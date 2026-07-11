來稿｜香港不能只當「資金水喉」　致力轉型全球「規則接口」

來稿作者：鄔劍波



全球規則格局正迎來新的分水嶺。2026年6月，新加坡企業發展局發布《2035年標準與認證路線圖》，將規則能力納入國家競爭力的核心，並着眼未來產業與跨境合作作長線部署。路線圖強調國際互認、可信夥伴網絡及新興領域的標準制定，旨在協助企業跨越不同市場之間的制度門檻。這份看似技術性的政策文件，折射出一個自由港國家的戰略判斷：規則之間的轉換能力，正逐漸成為新的制度優勢來源。



「平行合規」拉高跨境摩擦

市場渴求制度「通譯者」

從歐盟碳邊境調節機制（CBAM）全面落地，到人工智能、數據治理及綠色供應鏈規則持續演進，全球化競爭的重心，正由「貨物流動」轉向「規則流動」。市場仍然相通，但支撐其運作的制度框架卻日益分化。企業面對的挑戰，不再只是跨越地理邊界，而是同時穿越多重監管邊界。過往自由港的成功有賴關稅減免與航線稠密；未來，高價值樞紐則需能降低監管分裂帶來的交易成本。

規則的分裂，正真切地發生在每一個新興產業的細部環節。以內地新能源企業的綠色出海為例，歐盟電池法規要求企業提供涵蓋全生命周期的碳足跡認證，而企業主要依託的則是國內碳排放雙控體系與綠證制度。兩套體系在電力碳排放因子計算，尤其是「非並網綠電」的跨境承認上存在制度斷層，企業因而需建立兩套獨立的審計與數據追溯系統。這種「平行合規」（Parallel Compliance）增加的，不僅是數據管理成本，更是跨境協作的制度摩擦。從新能源到人工智能，各行業面臨的壁壘雖不盡相同，但其本質皆源於規則互認機制的缺位。

對於跨國企業而言，最稀缺的資源，已不再是物流效率，而是不同標準體系之間的「互操作性」（Interoperability）。市場迫切需要一個制度通譯者，將不同法域的治理語言轉化為商業社會可操作、跨體系承認的通用憑證。

兼具內地產業規模與普通法基石

香港擁「雙重可理解性」優勢

縱觀全球主要樞紐城市，新加坡主要承接歐美與東盟之間的市場連接，迪拜則充當中東資金與西方產業之間的橋樑。香港則同時擁有自由兌換貨幣、大型專業服務集群，以及與中國內地經濟深度整合的獨特優勢。更重要的是，香港長期處於中國法域與普通法體系的交界面上，其接口角色在全球幾乎無可替代。隨着中國逐步成為新能源設備、數字基建及綠色產業鏈的重要輸出國，未來全球最具規模的制度銜接需求，很可能首先出現在中國標準與國際標準之間。新加坡能夠連接不同市場，但香港所面對的，則是世界最大工業體系與全球市場規則之間的接口問題。這種由產業規模衍生的制度需求，構成了香港難以複製的比較優勢。

然而，再獨特的制度位置，也只有在能夠回應規則碎片化帶來的市場需求時，才能真正轉化為價值。對企業而言，真正重要的並非制度差異本身，而是制度差異能否被理解和轉換。「雙重可理解性」所帶來的制度信任，往往比稅務優惠或資金便利更具戰略價值。香港一端深度接入內地技術與監管體系，另一端則憑藉普通法基石，與國際金融監管及西方商業信任體系保持相容。當全球制度碎片化持續加深，市場對能夠同時與多套規則體系進行法理對話的平台需求亦愈發迫切。

從防禦風險走向主動變現

倡依託普通法試點「離岸數據信託」

這並非一個被動承受監管重力的過程，而是主動變現制度特性的機會。香港應善用普通法制度與專業服務體系的國際公信力，把全球規則衝突轉化為可在本地對沖、結算和管理的商業風險。從認證、審計、數據託管到跨境爭議解決，香港完全有條件形成一條完整的規則轉換服務鏈，將制度差異轉化為新的服務價值。過去三十年，香港的制度紅利主要來自其作為全球「資本接口」的角色；未來，其競爭優勢則取決於能否成為全球「規則接口」。

面對這一範式轉移，特區政府近年在創科與綠色金融上的資源投入顯著增加，硬件與資金佈局亦在加速。然而，資源的豐沛度只是入場券，真正的決勝點在於這些投入能否轉化為跨法域運作的制度工具。目前本港推出的多項行業指引，其出發點大多仍停留於防禦性的風險管理，尚未升級為面向跨體系轉換的制度安排。當數碼港持續擴充算力基建之際，更關鍵的是形成與之相匹配的制度能力。

以生物醫學及人工智能領域為例，面對中美兩國日益收緊的數據跨境限制，香港可借鑑數據信託等國際治理思路，依託本地成熟的普通法信託與資產隔離框架，由政府主導或委託中立第三方專業機構託管，率先試點「離岸數據信託」（Offshore Data Trust）等制度安排。其目的並非單純追求西方監管體系的認可，而是利用香港普通法法域的制度優勢，在保障數據所有權及內地安全合規的前提下，為跨國企業提供一個可受控調用、符合國際審計及私隱合規要求的封閉研發環境，使不同法域的數據得以在本地實現合規流通與交叉驗證。

須及早構築「規則接口」護城河

慎防合規中樞與產業生態流失

具體而言，特區政府可由律政司、創新科技及工業局、商務及經濟發展局等核心部門牽頭，建立跨部門的「規則接口」專責機制，系統梳理重點產業的制度轉換需求，推動認證、審計、數據治理及爭議解決等專業服務協同發展，形成完整制度配套，逐步把香港打造為面向全球市場的規則轉換平台。

自由港的本質，從來都是連接的藝術。在過去全球市場邊界模糊、規則趨向一體化的黃金時代，香港完美扮演了優化物理流動效率的「超級聯繫人」角色。然而時移世易，當商品、資本與技術依然流動，制度藩籬卻日漸林立之際，僅充當物理通道與資金水喉，已不足以構築足夠的護城河。若香港未能及早在數字經濟、低碳轉型等關鍵領域建立規則轉換能力，其作為國際樞紐的制度紅利，或將被逐步蠶食。跨國企業為對沖監管衝突，或會把核心合規中樞與數據研發功能悄然遷往新加坡等佈局更早的樞紐城市。待到產業生態完成轉移，香港再想追回，代價將遠高於今日。

當全球化由市場一體化走向制度多元化，誰能最有效地實現規則之間的互操作與互信，誰便能在新的競爭格局中掌握樞紐地位。香港的未來價值，不在於成為某一套規則的排他性追隨者，而在於成為不同規則體系之間最可信賴的接口。若能率先完成這一角色轉換，香港所連接的，將不只是資本流動，而是全球制度秩序之間的對話與協作。

作者鄔劍波是綠色智慧能源組織（GSEO）秘書長。



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