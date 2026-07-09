來稿｜AI侵蝕年輕人「第一份工」　三類「尼特族」困境交織蔓延

來稿作者：羅浚軒



近年在人工智能急速發展的年代，適逢現在是香港青少年學生畢業季，相信由中學生以至碩士學生也會經歷畢業的時期，香港青年就業問題正悄然出現了。



AI侵蝕青年「第一份工作」

根據香港政府統計處2026年最新數據顯示，本港整體失業率約3.7%，15至24歲青年失業率維持在11.2%，為整體成年人失業率的三倍以上；同時，「尼特族」人數升至3.62萬人，佔青年人口約6%至7%。表面上，這似乎仍屬可控範圍，但若深入觀察其結構，便會發現問題已不再只是周期性失業，而是勞動市場正在經歷一場由人工智能影響的工作危機。從準社工角度而言，近年不少青少年以斜槓族或兼職工作發展。青少年個人成長或事業發展開始以全方位推動使用人工智能，做的工作不只是傳統基本職位下的行政或文書工作，而是更需發展人工智能技術以及善用人工智能完善工作內容。

準社工關注到近日社會不少社交媒體報道甚至時事紀錄節目均有提到最值得關注的是「入門職位」的快速消失。過去三年，適合大學畢業生的職位空缺由約8萬個大幅跌至3.1萬個，跌幅超過六成；資訊科技相關職位亦在五年間減少逾三分之二。這些數據反映，AI並非單純取代高端專業，而是首先侵蝕原本屬於年輕人的起點崗位，例如基礎編程、文職處理及客戶服務等。當「第一份工作」變得稀缺，青年便難以累積經驗，更遑論向上流動。

幸好社會社福界以及社工的工作較難被人工智能取代，尤其是個案管理，輔導工作以及小組工作，都是對人的工作而不是對機械的工作。而人工智能的確可以減散社工做行政工作的時間可以有更多心力花於小組工作及輔導工作上，百利而無一害。

三類「尼特族」的制度困境

在此背景下，近日有立法會議員的議案質詢當中提升「尼特族」的上升呈現出新的結構意義。所謂「隱性」尼特族，往往並非不願工作，而是在反覆求職失敗後失去動力；「結構性」尼特族則直接受到產業轉型衝擊，其技能與市場需求出現錯配；至於「主動」尼特族，某程度上反映教育與就業期望之間的落差。三者交織，構成一個既是經濟問題，也是制度問題的複合困境。

社工學生有留意到部分應屆畢業生或者有意求職者可能嘗試寄超過幾十封都只有幾份工作有面試。面對經濟轉型以及市場結構性的改變，加上人工智能急速發展，求職者可能要改改變求職工作時長以及其心態又或願意不同的工作又或嘗試不同的工作或實現多元興趣又有指出，發展多元技能包括團體合作，小組合作溝通技能，以及報讀不同的人工智能相關課程增潤自己的知識也是其中一種的出路，所謂生涯規劃貴在於多元出路，亦有貴在於換位思考。

關鍵問題是「有沒有適合未來的工作能力」

政府近年推出多項支援措施，包括「展翅計劃」及「大灣區青年就業計劃」，甚至不少的青年實習計劃以及大灣區實習交流團計劃等，也提供津貼給不同實習崗位，方向並非錯誤。當然，政府可以加設不同的實習崗位。但實習不能安排太長時間，以免青少年未能正式進入全職工作時期，累積全職年期以及日後晉升階梯受阻。

然而，現行政策仍停留在「促進就業」的思維，例如提供薪酬補貼或延長培訓期，卻未有正面回應一個更根本的問題：當職位本身正在被AI重塑，單純增加補貼，是否只是在延長舊有崗位的壽命，而非創造新的就業入口？

換言之，問題的關鍵已由「有沒有工作」轉變為「有沒有適合未來的工作能力」。若政策仍集中於傳統職位配對，而忽視技能結構轉型，將難以扭轉青年就業困境。大膽假設不少青少年在大學的時候也可以就讀相關人工智能課程或領取由不同私人機構或非政府機構所提供的人工智能課程證書，以增加自己的就業價值及競爭力。

慎防就業危機演變社會撕裂

相比之下，新加坡近年推動「AI全民化」策略，要求高等教育學生修讀AI課程，並為在職人士提供實戰培訓與工具支援，其核心邏輯並非培養專門的工程師，而是讓各行各業的勞動者具備「與AI協作」的能力。這一方向值得香港借鏡。未來的勞動市場，不再是「人與AI競爭」，而是「會用AI的人取代不會用AI的人」。因此，香港需要的不只是就業支援，而是一套完整的全面提升人工智能素養框架。我亦建議教育局可將AI應用納入基礎技能；政策層面可推動結合工作與訓練的「AI學徒制」，讓青年在真實場景中學習，也可以累積不同的實戰實習經驗；產業層面則需主動發展對接人機協作的新型職位，重建入門階梯，避免青年被排除於勞動市場之外。

更重要的是，青年長期失業所帶來的，從來不只是經濟損失。當一整代人失去向上流動的通道，社會的不滿與撕裂將逐步累積。歐洲近年的經驗已顯示，高企的青年失業率往往與社會動盪相互交織。香港目前尚未走到這一步，但趨勢已不容忽視。

人工智能帶來的，不只是效率革命，更是一場制度考驗。若政策回應仍停留在舊有框架，未能正視結構轉型的速度與深度，「尼特族」問題或將由邊緣現象，演變為影響社會穩定的核心議題。因此，不論是社工學生，準教師又或不同投身工作的人士均需要認識人工智能，關注人工智能相關的社會倫理道德等不同議題，也需要適度運用人工智能才能讓自己的競爭力提升。

作者羅浚軒是一名研究助理，持有香港教育大學社會科學學士及文學碩士學位，現正修讀香港大學社會工作及社會行政學系社工碩士學位。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

