度

薪酬趨勢調查機制存在數十年，旨在客觀反映私營機構的薪酬變動，作為公務員加薪的參考。政府在決定加幅時，按機制須綜合考慮六大因素：薪酬趨勢調查指標、經濟狀況、財政預算、生活費用、職方訴求和公務員士氣。

然而，若「公眾觀感」成為壓低加幅的重要理由，機制便難以體現客觀功能。其實2020年至今，公務員經歷了3次凍薪（2020年、2021年、2025年），總加幅跑輸通脹；2024及2025年甲類通脹合計約4%，公務員卻是一年凍薪、一年加薪3%，不計遞增薪點，購買力實質下降。

公平對待保障整體利益

公務員薪酬若缺乏競爭力，將難以吸引及留住人才。事實上，今明兩年公務員人數已減約1萬，從2024年起，部門資源按年減1、2、2、2%，共7%。但同期卻要大幅提速提效，推行更多發展、大量增加公營房屋、作社會改革。當前失業率僅3.7%，政府招聘已不容易；薪酬持續落後市場，長遠會影響公共服務質素。社會總不能又要馬兒好，又要馬兒不吃草——若要求公務員團隊維持高水平服務，卻不給予合理薪酬，實在不切實際。政府常言要「搶人才、留人才」，但若現職公務員及資助機構員工都感到不被公平對待，如何吸引新人加入？

此外，大家應該要知道公務員薪酬調整，從來都是追落後。本年薪酬趨勢指標加幅，其實是反映私人市場往年的調整幅度。同樣，私人機構往往亦會參考公務員加幅決定自身薪酬調整。兩者是互動的。公務員加薪偏低，可能拖低整體社會工資水平——這不僅是公務員士氣問題，更關係全港打工仔切身利益。

公務員團隊是政府施政骨幹，士氣和穩定直接影響公共服務質素。公平對待公務員，不是「慷公帑之慨」，而是對香港管治質素的基本投資。這項投資影響的不僅17萬公務員，而是30多萬在職人士、超過100萬市民的福祉。公務員獲得合理對待，維持高水平服務，最終受惠的是每一個香港人。

作者卜國明工程師是第八屆立法會功能界別（工程界）議員，經民聯執委，土木工程處前處長。



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