來稿｜統一香煙包裝　兒童福祉為先

來稿作者：梁裕龍



在臨床工作中，醫生經常見到不少疾病本可及早預防，卻在多年後成為病人和家庭的沉重負擔。煙草禍害正是其中之一。作為醫生，我們常常強調預防勝於治療；而同時作為關心兒童福祉的一員，我亦深信保護下一代應在風險形成之前，盡量減少有害因素的影響。我樂見政府正推動傳統吸煙產品統一包裝及完稅煙標籤制度，因為這是減低煙草產品吸引力，讓下一代遠離煙草的重要一步。



煙草產品影響兒童腦部發展

眾所周知，吸煙會增加多種癌症、心血管疾病、呼吸系統疾病及其他慢性病風險，而作為眼科專科醫生，我亦特別關注吸煙帶來的眼疾風險，如白內障、黃斑病變等。對兒童及青少年而言，煙害不只為他們帶來健康風險，也影響他們如何理解吸煙，甚至吸毒等行為。近年多項研究再次指出，二手煙可增加兒童呼吸道感染、哮喘發作等風險。更值得關注的是，兒童和青少年的腦部仍在發展，尼古丁可影響注意力、學習、情緒和衝動控制，亦有機會增加日後對其他毒品成癮的風險。

兒童和青少年未必能完全辨識商業包裝背後的健康風險。當煙草產品透過顏色、圖案、字體和整體設計塑造形象，便有機會令年輕人低估吸煙的嚴重後果，甚至把煙草產品誤以為是一種普通消費品或生活風格選擇。

有本港大學於2023年進行一項有關吸煙者對統一包裝看法的研究顯示，近八成受訪成年吸煙者認為統一包裝煙包的吸引力較現時市面煙包低；超過一半受訪者認為，統一包裝上的圖像健康警示更顯眼，亦有不少受訪者認為有助阻止青少年及其他人吸煙。研究說明，包裝設計確實會影響人們對煙草產品的觀感，而統一包裝有助將公眾注意力重新帶回吸煙的健康風險。

世衞及海外多國採用統一包裝

海外經驗已證明措施能有效降低吸煙率、減少吸煙產品的吸引力、增加戒煙意願和防止青少年吸煙。現時已有25個國家／地區的煙草產品採用統一包裝，包括澳洲、加拿大、新加坡、新西蘭等地。世界衞生組織《煙草控制框架公約》亦明確建議採用統一包裝，以消除煙草包裝作為廣告和促銷工具的功能。

政府計劃明年全面實施統一包裝及完稅煙標籤制度後，所有捲煙及小雪茄煙包須採用樸素棕色，並以統一字型及規格展示品牌和款式名稱；煙害圖像警示亦會更新，面積須佔煙包兩個最大表面的至少85%，並附貼備有防偽技術的完稅標籤。相信有關措施既有助減少煙草產品對市民，尤其是兒童及青少年的吸引力，亦能完善監管。

公共健康政策不只在於回應眼前問題，更在於能否為下一代預防可避免的風險。從醫療和兒童福祉角度出發，各界應支持統一煙包包裝及完稅煙標籤制度，讓香港進一步成為無煙城市。

作者梁裕龍是眼科專科醫生。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

