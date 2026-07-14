周伯展｜香港全球最有效醫療背後——亟待解開不堪重負的死結

來稿作者：周伯展醫生



筆者早前在「01論壇」發表《香港醫療全新考題 助力建設「健康中國」》，談及香港五年規劃的醫療發展，建議有關政策方向應分為三部分。第一部分涵蓋香港的醫療衛生界如何完成國家訂下的工作任務，第二部分為如何在「健康中國」等範疇上融合及貢獻國家「十五五」規劃，而筆者早前也分享對於有關方面的看法。至於五年規劃的第三部分則是應對及解決香港本地的醫療問題，並將在這篇文章與讀者分享。



香港醫療系統已不堪重負

香港連續10年蟬聯全球最長壽地區。根據特區政府公布的數字，在2024年，本港男性的出生時平均預期壽命是83年，女性則是88年。同時，香港的嬰兒夭折率處於全球最低行列。根據政府統計處資料，嬰兒死亡率由1951年的每千名登記活產嬰兒有91.8人，顯著下降至2024年的1.7人。香港的多種癌症治癒率亦領先全球，香港癌症病患五年相對存活率在過去10年間提升了10個百分點，達到56%。這些數據足以證明，香港擁有卓越的公共衛生體系、高質素的醫療技術以及普及的健康公民意識。

香港擁有世界級醫療水準，而彭博亦曾多次指出香港擁有全球最有效的醫療系統。 香港醫療開支僅佔本地生產總值（GDP）的7.5%，與美國（醫療開支佔GDP約17.5%）相比，香港政府與市民花費相對較少資金，做到世界頂級的醫療成果。有關成績令人自豪，問題是能否持續下去。地緣政治加上中美博弈，導致國際與本地的經濟環境變得不穩定與不可預測，人口老齡化也為醫療系統帶來壓力，加上病種日益增加且涉及昂貴的醫治方法，均為香港的醫療發展的可持續性帶來挑戰。

香港實行公私營並行的雙軌醫療制度，惟現時的服務側重於公營醫療。政府除了需要進一步推動公私營協作外，還需善用民間組織與慈善組織的力量，如睛彩慈善基金等。香港現時約有1.6萬名西醫服務750萬人口，即每1,000人口僅有2名西醫，遠不及世界衛生組織的指引。

應增加醫管局前線醫生比例

在政府發表的香港五年規劃諮詢文件中，就醫療發展提出四大政策方向，包括「完善基層醫療體系」；「深化公營醫療改革」；「推動智慧醫療及醫療資訊基建發展」；以及「加強中醫服務及中西醫協作」。

在「完善基層醫療體系」方面，政府現正全方位推進基層醫療發展，包括在全港18區設立「地區康健中心」或「地區康健站」，為市民提供重點基層醫療健康服務。現時地區康健中心不設駐診醫生，主要由護士、物理治療師等醫療專業人員組成，有關安排並不理想，應主動吸納社區內的私家醫生到中心提供並監督服務，推動公私營協作，攜手做好基層醫療。

在「深化公營醫療改革」方面，醫管局現時擁有逾9萬名僱員，其中只有不足一成約7,000位是前線醫生，應思考如何增加前線醫生、精簡其他人手及改良結構，以提升其容量及效能。再者，香港擁有公私營並行的雙軌醫療制度，公營醫療肩負安全網的角色，以1,000多億公帑服務全港九成市民，惟世界上極少政府可以永遠負擔所有或大部分市民的健康。因此，在有限的人手與資源下，公營醫療應專注於「急、重、貧、培」四大支柱服務，即急症病人、重症病人、貧困市民與培訓，而經濟負擔能力相對較好的市民應善用私營醫療，不應使用太多公營醫療服務，從而減輕公營系統的壓力。

不少市民不滿公營醫療服務的輪候時間太長、輪候人數太多，如公營醫療可集中於四大支柱服務，有關情況可大幅改善。其實，醫管局現時設有分流制度，主治醫生會和病人討論其臨床情況及需要後，依據病情的迫切性安排手術時間，並非只根據病人被編入輪候名冊的先後時序，惟不少市民對於有關安排並不知情，故政府應該做好形象工作，加強對外間解釋、宣傳及教育。付費方面應本着「用者自付，能者多付」的原則，急症室收費就是一個好的改良例子。政府也應與積極與保險界加強協作，推出更好的醫療保險給市民，令醫療系統繼續保持高水準表現。

加強公私營協作至關重要

加強公私營協作也同樣重要。香港現時約有7,000名醫生在公營機構服務8成至9成人口，人手錯配導致失衡，故需要進一步加強公私營協作。如針對白內障手術，醫管局會邀請輪候較久的合資格患者參加「耀眼行動」，獲定額資助到私家診所進行手術，正是一項非常成功的公私營協作計劃。同時，私營醫療服務的效益非常高，是世界水平，應繼續保持現有水準。雖然坊間有聲音批評私營醫療服務收費昂貴，惟香港的生活指數是全球最高之一，衣食住行等日常開支同樣屬於高水平，故私營醫療服務收費較高亦是在所難免。而且其帶來的高回報有助吸引精英尖子投身醫療界，長遠而言能確保私營醫療服務的質素和效益。

在「推動智慧醫療及醫療資訊基建發展」方面，要進一步推動有關發展需要釐清責任所屬。以應用人工智能(AI)分析X光片結果為例，如AI未能從該X光片發現腫瘤，導致出現錯誤分析結果，有關責任應由誰人負責？在AI進行分析的過程中，所輸入的資料與數量同樣關鍵。如果輸入資料完全正確，便能導向正確的分析結果，如果當中的資料有瑕疵，分析結果便會出現錯誤。因此，醫院應使用那種AI工具；由誰人負責向AI輸入資料；所輸入的資料是否正確；即使資料全然正確，惟AI透過深入分析卻出現錯誤結果，這些問題應由誰人承擔責任？故需要釐清責任所屬，而不應將全部責任亦歸咎於醫生。另外，現時的遙距醫療存在局限。

隨着科技的進步，市民對遙距醫療服務的需求正逐漸提高，惟香港現時在推展遙距醫療方面存在限制，如香港醫務委員會與中醫藥管理委員會的專業指引「強烈建議不適用於新症」，故大部分本港醫療機構也不接受普通新症病人直接使用遙距醫療。有關限制阻礙了遙距醫療的發展，應克服有關障礙，讓服務更切合病人需要和符合成本效益。

在「加強中醫服務及中西醫協作」方面，政府去年公布《中醫藥發展藍圖》全面支持中醫發展，期望香港成為中醫藥走向世界的橋頭橋，惟涉及中醫的法例目前仍然存在限制。香港中醫藥管理委員會中醫組去年頒布《註冊中醫師轉介病人接受診斷成像檢測及化驗檢查指引》(《轉介指引》)，以香港中醫醫院作為試點，容許註冊中醫在該院擔任病人主診臨床團隊成員時，按該院內部的臨床指引轉介該院病人予醫院臨床團隊內的放射技師及／或醫務化驗師接受其他檢查項目，而現時《轉介指引》只適用於X光平片檢查。現行法例導致香港的大部分中醫仍然停留於「望聞問切」的傳統方法，與內地及世界脫節，期望政府可以盡快修例並拓展有關《轉介指引》的適用範圍，同時加強中醫在有關方面的培訓，從而進一步推進中西醫協作，惠及更多病人。

筆者是眼科醫生，着重談談眼科方面，現時則面對兩大問題。首先是公營醫療服務的輪候時間太長、輪候人數太多，以白內障手術為例，按照政府公布的數字，各聯網於2025年4月至2026年3月期間，已完成手術的病人輪候時間中位數為介乎7至25個月。最合乎邏輯、最快捷、最有效的解決辦法，就是政府積極推動公私營協作，改善有關問題。這是有先例可援，「耀眼行動」當年就幫助了醫管局。

眼科的第二個問題則是近視。近視情況分為兩種，包括會為生活帶來不便的低度數近視，而超過600度高度數則可能是病態性近視，那是可能引致黃斑病、視網膜脫落、青光眼等可以致盲的眼疾。近視是不可忽視的疾病，香港的近視發病率卻是全世界最高，6歲兒童的近視率約為25%。故筆者早於2017年已聯合眼科界、大專院校及組織撰寫建議書予政府，提倡成立工作小組以預防及控制近視。國家早於10年前已將控制近視定為國策，並於今年提出目標在2030年將6歲兒童近視率控制在約3%。香港的目前情況已大幅落後於國家，需要急起直追，盡快成立工作小組研究如何有效防控近視。這是一個關係國家和民族未來的大問題，必須高度重視，不能任其發展。

香港在醫療衛生領域上擁有世界頂尖的競爭力，既有頂尖的臨床醫療成就與技術、冠絕全球的人均壽命，也有高效能的雙軌醫療體制，期望未來可以善用自身優勢應對未來的種種挑戰，同時助力香港高質量發展，推動香港更好融入和服務國家發展大局。

作者周伯展醫生是香港專業及資深行政人員協會副會長。



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